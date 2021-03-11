https://ria.ru/20210311/blogery-1600701637.html

В ОП предложили регистрировать блогеров, которые хотят освещать митинги

В ОП предложили регистрировать блогеров, которые хотят освещать митинги

Блогеры, которые хотят освещать массовые акции, должны регистрироваться, а соответствующий реестр следует вести Роскомнадзору, таким образом, новые медиа... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T06:12

2021-03-11T06:12

2021-03-11T06:12

россия

александр малькевич

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Блогеры, которые хотят освещать массовые акции, должны регистрироваться, а соответствующий реестр следует вести Роскомнадзору, таким образом, новые медиа получат и необходимые права, и аналогичные СМИ обязанности, заявил РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич.По его словам, Общественная палата готова оказать поддержку в ведении такого реестра."Хочешь идти освещать любое массовое мероприятие - зарегистрируйся. Но это ставит более сложный вопрос, палата все время выступает за это: необходимо приравнять крупных блогеров к СМИ. Потому что у нас сплошь и рядом идут сообщения о том, что кого-то задержали, кого-то не пустили, а потом оказывается, что это журналист интернет-СМИ, которое не зарегистрировано. От этого возникает огромное количество конфликтов. Зарегистрировался - имеешь полные права на ведение легальной деятельности. Мы обязаны признать, что новые медиа - неотъемлемая часть новой жизни. И они нуждаются в регулировании. Но регулировании не запретительном, а в наделении их правами, а вместе с ними и обязанностями", - считает Малькевич.Закон о реестре блогеров, согласно которому авторы сайтов, блогов и иных платформ с аудиторией более трех тысяч пользователей в сутки, обязаны регистрироваться, был принят в 2014 году. Однако с 1 августа 2017 года Роскомнадзор прекратил вести реестр, соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.Союз журналистов России ранее сообщал, что на несогласованных акциях 23, 31 января и 2 февраля более 100 представителей СМИ пострадали или были задержаны. Союз призвал разработать регламент МВД, в котором было бы указано, какие документы сотрудники полиции имеют право проверять у журналиста, а также разумное время для проверки. Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/nalog-1600650258.html

https://ria.ru/20210303/sizo-1599772148.html

https://ria.ru/20210225/varalamov-1598864861.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр малькевич, общество