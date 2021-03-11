https://ria.ru/20210311/chernogoriya-1600709107.html
Черногория ужесточила правила въезда для туристов
Черногория ужесточила правила въезда для туристов
Правительство Черногории ввело новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:43
2021-03-11T10:43
2021-03-11T10:44
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Правительство Черногории ввело новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, сообщает АТОР.В ближайшие семь дней в страну пустят только тех, кто подтвердит свой антиковидный статус.Граждане Черногории, иностранцы с правом проживания на ее территории и все зарубежные гости, если они прибывают не из Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово или Албании, должны предоставить один из трех документов.Это или отрицательный результат анализа на COVID-19, которому не более 48 часов, или серологический тест на антитела, сделанный в последний месяц, или справку о вакцинации. Какой именно должна быть вакцина, в сообщении властей не указано.В последние два месяца власти не требовали от прибывающих иностранцев документов о здоровье.По оценке Минздрава Черногории, в стране растет число заразившихся коронавирусной инфекцией. В клиниках занято 67 процентов мест, отведенных для этой категории больных. Правительство просит ЕС помочь с врачами, лекарствами и медоборудованием.В большинстве муниципалитетов страны (Подгорица, Будва, Тиват, Герцег-Нови, Цетинье, Никшич, Плужине, Бар, Котор и Плевля) прекращают работать детские сады и школы, заведения торговли и общепита. Передвижение между муниципалитетами ограничено.
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600486904.html
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, тиват, черногория, косово, подгорица (город), вакцинация
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Правительство Черногории ввело новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, сообщает
АТОР.
В ближайшие семь дней в страну пустят только тех, кто подтвердит свой антиковидный статус.
Граждане Черногории, иностранцы с правом проживания на ее территории и все зарубежные гости, если они прибывают не из Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово или Албании, должны предоставить один из трех документов.
Это или отрицательный результат анализа на COVID-19, которому не более 48 часов, или серологический тест на антитела, сделанный в последний месяц, или справку о вакцинации. Какой именно должна быть вакцина, в сообщении властей не указано.
В последние два месяца власти не требовали
от прибывающих иностранцев документов о здоровье.
По оценке Минздрава Черногории, в стране растет число заразившихся коронавирусной инфекцией. В клиниках занято 67 процентов мест, отведенных для этой категории больных. Правительство просит ЕС помочь с врачами, лекарствами и медоборудованием.
В большинстве муниципалитетов страны (Подгорица, Будва, Тиват, Герцег-Нови, Цетинье, Никшич, Плужине, Бар, Котор и Плевля) прекращают работать детские сады и школы, заведения торговли и общепита. Передвижение между муниципалитетами ограничено.