https://ria.ru/20210311/buryatiya-1600763609.html

Главе СК доложат о деле инспектора, задержавшего браконьеров в Бурятии

Главе СК доложат о деле инспектора, задержавшего браконьеров в Бурятии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему по ситуации с инспектором в Бурятии, задержавшим браконьеров, сообщается на... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T13:38

2021-03-11T13:38

2021-03-11T13:38

дальний восток

следственный комитет россии (ск рф)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

юрий трутнев

александр бастрыкин

происшествия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему по ситуации с инспектором в Бурятии, задержавшим браконьеров, сообщается на сайте ведомства.Ранее вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минприроды и руководству Бурятии взять на контроль ситуацию с возбуждением уголовного дела на задержавшего браконьеров инспектора Байкальского заповедника. В релизе пресс-службы вице-премьера ссылались на данные СМИ о том, что инспектор Сергей Красиков задержал с поличным пятерых браконьеров, в машине которых были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль. В ходе задержания инспектор пострадал от наезда автомобиля браконьеров - у него перелом руки и сотрясение мозга, но он, по информации СМИ, стал фигурантом уголовного дела о превышении служебных полномочий."В связи с коллективным обращением к председателю Следственного комитета, касающимся расследования уголовного дела в отношении инспектора заповедника в Бурятии, Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных подробного доклада о проведенном по делу комплексе следственных действий", - говорится в сообщении СК РФ.Отмечается, что ранее было завершено расследование в отношении фигурантов дела о незаконной охоте в Алтачейском заказнике, в ходе следствия участники уголовного процесса подали встречные заявления о совершении преступлений при задержании в лесу. Бастрыкин поручил тщательно разобраться во всех обстоятельствах произошедшего, ход расследования уголовных дел поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.Согласно информации на сайте Байкальского государственного природного биосферного заповедника, с 3 марта 2011 года управление заказника "Алтачейский" осуществляется ФГБУ "Байкальский государственный заповедник".

https://ria.ru/20210301/gosduma-1599411312.html

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дальний восток, следственный комитет россии (ск рф), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), юрий трутнев, александр бастрыкин, происшествия