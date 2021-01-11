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Черногория изменила правила въезда для иностранных граждан
Черногория изменила правила въезда для иностранных граждан
Власти Черногории со вторника разрешают иностранным гражданам въезд в страну без обязательного отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сообщила министр... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:39
2021-01-11T20:24
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БЕЛГРАД, 11 янв - РИА Новости. Власти Черногории со вторника разрешают иностранным гражданам въезд в страну без обязательного отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сообщила министр здравоохранения страны Елена Боровинич-Бойович, которая провела пресс-конференцию в Подгорице.По её словам, ситуация с коронавирусом в стране стала "заметно лучше", заняты 57,3% койкомест для больных COVID-19 вместо прежних 67%."Важная мера - разрешён въезд в Черногорию без обязательного тестирования на коронавирус", - заявила министр. По её словам, мера вступает в силу со вторника."Ещё одна мера - запрет на организацию (собраний для - ред.) встречи Нового года 13 января на открытом и закрытом пространстве", - указала Боровинич-Бойович.В конце декабря власти Черногории ввели новые правила въезда в страну на период рождественских и новогодних праздников, введя требование об отрицательном результате ПЦР-теста на новый коронавирус (SARS-CoV-2), сделанного не позднее 72 часов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, новости - туризм, здоровье - общество, коронавирус covid-19, черногория, в мире

Черногория изменила правила въезда для иностранных граждан

17:39 11.01.2021 (обновлено: 20:24 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВид на город Котор и Которский залив в Черногории
Вид на город Котор и Которский залив в Черногории - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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БЕЛГРАД, 11 янв - РИА Новости. Власти Черногории со вторника разрешают иностранным гражданам въезд в страну без обязательного отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сообщила министр здравоохранения страны Елена Боровинич-Бойович, которая провела пресс-конференцию в Подгорице.
По её словам, ситуация с коронавирусом в стране стала "заметно лучше", заняты 57,3% койкомест для больных COVID-19 вместо прежних 67%.
"Важная мера - разрешён въезд в Черногорию без обязательного тестирования на коронавирус", - заявила министр. По её словам, мера вступает в силу со вторника.
"Ещё одна мера - запрет на организацию (собраний для - ред.) встречи Нового года 13 января на открытом и закрытом пространстве", - указала Боровинич-Бойович.
В конце декабря власти Черногории ввели новые правила въезда в страну на период рождественских и новогодних праздников, введя требование об отрицательном результате ПЦР-теста на новый коронавирус (SARS-CoV-2), сделанного не позднее 72 часов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажиры в аэропорту Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 07:36Туризм
Несколько стран меняют правила въезда из-за коронавируса
 
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