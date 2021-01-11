https://ria.ru/20210111/chernogoriya-1592609423.html

Черногория изменила правила въезда для иностранных граждан

Черногория изменила правила въезда для иностранных граждан

Власти Черногории со вторника разрешают иностранным гражданам въезд в страну без обязательного отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сообщила министр... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:39

2021-01-11T17:39

2021-01-11T20:24

туризм

новости - туризм

здоровье - общество

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

черногория

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149793/36/1497933663_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_509fd42fde449e98145f91dfc705f4c3.jpg

БЕЛГРАД, 11 янв - РИА Новости. Власти Черногории со вторника разрешают иностранным гражданам въезд в страну без обязательного отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сообщила министр здравоохранения страны Елена Боровинич-Бойович, которая провела пресс-конференцию в Подгорице.По её словам, ситуация с коронавирусом в стране стала "заметно лучше", заняты 57,3% койкомест для больных COVID-19 вместо прежних 67%."Важная мера - разрешён въезд в Черногорию без обязательного тестирования на коронавирус", - заявила министр. По её словам, мера вступает в силу со вторника."Ещё одна мера - запрет на организацию (собраний для - ред.) встречи Нового года 13 января на открытом и закрытом пространстве", - указала Боровинич-Бойович.В конце декабря власти Черногории ввели новые правила въезда в страну на период рождественских и новогодних праздников, введя требование об отрицательном результате ПЦР-теста на новый коронавирус (SARS-CoV-2), сделанного не позднее 72 часов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592411722.html

черногория

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, здоровье - общество, коронавирус covid-19, черногория, в мире