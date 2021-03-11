Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210311/diaspora-1600648471.html
"Отреклись от украинцев". Сделка Варфоломея с Киевом пошла не по плану
"Отреклись от украинцев". Сделка Варфоломея с Киевом пошла не по плану
Украинских раскольников рассорила диаспора. Несколько десятков общин в США и Канаде, чьи прихожане имеют прямой доступ к Белому дому, все еще не желают... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T08:00
2021-03-11T08:04
религия и мировоззрение
православная церковь украины (пцу)
кирилл тимошенко
раскольник филарет ( денисенко)
аналитика - религия и мировоззрение
украинская православная церковь
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154915/26/1549152649_0:142:2917:1783_1920x0_80_0_0_228d9f4999972ed765ca2ce1be87be05.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Олег Налисник. Украинских раскольников рассорила диаспора. Несколько десятков общин в США и Канаде, чьи прихожане имеют прямой доступ к Белому дому, все еще не желают выполнять условия томоса, выданного "Православной церкви Украины" (ПЦУ) в 2019 году. По нему храмы диаспоры должны отойти Константинопольскому патриарху Варфоломею. Однако из-за сложных интриг план самосвятов так и не удался.Томос в обмен на диаспоруПока президент Владимир Зеленский призывал в Киеве "не хайповать на вопросе о Церкви", его соратники рассказывали о встрече с патриархом Варфоломеем. Хозяин Фанара принял у себя большую делегацию, куда, помимо депутатов "Слуги народа", входил и замглавы президентского офиса Кирилл Тимошенко.На Украине уже заговорили о том, что церковный лидер потребует обещанное. Еще в 2018-м он договорился с тогдашним главой государства Петром Порошенко о передаче непосредственно грекам самых богатых украинских приходов. Этот процесс, однако, так и не сдвинулся с мертвой точки.Буксует выполнение еще одной договоренности. В обмен на томос патриарх Варфоломей захотел заполучить все приходы украинской диаспоры. Речь идет о нескольких десятках общин, прежде всего в Канаде и США — в основном они принадлежали "Киевскому патриархату", который в 2018-м стал фундаментом для ПЦУ. В грамоте об автокефалии "новой церкви" четко сказано, что она "не вправе иметь храмы за пределами государственной границы" Украины.Хотя именно заокеанские соотечественники помогли раскольникам получить вожделенный документ. Три года назад они устроили их лидеру Филарету Денисенко встречу с ведущими американскими политиками."Мы приехали в Соединенные Штаты просить, чтобы они поддержали Вселенского патриарха в его желании предоставить нам автокефалию. И это нужно сделать еще в этом году. Потому что в будущем на Украине могут выбрать президента, который будет такой промосковский, что поддерживать нашу автокефалию уже не станет. И тогда о нашем томосе можно надолго забыть", — взывал Денисенко к американскому истеблишменту.Филарет своего добился — Константинополь даровал томос, создание ПЦУ публично поддержал Белый дом. Сам Денисенко хотел возглавить новую структуру, но просчитался. Всего за несколько месяцев его оставили не у дел, назначив "патриархом на покое". В итоге весной 2019-го он ушел из "новой церкви", возродив собственный "Киевский патриархат". Правда, в урезанном виде — из сорока епископов к нему вернулись лишь четверо. Зато за ним была диаспора. В течение 2019 года лишь несколько общин в Канаде и США примкнули к Константинопольскому патриархату, как того требовало положение об автокефалии. Остальные продолжали поминать самозваного "патриарха всея Руси-Украины". Хотя руководство ПЦУ требовало от них перейти к грекам."От украинцев отрекаются"Еще недавно до диаспоры никому не было дела. Однако в начале марта и ПЦУ, и "Киевский патриархат" вспомнили о зарубежье. "Новая церковь" призвала приходы в США и Канаде не подчиняться ставленнику Филарета протоиерею Богдану Згобе. Мол, тот стал викарием "зарубежных приходов" незаконно. Вдогонку его еще обвинили в "сотрудничестве с Москвой".Сам Згоба не промолчал: прямо заявил, что у ПЦУ нет самостоятельности, все решения за нее принимают греки. Это, собственно, стало главной причиной возрождения "Киевского патриархата"."Как скот нас, диаспоральных украинцев, продают, отбрасывают и говорят: "Теперь вы подчиняетесь Константинополю", потому что так решил Вселенский патриарх, когда давал томос. Тем самым он расколол нас", — сказал сторонник Филарета.В "Киевском патриархате" не скрывают, что американские и канадские храмы, где поминают Денисенко, сейчас активно уговаривают перейти под крыло Константинопольского патриархата. Напирают в основном на самые богатые приходы — например, общину святителя Николая в Филадельфии, что рядом с Вашингтоном. Ее члены вхожи во многие кабинеты Белого дома и конгресса.Именно поэтому Денисенко изо всех сил борется с руководством ПЦУ за диаспору. Все лето прошлого года он писал жалобные письма президенту Дональду Трампу. Когда тот покинул Овальный кабинет, Денисенко попытался выйти на Джо Байдена. Прежде всего с помощью экс-министра финансов Украины Натальи Яресько и ее брата Джона. Оба — американские граждане и близко знакомы с новым главой государства.Но попытка провалилась. К тому же Байден публично высказался о дружбе с патриархом Варфоломеем и тем самым встал на сторону ПЦУ. В итоге Филарет решил действовать по старинке: публично заявил о якобы "беспрецедентных случаях нарушения прав" верующих "Киевского патриархата"."Борьба за деньги"Хотя на Украине структуру Филарета никто не трогает: она довольно малочисленна. В отличие от канонической Украинской православной церкви, с которой Денисенко борется уже 30 лет. В феврале депутаты Верховной рады решили "запустить" действие приостановленного закона о ее переименовании в "российскую церковь". Само название, как и аббревиатуру УПЦ, хотят отдать раскольникам "новой церкви".Украину готовят к визиту Варфоломея. Ему, настоящему хозяину ПЦУ, хотят показать— его детище успешно. А также выполнить обещание и отдать зарубежные приходы. Но сделать это сложно прежде всего из-за борьбы между раскольниками."В их грызне вот какой смысл: они хотят максимально монетизировать то, что у них есть. Что в самой Украине, где прихожане за минувший год стали беднее, что и за рубежом", — рассуждает украинский политолог Ростислав Ищенко.Кроме того, и "Киевский патриархат", и ПЦУ хотят заручиться поддержкой Вашингтона. Без нее довольно сложно существовать на самой Украине."Хотя, конечно, при любой власти раскольнические структуры будут так или иначе функционировать", — говорит эксперт.Впрочем, их статус все равно останется маргинальным даже при поддержке диаспоры. Большинство украинцев, отмечает политолог, ходят в храмы канонической Церкви — несмотря на закулисные договоренности раскольников с патриархом Варфоломеем.
https://ria.ru/20210305/chekhiya-1599997645.html
филадельфия
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154915/26/1549152649_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d319c125951aecf3bc4fa2fda39d61f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
православная церковь украины (пцу), кирилл тимошенко, раскольник филарет ( денисенко), аналитика - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, филадельфия, вашингтон (город), сша

