https://ria.ru/20210311/diaspora-1600648471.html

"Отреклись от украинцев". Сделка Варфоломея с Киевом пошла не по плану

"Отреклись от украинцев". Сделка Варфоломея с Киевом пошла не по плану

Украинских раскольников рассорила диаспора. Несколько десятков общин в США и Канаде, чьи прихожане имеют прямой доступ к Белому дому, все еще не желают... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T08:00

2021-03-11T08:00

2021-03-11T08:04

религия и мировоззрение

православная церковь украины (пцу)

кирилл тимошенко

раскольник филарет ( денисенко)

аналитика - религия и мировоззрение

украинская православная церковь

петр порошенко

верховная рада украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Олег Налисник. Украинских раскольников рассорила диаспора. Несколько десятков общин в США и Канаде, чьи прихожане имеют прямой доступ к Белому дому, все еще не желают выполнять условия томоса, выданного "Православной церкви Украины" (ПЦУ) в 2019 году. По нему храмы диаспоры должны отойти Константинопольскому патриарху Варфоломею. Однако из-за сложных интриг план самосвятов так и не удался.Томос в обмен на диаспоруПока президент Владимир Зеленский призывал в Киеве "не хайповать на вопросе о Церкви", его соратники рассказывали о встрече с патриархом Варфоломеем. Хозяин Фанара принял у себя большую делегацию, куда, помимо депутатов "Слуги народа", входил и замглавы президентского офиса Кирилл Тимошенко.На Украине уже заговорили о том, что церковный лидер потребует обещанное. Еще в 2018-м он договорился с тогдашним главой государства Петром Порошенко о передаче непосредственно грекам самых богатых украинских приходов. Этот процесс, однако, так и не сдвинулся с мертвой точки.Буксует выполнение еще одной договоренности. В обмен на томос патриарх Варфоломей захотел заполучить все приходы украинской диаспоры. Речь идет о нескольких десятках общин, прежде всего в Канаде и США — в основном они принадлежали "Киевскому патриархату", который в 2018-м стал фундаментом для ПЦУ. В грамоте об автокефалии "новой церкви" четко сказано, что она "не вправе иметь храмы за пределами государственной границы" Украины.Хотя именно заокеанские соотечественники помогли раскольникам получить вожделенный документ. Три года назад они устроили их лидеру Филарету Денисенко встречу с ведущими американскими политиками."Мы приехали в Соединенные Штаты просить, чтобы они поддержали Вселенского патриарха в его желании предоставить нам автокефалию. И это нужно сделать еще в этом году. Потому что в будущем на Украине могут выбрать президента, который будет такой промосковский, что поддерживать нашу автокефалию уже не станет. И тогда о нашем томосе можно надолго забыть", — взывал Денисенко к американскому истеблишменту.Филарет своего добился — Константинополь даровал томос, создание ПЦУ публично поддержал Белый дом. Сам Денисенко хотел возглавить новую структуру, но просчитался. Всего за несколько месяцев его оставили не у дел, назначив "патриархом на покое". В итоге весной 2019-го он ушел из "новой церкви", возродив собственный "Киевский патриархат". Правда, в урезанном виде — из сорока епископов к нему вернулись лишь четверо. Зато за ним была диаспора. В течение 2019 года лишь несколько общин в Канаде и США примкнули к Константинопольскому патриархату, как того требовало положение об автокефалии. Остальные продолжали поминать самозваного "патриарха всея Руси-Украины". Хотя руководство ПЦУ требовало от них перейти к грекам."От украинцев отрекаются"Еще недавно до диаспоры никому не было дела. Однако в начале марта и ПЦУ, и "Киевский патриархат" вспомнили о зарубежье. "Новая церковь" призвала приходы в США и Канаде не подчиняться ставленнику Филарета протоиерею Богдану Згобе. Мол, тот стал викарием "зарубежных приходов" незаконно. Вдогонку его еще обвинили в "сотрудничестве с Москвой".Сам Згоба не промолчал: прямо заявил, что у ПЦУ нет самостоятельности, все решения за нее принимают греки. Это, собственно, стало главной причиной возрождения "Киевского патриархата"."Как скот нас, диаспоральных украинцев, продают, отбрасывают и говорят: "Теперь вы подчиняетесь Константинополю", потому что так решил Вселенский патриарх, когда давал томос. Тем самым он расколол нас", — сказал сторонник Филарета.В "Киевском патриархате" не скрывают, что американские и канадские храмы, где поминают Денисенко, сейчас активно уговаривают перейти под крыло Константинопольского патриархата. Напирают в основном на самые богатые приходы — например, общину святителя Николая в Филадельфии, что рядом с Вашингтоном. Ее члены вхожи во многие кабинеты Белого дома и конгресса.Именно поэтому Денисенко изо всех сил борется с руководством ПЦУ за диаспору. Все лето прошлого года он писал жалобные письма президенту Дональду Трампу. Когда тот покинул Овальный кабинет, Денисенко попытался выйти на Джо Байдена. Прежде всего с помощью экс-министра финансов Украины Натальи Яресько и ее брата Джона. Оба — американские граждане и близко знакомы с новым главой государства.Но попытка провалилась. К тому же Байден публично высказался о дружбе с патриархом Варфоломеем и тем самым встал на сторону ПЦУ. В итоге Филарет решил действовать по старинке: публично заявил о якобы "беспрецедентных случаях нарушения прав" верующих "Киевского патриархата"."Борьба за деньги"Хотя на Украине структуру Филарета никто не трогает: она довольно малочисленна. В отличие от канонической Украинской православной церкви, с которой Денисенко борется уже 30 лет. В феврале депутаты Верховной рады решили "запустить" действие приостановленного закона о ее переименовании в "российскую церковь". Само название, как и аббревиатуру УПЦ, хотят отдать раскольникам "новой церкви".Украину готовят к визиту Варфоломея. Ему, настоящему хозяину ПЦУ, хотят показать— его детище успешно. А также выполнить обещание и отдать зарубежные приходы. Но сделать это сложно прежде всего из-за борьбы между раскольниками."В их грызне вот какой смысл: они хотят максимально монетизировать то, что у них есть. Что в самой Украине, где прихожане за минувший год стали беднее, что и за рубежом", — рассуждает украинский политолог Ростислав Ищенко.Кроме того, и "Киевский патриархат", и ПЦУ хотят заручиться поддержкой Вашингтона. Без нее довольно сложно существовать на самой Украине."Хотя, конечно, при любой власти раскольнические структуры будут так или иначе функционировать", — говорит эксперт.Впрочем, их статус все равно останется маргинальным даже при поддержке диаспоры. Большинство украинцев, отмечает политолог, ходят в храмы канонической Церкви — несмотря на закулисные договоренности раскольников с патриархом Варфоломеем.

https://ria.ru/20210305/chekhiya-1599997645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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