Задержавшему браконьеров инспектору соберут деньги на адвоката
13:41 11.03.2021 (обновлено: 13:53 11.03.2021)
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Благотворительный фонд "Заповедное посольство" начал сбор средств на адвоката для задержавшего браконьеров инспектора Байкальского заповедника, на которого возбудили дело о превышении полномочий, сообщает национальный парк "Берингия" на Чукотке.
Ранее пресс-служба вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева сообщила, что он поручил Минприроды и руководству Республики Бурятия взять на контроль ситуацию с возбуждением уголовного дела на задержавшего браконьеров инспектора Байкальского заповедника.
В октябре 2020 года в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике велась незаконная охота с помощью лучения (ослепления животного ярким светом с последующим отстрелом оцепеневшего зверя). Инспектор заповедника Сергей Красиков задержал с поличным пятерых браконьеров, в машине которых были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль, изъято оружие, сообщала пресс-служба Трутнева.
Ущерб природе оценивается в 80 тысяч рублей. В ходе задержания инспектор пострадал от наезда автомобиля браконьеров, у Красикова был диагностирован перелом руки, сотрясение мозга и другие травмы. По информации СМИ, задержанные подали жалобу о превышении служебных полномочий инспекторами, и Красиков стал фигурантом уголовного дела.
"Коллектив национального парка "Берингия" поддерживает коллегу и очень рассчитывает на то, что справедливость и закон восторжествуют. В данный момент важно обеспечить Сергея Красикова хорошим адвокатом. Это требует средств. На сайте благотворительного просветительского фонда "Заповедное посольство" работает "Касса взаимопомощи ООПТ". Все средства, перечисленные в кассу, пойдут на поддержку Сергея Красикова", - говорится в сообщении.
Также отмечается что на платформе Change.org сотрудники Байкальского заповедника создали петицию в поддержку Красикова. В ней авторы просят прекратить уголовное преследование инспектора и сообщают, что обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. Петиция собрала свыше 3,8 тысячи подписей.