"Отреклись от украинцев". Сделка Варфоломея с Киевом пошла не по плану

08:00 11.03.2021 (обновлено: 08:04 11.03.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерМихайловский Златоверхий собор
Михайловский Златоверхий собор - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Олег Налисник. Украинских раскольников рассорила диаспора. Несколько десятков общин в США и Канаде, чьи прихожане имеют прямой доступ к Белому дому, все еще не желают выполнять условия томоса, выданного "Православной церкви Украины" (ПЦУ) в 2019 году. По нему храмы диаспоры должны отойти Константинопольскому патриарху Варфоломею. Однако из-за сложных интриг план самосвятов так и не удался.

Томос в обмен на диаспору

Пока президент Владимир Зеленский призывал в Киеве "не хайповать на вопросе о Церкви", его соратники рассказывали о встрече с патриархом Варфоломеем. Хозяин Фанара принял у себя большую делегацию, куда, помимо депутатов "Слуги народа", входил и замглавы президентского офиса Кирилл Тимошенко.
На Украине уже заговорили о том, что церковный лидер потребует обещанное. Еще в 2018-м он договорился с тогдашним главой государства Петром Порошенко о передаче непосредственно грекам самых богатых украинских приходов. Этот процесс, однако, так и не сдвинулся с мертвой точки.
Буксует выполнение еще одной договоренности. В обмен на томос патриарх Варфоломей захотел заполучить все приходы украинской диаспоры. Речь идет о нескольких десятках общин, прежде всего в Канаде и США — в основном они принадлежали "Киевскому патриархату", который в 2018-м стал фундаментом для ПЦУ. В грамоте об автокефалии "новой церкви" четко сказано, что она "не вправе иметь храмы за пределами государственной границы" Украины.
Хотя именно заокеанские соотечественники помогли раскольникам получить вожделенный документ. Три года назад они устроили их лидеру Филарету Денисенко встречу с ведущими американскими политиками.
"Мы приехали в Соединенные Штаты просить, чтобы они поддержали Вселенского патриарха в его желании предоставить нам автокефалию. И это нужно сделать еще в этом году. Потому что в будущем на Украине могут выбрать президента, который будет такой промосковский, что поддерживать нашу автокефалию уже не станет. И тогда о нашем томосе можно надолго забыть", — взывал Денисенко к американскому истеблишменту.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко после заседания Синода "Православной церкви Украины"
Филарет Денисенко после заседания Синода Православной церкви Украины - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Филарет Денисенко после заседания Синода "Православной церкви Украины"
Филарет своего добился — Константинополь даровал томос, создание ПЦУ публично поддержал Белый дом. Сам Денисенко хотел возглавить новую структуру, но просчитался. Всего за несколько месяцев его оставили не у дел, назначив "патриархом на покое".
В итоге весной 2019-го он ушел из "новой церкви", возродив собственный "Киевский патриархат". Правда, в урезанном виде — из сорока епископов к нему вернулись лишь четверо.
Зато за ним была диаспора. В течение 2019 года лишь несколько общин в Канаде и США примкнули к Константинопольскому патриархату, как того требовало положение об автокефалии. Остальные продолжали поминать самозваного "патриарха всея Руси-Украины". Хотя руководство ПЦУ требовало от них перейти к грекам.

