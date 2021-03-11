https://ria.ru/20210311/diplomaty-1600835503.html

Белоруссия выслала двух польских дипломатов

Белоруссия выслала двух польских дипломатов

Белоруссия высылает двух сотрудников генерального консульства Польши в Гродно, заявила в четверг пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T19:04

2021-03-11T19:04

2021-03-11T20:32

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польша

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белоруссия

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МИНСК, 11 мар — РИА Новости. Белоруссия высылает двух сотрудников генерального консульства Польши в Гродно, заявила в четверг пресс-служба МИД республики.Ранее МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию страны после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат". После этого Варшава в качестве ответной меры решила выслать белорусского дипломата.Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, 11 марта туда вызвали временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского."В связи с чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула генерального консульства Польши в Гродно", — сообщили в ведомстве.Дипломаты должны покинуть страну в течение 48 часов.В заявлении подчеркивается, что Минск считает недопустимой героизацию военных преступников и оправдание геноцида белорусского народа."Проклятые солдаты" — участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев", в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый — военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.Райс во время Второй мировой войны был бойцом Армии Крайовой, а после создал незаконное вооруженное формирование. Зимой 1946 года Бурый и его сторонники совершили поход по восточной территории Польши. Они сожгли несколько деревень и убили 79 человек, в том числе женщин и детей. В 1948 году Райса арестовали по обвинению в совершении военных преступлений. Суд признал, что отряд Бурого убивал людей по признаку национальности и вероисповедания — в основном православных белорусов. Его приговорили к смертной казни и повесили.

https://ria.ru/20170227/1488849297.html

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600678410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид белоруссии, в мире, польша, гродно, белоруссия