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Юрист допустил пересмотр дела сестер Хачатурян
Юрист допустил пересмотр дела сестер Хачатурян
Возбуждение уголовных дел в отношении Михаила Хачатуряна может послужить основанием для пересмотра дела его дочерей по вновь открывшимся обстоятельствам, заявил РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:53
2021-03-11T19:40
ангелина хачатурян
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Возбуждение уголовных дел в отношении Михаила Хачатуряна может послужить основанием для пересмотра дела его дочерей по вновь открывшимся обстоятельствам, заявил РИА Новости адвокат Владимир Неупокоев из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры".Ранее сообщалось, что в отношении умершего Михаила Хачатуряна возбудили уголовные дела по части 3 статьи 132 "Насильственные действия сексуального характера", статье 133 "Понуждение к действиям сексуального характера" и статье 117 "Истязание" УК РФ."На само дело это может повлиять в том случае, если данная проверка установит факты несоответствия вот этих пояснений по истязаниям и сексуальным домогательствам, либо фальсификацию этих фактов. Будет установлено, что кто-то давал ложные показания. И, соответственно, это может послужить основанием для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам", - сказал Неупокоев."Непонятный момент, что же послужило инициативой для возбуждения данных уголовных дел. Тут вилка: либо заявление подали родственники со стороны убитого с целью опорочить показания девочек. Но я в этом сомневаюсь. По большому счету, следствие само должно было "возбудиться" после того, как приговором были посчитаны и установлены эти обстоятельства - сексуальные домогательства, истязания", - добавил Неупокоев.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.Следствие ранее признавало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.Ранее дело старших сестер Крестины и Ангелины Хачатурян на этапе отбора присяжных было направлено Мосгорсудом обратно в Генпрокуратуру. Тогда потерпевшие заявили, что мотив преступления, коим сейчас в обвинительном заключении значатся "насильственные действия отца", "требует уточнения и проверки".Дело младшей сестры выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления. Ее дело Бутырский суд также направил в прокуратуру на этапе судебного разбирательства.В конце минувшего года родственники Михаила Хачатуряна выступили с инициативой возбудить уголовное дело в отношении погибшего (это возможно по закону): по их надежде, это помогло бы опровергнуть обвинения в физическом и сексуальном насилии над дочерями.
https://ria.ru/20210217/merkacheva-1597846084.html
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ангелина хачатурян, дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия

Юрист допустил пересмотр дела сестер Хачатурян

11:53 11.03.2021 (обновлено: 19:40 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМария Хачатурян у здания Бутырского районного суда города Москвы
Мария Хачатурян у здания Бутырского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Возбуждение уголовных дел в отношении Михаила Хачатуряна может послужить основанием для пересмотра дела его дочерей по вновь открывшимся обстоятельствам, заявил РИА Новости адвокат Владимир Неупокоев из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры".
Ранее сообщалось, что в отношении умершего Михаила Хачатуряна возбудили уголовные дела по части 3 статьи 132 "Насильственные действия сексуального характера", статье 133 "Понуждение к действиям сексуального характера" и статье 117 "Истязание" УК РФ.
"На само дело это может повлиять в том случае, если данная проверка установит факты несоответствия вот этих пояснений по истязаниям и сексуальным домогательствам, либо фальсификацию этих фактов. Будет установлено, что кто-то давал ложные показания. И, соответственно, это может послужить основанием для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам", - сказал Неупокоев.
"Непонятный момент, что же послужило инициативой для возбуждения данных уголовных дел. Тут вилка: либо заявление подали родственники со стороны убитого с целью опорочить показания девочек. Но я в этом сомневаюсь. По большому счету, следствие само должно было "возбудиться" после того, как приговором были посчитаны и установлены эти обстоятельства - сексуальные домогательства, истязания", - добавил Неупокоев.
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Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие ранее признавало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
Ранее дело старших сестер Крестины и Ангелины Хачатурян на этапе отбора присяжных было направлено Мосгорсудом обратно в Генпрокуратуру. Тогда потерпевшие заявили, что мотив преступления, коим сейчас в обвинительном заключении значатся "насильственные действия отца", "требует уточнения и проверки".
Дело младшей сестры выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления. Ее дело Бутырский суд также направил в прокуратуру на этапе судебного разбирательства.
В конце минувшего года родственники Михаила Хачатуряна выступили с инициативой возбудить уголовное дело в отношении погибшего (это возможно по закону): по их надежде, это помогло бы опровергнуть обвинения в физическом и сексуальном насилии над дочерями.
Мария Хачатурян, обвиняемая в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 18.10.2019
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Ангелина ХачатурянДело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеГенеральная прокуратура РФМоскваПроисшествия
 
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