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Белоруссия выслала двух польских дипломатов
Белоруссия выслала двух польских дипломатов
Белоруссия высылает двух сотрудников генерального консульства Польши в Гродно, заявила в четверг пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T19:04
2021-03-11T20:32
мид белоруссии
в мире
польша
гродно
белоруссия
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МИНСК, 11 мар — РИА Новости. Белоруссия высылает двух сотрудников генерального консульства Польши в Гродно, заявила в четверг пресс-служба МИД республики.Ранее МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию страны после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат". После этого Варшава в качестве ответной меры решила выслать белорусского дипломата.Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, 11 марта туда вызвали временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского."В связи с чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула генерального консульства Польши в Гродно", — сообщили в ведомстве.Дипломаты должны покинуть страну в течение 48 часов.В заявлении подчеркивается, что Минск считает недопустимой героизацию военных преступников и оправдание геноцида белорусского народа."Проклятые солдаты" — участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев", в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый — военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.Райс во время Второй мировой войны был бойцом Армии Крайовой, а после создал незаконное вооруженное формирование. Зимой 1946 года Бурый и его сторонники совершили поход по восточной территории Польши. Они сожгли несколько деревень и убили 79 человек, в том числе женщин и детей. В 1948 году Райса арестовали по обвинению в совершении военных преступлений. Суд признал, что отряд Бурого убивал людей по признаку национальности и вероисповедания — в основном православных белорусов. Его приговорили к смертной казни и повесили.
https://ria.ru/20170227/1488849297.html
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мид белоруссии, в мире, польша, гродно, белоруссия

Белоруссия выслала двух польских дипломатов

19:04 11.03.2021 (обновлено: 20:32 11.03.2021)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 11 мар — РИА Новости. Белоруссия высылает двух сотрудников генерального консульства Польши в Гродно, заявила в четверг пресс-служба МИД республики.
Ранее МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию страны после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат". После этого Варшава в качестве ответной меры решила выслать белорусского дипломата.
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Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, 11 марта туда вызвали временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского.
"В связи с чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула генерального консульства Польши в Гродно", — сообщили в ведомстве.
Дипломаты должны покинуть страну в течение 48 часов.
В заявлении подчеркивается, что Минск считает недопустимой героизацию военных преступников и оправдание геноцида белорусского народа.
"Проклятые солдаты" — участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев", в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый — военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.
Райс во время Второй мировой войны был бойцом Армии Крайовой, а после создал незаконное вооруженное формирование. Зимой 1946 года Бурый и его сторонники совершили поход по восточной территории Польши. Они сожгли несколько деревень и убили 79 человек, в том числе женщин и детей. В 1948 году Райса арестовали по обвинению в совершении военных преступлений. Суд признал, что отряд Бурого убивал людей по признаку национальности и вероисповедания — в основном православных белорусов. Его приговорили к смертной казни и повесили.
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