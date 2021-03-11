https://ria.ru/20210311/chernogoriya-1600709107.html

Черногория ужесточила правила въезда для туристов

Черногория ужесточила правила въезда для туристов

Правительство Черногории ввело новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T10:43

2021-03-11T10:43

2021-03-11T10:44

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Правительство Черногории ввело новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, сообщает АТОР.В ближайшие семь дней в страну пустят только тех, кто подтвердит свой антиковидный статус.Граждане Черногории, иностранцы с правом проживания на ее территории и все зарубежные гости, если они прибывают не из Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово или Албании, должны предоставить один из трех документов.Это или отрицательный результат анализа на COVID-19, которому не более 48 часов, или серологический тест на антитела, сделанный в последний месяц, или справку о вакцинации. Какой именно должна быть вакцина, в сообщении властей не указано.В последние два месяца власти не требовали от прибывающих иностранцев документов о здоровье.По оценке Минздрава Черногории, в стране растет число заразившихся коронавирусной инфекцией. В клиниках занято 67 процентов мест, отведенных для этой категории больных. Правительство просит ЕС помочь с врачами, лекарствами и медоборудованием.В большинстве муниципалитетов страны (Подгорица, Будва, Тиват, Герцег-Нови, Цетинье, Никшич, Плужине, Бар, Котор и Плевля) прекращают работать детские сады и школы, заведения торговли и общепита. Передвижение между муниципалитетами ограничено.

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600486904.html

https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html

https://ria.ru/20210308/bliny-1600059835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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