"От украинцев отрекаются"

Еще недавно до диаспоры никому не было дела. Однако в начале марта и ПЦУ, и "Киевский патриархат" вспомнили о зарубежье. "Новая церковь" призвала приходы в США и Канаде не подчиняться ставленнику Филарета протоиерею Богдану Згобе. Мол, тот стал викарием "зарубежных приходов" незаконно. Вдогонку его еще обвинили в "сотрудничестве с Москвой".
Сам Згоба не промолчал: прямо заявил, что у ПЦУ нет самостоятельности, все решения за нее принимают греки. Это, собственно, стало главной причиной возрождения "Киевского патриархата".
"Как скот нас, диаспоральных украинцев, продают, отбрасывают и говорят: "Теперь вы подчиняетесь Константинополю", потому что так решил Вселенский патриарх, когда давал томос. Тем самым он расколол нас", — сказал сторонник Филарета.
В "Киевском патриархате" не скрывают, что американские и канадские храмы, где поминают Денисенко, сейчас активно уговаривают перейти под крыло Константинопольского патриархата. Напирают в основном на самые богатые приходы — например, общину святителя Николая в Филадельфии, что рядом с Вашингтоном. Ее члены вхожи во многие кабинеты Белого дома и конгресса.
© Фото : УПЦ КПДжо Байден и патриарх Филарет во время встречи в Киеве. 2018 год
Джо Байден и патриарх Филарет во время встречи в Киеве. 2018 год - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : УПЦ КП
Джо Байден и патриарх Филарет во время встречи в Киеве. 2018 год
Именно поэтому Денисенко изо всех сил борется с руководством ПЦУ за диаспору. Все лето прошлого года он писал жалобные письма президенту Дональду Трампу. Когда тот покинул Овальный кабинет, Денисенко попытался выйти на Джо Байдена. Прежде всего с помощью экс-министра финансов Украины Натальи Яресько и ее брата Джона. Оба — американские граждане и близко знакомы с новым главой государства.
Но попытка провалилась. К тому же Байден публично высказался о дружбе с патриархом Варфоломеем и тем самым встал на сторону ПЦУ. В итоге Филарет решил действовать по старинке: публично заявил о якобы "беспрецедентных случаях нарушения прав" верующих "Киевского патриархата".

"Борьба за деньги"

Хотя на Украине структуру Филарета никто не трогает: она довольно малочисленна. В отличие от канонической Украинской православной церкви, с которой Денисенко борется уже 30 лет. В феврале депутаты Верховной рады решили "запустить" действие приостановленного закона о ее переименовании в "российскую церковь". Само название, как и аббревиатуру УПЦ, хотят отдать раскольникам "новой церкви".
Украину готовят к визиту Варфоломея. Ему, настоящему хозяину ПЦУ, хотят показать— его детище успешно. А также выполнить обещание и отдать зарубежные приходы. Но сделать это сложно прежде всего из-за борьбы между раскольниками.
© Фото : Официальный сайт ПЦУВстреча Госсекретаря США Майка Помпео с главой "Православной церкви Украины" Епифанием Думенко в Киеве. 31 января 2020 года.
Встреча Госсекретаря США Майка Помпео с главой Православной церкви Украины Епифанием Думенко в Киеве. 31 января 2020 года. - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : Официальный сайт ПЦУ
Встреча Госсекретаря США Майка Помпео с главой "Православной церкви Украины" Епифанием Думенко в Киеве. 31 января 2020 года.
"В их грызне вот какой смысл: они хотят максимально монетизировать то, что у них есть. Что в самой Украине, где прихожане за минувший год стали беднее, что и за рубежом", — рассуждает украинский политолог Ростислав Ищенко.
Кроме того, и "Киевский патриархат", и ПЦУ хотят заручиться поддержкой Вашингтона. Без нее довольно сложно существовать на самой Украине.
"Хотя, конечно, при любой власти раскольнические структуры будут так или иначе функционировать", — говорит эксперт.
Впрочем, их статус все равно останется маргинальным даже при поддержке диаспоры. Большинство украинцев, отмечает политолог, ходят в храмы канонической Церкви — несмотря на закулисные договоренности раскольников с патриархом Варфоломеем.
Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 08:00Религия и мировоззрение
"Москва предупреждала". Раскол в православном мире вышел на новый уровень
 
Религия и мировоззрениеПравославная церковь Украины (ПЦУ)Кирилл ТимошенкоРаскольник Филарет ( Денисенко)Аналитика - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийФиладельфияВашингтон (город)США
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
01:52"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
01:33Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
01:25Центробанк рассмотрит регулирование плавающих ставок по потребкредитам
Лента новостейМолния