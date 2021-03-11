Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210311/buryatiya-1600763609.html
Главе СК доложат о деле инспектора, задержавшего браконьеров в Бурятии
Главе СК доложат о деле инспектора, задержавшего браконьеров в Бурятии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему по ситуации с инспектором в Бурятии, задержавшим браконьеров, сообщается на... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:38
2021-03-11T13:38
дальний восток
следственный комитет россии (ск рф)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
юрий трутнев
александр бастрыкин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_e32e128a2e0cfb3f28c542a305bd1e23.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему по ситуации с инспектором в Бурятии, задержавшим браконьеров, сообщается на сайте ведомства.Ранее вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минприроды и руководству Бурятии взять на контроль ситуацию с возбуждением уголовного дела на задержавшего браконьеров инспектора Байкальского заповедника. В релизе пресс-службы вице-премьера ссылались на данные СМИ о том, что инспектор Сергей Красиков задержал с поличным пятерых браконьеров, в машине которых были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль. В ходе задержания инспектор пострадал от наезда автомобиля браконьеров - у него перелом руки и сотрясение мозга, но он, по информации СМИ, стал фигурантом уголовного дела о превышении служебных полномочий."В связи с коллективным обращением к председателю Следственного комитета, касающимся расследования уголовного дела в отношении инспектора заповедника в Бурятии, Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных подробного доклада о проведенном по делу комплексе следственных действий", - говорится в сообщении СК РФ.Отмечается, что ранее было завершено расследование в отношении фигурантов дела о незаконной охоте в Алтачейском заказнике, в ходе следствия участники уголовного процесса подали встречные заявления о совершении преступлений при задержании в лесу. Бастрыкин поручил тщательно разобраться во всех обстоятельствах произошедшего, ход расследования уголовных дел поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.Согласно информации на сайте Байкальского государственного природного биосферного заповедника, с 3 марта 2011 года управление заказника "Алтачейский" осуществляется ФГБУ "Байкальский государственный заповедник".
https://ria.ru/20210301/gosduma-1599411312.html
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc42cd19db5a483d73a4e30db9df0429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дальний восток, следственный комитет россии (ск рф), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), юрий трутнев, александр бастрыкин, происшествия

Главе СК доложат о деле инспектора, задержавшего браконьеров в Бурятии

13:38 11.03.2021
 
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему по ситуации с инспектором в Бурятии, задержавшим браконьеров, сообщается на сайте ведомства.
Ранее вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минприроды и руководству Бурятии взять на контроль ситуацию с возбуждением уголовного дела на задержавшего браконьеров инспектора Байкальского заповедника. В релизе пресс-службы вице-премьера ссылались на данные СМИ о том, что инспектор Сергей Красиков задержал с поличным пятерых браконьеров, в машине которых были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль. В ходе задержания инспектор пострадал от наезда автомобиля браконьеров - у него перелом руки и сотрясение мозга, но он, по информации СМИ, стал фигурантом уголовного дела о превышении служебных полномочий.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 12:38
В Госдуме призвали наказать браконьеров, убивших лосиху под Тверью
"В связи с коллективным обращением к председателю Следственного комитета, касающимся расследования уголовного дела в отношении инспектора заповедника в Бурятии, Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных подробного доклада о проведенном по делу комплексе следственных действий", - говорится в сообщении СК РФ.
Отмечается, что ранее было завершено расследование в отношении фигурантов дела о незаконной охоте в Алтачейском заказнике, в ходе следствия участники уголовного процесса подали встречные заявления о совершении преступлений при задержании в лесу. Бастрыкин поручил тщательно разобраться во всех обстоятельствах произошедшего, ход расследования уголовных дел поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Согласно информации на сайте Байкальского государственного природного биосферного заповедника, с 3 марта 2011 года управление заказника "Алтачейский" осуществляется ФГБУ "Байкальский государственный заповедник".
 
Дальний ВостокСледственный комитет России (СК РФ)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Юрий ТрутневАлександр БастрыкинПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
01:52"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
01:33Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
01:25Центробанк рассмотрит регулирование плавающих ставок по потребкредитам
Лента новостейМолния