https://ria.ru/20210311/buryatiya-1600763957.html

Задержавшему браконьеров инспектору соберут деньги на адвоката

Задержавшему браконьеров инспектору соберут деньги на адвоката

Благотворительный фонд "Заповедное посольство" начал сбор средств на адвоката для задержавшего браконьеров инспектора Байкальского заповедника, на которого... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T13:41

2021-03-11T13:41

2021-03-11T13:53

чукотка

следственный комитет россии (ск рф)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр бастрыкин

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Благотворительный фонд "Заповедное посольство" начал сбор средств на адвоката для задержавшего браконьеров инспектора Байкальского заповедника, на которого возбудили дело о превышении полномочий, сообщает национальный парк "Берингия" на Чукотке.Ранее пресс-служба вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева сообщила, что он поручил Минприроды и руководству Республики Бурятия взять на контроль ситуацию с возбуждением уголовного дела на задержавшего браконьеров инспектора Байкальского заповедника.В октябре 2020 года в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике велась незаконная охота с помощью лучения (ослепления животного ярким светом с последующим отстрелом оцепеневшего зверя). Инспектор заповедника Сергей Красиков задержал с поличным пятерых браконьеров, в машине которых были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль, изъято оружие, сообщала пресс-служба Трутнева.Ущерб природе оценивается в 80 тысяч рублей. В ходе задержания инспектор пострадал от наезда автомобиля браконьеров, у Красикова был диагностирован перелом руки, сотрясение мозга и другие травмы. По информации СМИ, задержанные подали жалобу о превышении служебных полномочий инспекторами, и Красиков стал фигурантом уголовного дела.Также отмечается что на платформе Change.org сотрудники Байкальского заповедника создали петицию в поддержку Красикова. В ней авторы просят прекратить уголовное преследование инспектора и сообщают, что обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. Петиция собрала свыше 3,8 тысячи подписей.

https://ria.ru/20210311/buryatiya-1600763609.html

https://ria.ru/20210301/gosduma-1599411312.html

чукотка

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чукотка, следственный комитет россии (ск рф), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр бастрыкин, общество