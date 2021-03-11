Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210311/chernogoriya-1600709107.html
Черногория ужесточила правила въезда для туристов
Черногория ужесточила правила въезда для туристов
Правительство Черногории ввело новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:43
2021-03-11T10:44
туристы
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
тиват
черногория
косово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154936/24/1549362474_0:243:2592:1701_1920x0_80_0_0_5a272502f6dd763baf2483ee0f62b8e3.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Правительство Черногории ввело новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, сообщает АТОР.В ближайшие семь дней в страну пустят только тех, кто подтвердит свой антиковидный статус.Граждане Черногории, иностранцы с правом проживания на ее территории и все зарубежные гости, если они прибывают не из Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово или Албании, должны предоставить один из трех документов.Это или отрицательный результат анализа на COVID-19, которому не более 48 часов, или серологический тест на антитела, сделанный в последний месяц, или справку о вакцинации. Какой именно должна быть вакцина, в сообщении властей не указано.В последние два месяца власти не требовали от прибывающих иностранцев документов о здоровье.По оценке Минздрава Черногории, в стране растет число заразившихся коронавирусной инфекцией. В клиниках занято 67 процентов мест, отведенных для этой категории больных. Правительство просит ЕС помочь с врачами, лекарствами и медоборудованием.В большинстве муниципалитетов страны (Подгорица, Будва, Тиват, Герцег-Нови, Цетинье, Никшич, Плужине, Бар, Котор и Плевля) прекращают работать детские сады и школы, заведения торговли и общепита. Передвижение между муниципалитетами ограничено.
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600486904.html
https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html
https://ria.ru/20210308/bliny-1600059835.html
тиват
черногория
косово
подгорица (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154936/24/1549362474_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_ce2e5c138ad1b1d131e950e149bf80a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, тиват, черногория, косово, подгорица (город), вакцинация

Черногория ужесточила правила въезда для туристов

10:43 11.03.2021 (обновлено: 10:44 11.03.2021)
 
CC BY-SA 3.0 / Gertjan R. / Которская бухта, Черногория
Которская бухта, Черногория - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
CC BY-SA 3.0 / Gertjan R. /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Правительство Черногории ввело новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, сообщает АТОР.
В ближайшие семь дней в страну пустят только тех, кто подтвердит свой антиковидный статус.
Граждане Черногории, иностранцы с правом проживания на ее территории и все зарубежные гости, если они прибывают не из Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово или Албании, должны предоставить один из трех документов.
Это или отрицательный результат анализа на COVID-19, которому не более 48 часов, или серологический тест на антитела, сделанный в последний месяц, или справку о вакцинации. Какой именно должна быть вакцина, в сообщении властей не указано.
В последние два месяца власти не требовали от прибывающих иностранцев документов о здоровье.
Cтолы с карточкой Оставьте это место пустым для вашего здоровья в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 08:00Туризм
Выходят из карантина: в каких странах снимают запреты для туристов
По оценке Минздрава Черногории, в стране растет число заразившихся коронавирусной инфекцией. В клиниках занято 67 процентов мест, отведенных для этой категории больных. Правительство просит ЕС помочь с врачами, лекарствами и медоборудованием.
Монастырь Хор Вирап в Армении - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 08:00Туризм
Арарат, хаш и коньяк. Армения открыла границы для российских туристов
В большинстве муниципалитетов страны (Подгорица, Будва, Тиват, Герцег-Нови, Цетинье, Никшич, Плужине, Бар, Котор и Плевля) прекращают работать детские сады и школы, заведения торговли и общепита. Передвижение между муниципалитетами ограничено.
Блины с медом - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 08:00Туризм
Главное блюдо недели: рецепты вкусных блинов из разных стран
 
ТуризмтуристыКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТиватЧерногорияКосовоПодгорица (город)Вакцинация
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
01:52"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
01:33Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
01:25Центробанк рассмотрит регулирование плавающих ставок по потребкредитам
Лента новостейМолния