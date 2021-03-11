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https://ria.ru/20210311/donbass-1600762030.html
Бальбек оценил слова украинского министра об "ошибке" России в Донбассе
Бальбек оценил слова украинского министра об "ошибке" России в Донбассе
Депутат Госдумы Руслан Бальбек на заявление украинского министра про ужесточение западных санкций против Москвы при обострении ситуации в Донбассе отметил, что... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:34
2021-03-11T13:34
алексей резников
руслан бальбек
донбасс
верховная рада украины
москва
киев
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек на заявление украинского министра про ужесточение западных санкций против Москвы при обострении ситуации в Донбассе отметил, что "не под санкциями живёт только вашингтонская прислуга или запуганные американской администрацией государства".Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил о "главной ошибке" России в связи с конфликтом в Донбассе. По его мнению, обострение ситуации в регионе приведет к ужесточению ограничений против Москвы со стороны Европы, США и Канады, в результате которых "санкционный иммунитет" России может быть подорван."По отношению к Донбассу мы руководствуемся чувством народного единства и как помогали им с 2014 года, так продолжаем делать это и сейчас, невзирая на санкции и антироссийскую истерию. И на самом деле это Запад с Украиной так и не поняли Россию - наша страна не меняет материальные выгоды на государственные и народные ценности. А то, что касается санкций, то сегодня это неотъемлемая часть нашей жизни, ведь сейчас не под санкциями живёт только вашингтонская прислуга или запуганные американской администрацией государства, ну а Украина, что называется, из барской туфли щи хлебает", - сказал Бальбек РИА Новости.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210311/donbass-1600743931.html
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алексей резников, руслан бальбек, донбасс, верховная рада украины, москва, киев, в мире

Бальбек оценил слова украинского министра об "ошибке" России в Донбассе

13:34 11.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек на заявление украинского министра про ужесточение западных санкций против Москвы при обострении ситуации в Донбассе отметил, что "не под санкциями живёт только вашингтонская прислуга или запуганные американской администрацией государства".
Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил о "главной ошибке" России в связи с конфликтом в Донбассе. По его мнению, обострение ситуации в регионе приведет к ужесточению ограничений против Москвы со стороны Европы, США и Канады, в результате которых "санкционный иммунитет" России может быть подорван.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
Вчера, 12:38
В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Донбассе
"По отношению к Донбассу мы руководствуемся чувством народного единства и как помогали им с 2014 года, так продолжаем делать это и сейчас, невзирая на санкции и антироссийскую истерию. И на самом деле это Запад с Украиной так и не поняли Россию - наша страна не меняет материальные выгоды на государственные и народные ценности. А то, что касается санкций, то сегодня это неотъемлемая часть нашей жизни, ведь сейчас не под санкциями живёт только вашингтонская прислуга или запуганные американской администрацией государства, ну а Украина, что называется, из барской туфли щи хлебает", - сказал Бальбек РИА Новости.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Алексей РезниковРуслан БальбекДонбассВерховная Рада УкраиныМоскваКиевВ мире
 
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