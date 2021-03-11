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Задержавшему браконьеров инспектору соберут деньги на адвоката
Задержавшему браконьеров инспектору соберут деньги на адвоката
Благотворительный фонд "Заповедное посольство" начал сбор средств на адвоката для задержавшего браконьеров инспектора Байкальского заповедника, на которого... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:41
2021-03-11T13:53
чукотка
следственный комитет россии (ск рф)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр бастрыкин
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Благотворительный фонд "Заповедное посольство" начал сбор средств на адвоката для задержавшего браконьеров инспектора Байкальского заповедника, на которого возбудили дело о превышении полномочий, сообщает национальный парк "Берингия" на Чукотке.Ранее пресс-служба вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева сообщила, что он поручил Минприроды и руководству Республики Бурятия взять на контроль ситуацию с возбуждением уголовного дела на задержавшего браконьеров инспектора Байкальского заповедника.В октябре 2020 года в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике велась незаконная охота с помощью лучения (ослепления животного ярким светом с последующим отстрелом оцепеневшего зверя). Инспектор заповедника Сергей Красиков задержал с поличным пятерых браконьеров, в машине которых были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль, изъято оружие, сообщала пресс-служба Трутнева.Ущерб природе оценивается в 80 тысяч рублей. В ходе задержания инспектор пострадал от наезда автомобиля браконьеров, у Красикова был диагностирован перелом руки, сотрясение мозга и другие травмы. По информации СМИ, задержанные подали жалобу о превышении служебных полномочий инспекторами, и Красиков стал фигурантом уголовного дела.Также отмечается что на платформе Change.org сотрудники Байкальского заповедника создали петицию в поддержку Красикова. В ней авторы просят прекратить уголовное преследование инспектора и сообщают, что обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. Петиция собрала свыше 3,8 тысячи подписей.
https://ria.ru/20210311/buryatiya-1600763609.html
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чукотка, следственный комитет россии (ск рф), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр бастрыкин, общество

Задержавшему браконьеров инспектору соберут деньги на адвоката

13:41 11.03.2021 (обновлено: 13:53 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаБайкальский природный заповедник
Байкальский природный заповедник - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Благотворительный фонд "Заповедное посольство" начал сбор средств на адвоката для задержавшего браконьеров инспектора Байкальского заповедника, на которого возбудили дело о превышении полномочий, сообщает национальный парк "Берингия" на Чукотке.
Ранее пресс-служба вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева сообщила, что он поручил Минприроды и руководству Республики Бурятия взять на контроль ситуацию с возбуждением уголовного дела на задержавшего браконьеров инспектора Байкальского заповедника.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
Вчера, 13:38
Главе СК доложат о деле инспектора, задержавшего браконьеров в Бурятии
В октябре 2020 года в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике велась незаконная охота с помощью лучения (ослепления животного ярким светом с последующим отстрелом оцепеневшего зверя). Инспектор заповедника Сергей Красиков задержал с поличным пятерых браконьеров, в машине которых были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль, изъято оружие, сообщала пресс-служба Трутнева.
Ущерб природе оценивается в 80 тысяч рублей. В ходе задержания инспектор пострадал от наезда автомобиля браконьеров, у Красикова был диагностирован перелом руки, сотрясение мозга и другие травмы. По информации СМИ, задержанные подали жалобу о превышении служебных полномочий инспекторами, и Красиков стал фигурантом уголовного дела.
"Коллектив национального парка "Берингия" поддерживает коллегу и очень рассчитывает на то, что справедливость и закон восторжествуют. В данный момент важно обеспечить Сергея Красикова хорошим адвокатом. Это требует средств. На сайте благотворительного просветительского фонда "Заповедное посольство" работает "Касса взаимопомощи ООПТ". Все средства, перечисленные в кассу, пойдут на поддержку Сергея Красикова", - говорится в сообщении.
Также отмечается что на платформе Change.org сотрудники Байкальского заповедника создали петицию в поддержку Красикова. В ней авторы просят прекратить уголовное преследование инспектора и сообщают, что обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. Петиция собрала свыше 3,8 тысячи подписей.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 12:38
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ЧукоткаСледственный комитет России (СК РФ)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Александр БастрыкинОбщество
 
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