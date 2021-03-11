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Все семь погибших в ДТП под Самарой были пьяны
Все семь погибших в ДТП под Самарой были пьяны
Водитель и шестеро пассажиров легкового автомобиля, погибшие при столкновении с грузовиком на трассе под Самарой, были пьяны, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:56
2021-03-11T23:57
самара
тольятти
происшествия
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САМАРА, 11 мар - РИА Новости. Водитель и шестеро пассажиров легкового автомобиля, погибшие при столкновении с грузовиком на трассе под Самарой, были пьяны, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Утром 8 марта на трассе Самара – Тольятти в районе поселка Курумоч столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. В результате ДТП погибли семь человек, находящихся в легковом автомобиле, в возрасте от 17 до 23 лет. Предварительно, причиной ДТП стал выезд водителя Volkswagen на встречную полосу. По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения."Все семеро человек из легкового автомобиля, включая водителя, находились в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе СУСК РФ по региону РИА Новости сообщили, что результаты экспертиз пока не готовы, скорость, с которой двигался автомобиль, в настоящее время не установлена.По данным местных СМИ, которые ссылаются на видео из социальных сетей, легковой автомобиль якобы ехал со скоростью 230 километров в час, а во время движения в руках у водителя могла быть бутылка шампанского.
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/dtp-1600524289.html
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Все семь погибших в ДТП под Самарой были пьяны

10:56 11.03.2021 (обновлено: 23:57 11.03.2021)
 
© Фото : Следственное управление СК РФ по Самарской областиНа месте ДТП в Самарской области, где погибли семь человек
На месте ДТП в Самарской области, где погибли семь человек - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : Следственное управление СК РФ по Самарской области
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САМАРА, 11 мар - РИА Новости. Водитель и шестеро пассажиров легкового автомобиля, погибшие при столкновении с грузовиком на трассе под Самарой, были пьяны, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Утром 8 марта на трассе Самара – Тольятти в районе поселка Курумоч столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. В результате ДТП погибли семь человек, находящихся в легковом автомобиле, в возрасте от 17 до 23 лет. Предварительно, причиной ДТП стал выезд водителя Volkswagen на встречную полосу. По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
"Все семеро человек из легкового автомобиля, включая водителя, находились в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе СУСК РФ по региону РИА Новости сообщили, что результаты экспертиз пока не готовы, скорость, с которой двигался автомобиль, в настоящее время не установлена.
По данным местных СМИ, которые ссылаются на видео из социальных сетей, легковой автомобиль якобы ехал со скоростью 230 километров в час, а во время движения в руках у водителя могла быть бутылка шампанского.
Сотрудник полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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