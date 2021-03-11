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В ОП предложили регистрировать блогеров, которые хотят освещать митинги
В ОП предложили регистрировать блогеров, которые хотят освещать митинги
Блогеры, которые хотят освещать массовые акции, должны регистрироваться, а соответствующий реестр следует вести Роскомнадзору, таким образом, новые медиа... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T06:12
2021-03-11T06:12
россия
александр малькевич
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Блогеры, которые хотят освещать массовые акции, должны регистрироваться, а соответствующий реестр следует вести Роскомнадзору, таким образом, новые медиа получат и необходимые права, и аналогичные СМИ обязанности, заявил РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич.По его словам, Общественная палата готова оказать поддержку в ведении такого реестра."Хочешь идти освещать любое массовое мероприятие - зарегистрируйся. Но это ставит более сложный вопрос, палата все время выступает за это: необходимо приравнять крупных блогеров к СМИ. Потому что у нас сплошь и рядом идут сообщения о том, что кого-то задержали, кого-то не пустили, а потом оказывается, что это журналист интернет-СМИ, которое не зарегистрировано. От этого возникает огромное количество конфликтов. Зарегистрировался - имеешь полные права на ведение легальной деятельности. Мы обязаны признать, что новые медиа - неотъемлемая часть новой жизни. И они нуждаются в регулировании. Но регулировании не запретительном, а в наделении их правами, а вместе с ними и обязанностями", - считает Малькевич.Закон о реестре блогеров, согласно которому авторы сайтов, блогов и иных платформ с аудиторией более трех тысяч пользователей в сутки, обязаны регистрироваться, был принят в 2014 году. Однако с 1 августа 2017 года Роскомнадзор прекратил вести реестр, соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.Союз журналистов России ранее сообщал, что на несогласованных акциях 23, 31 января и 2 февраля более 100 представителей СМИ пострадали или были задержаны. Союз призвал разработать регламент МВД, в котором было бы указано, какие документы сотрудники полиции имеют право проверять у журналиста, а также разумное время для проверки. Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
https://radiosputnik.ria.ru/20210310/nalog-1600650258.html
https://ria.ru/20210303/sizo-1599772148.html
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россия, александр малькевич, общество

В ОП предложили регистрировать блогеров, которые хотят освещать митинги

06:12 11.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Блогеры, которые хотят освещать массовые акции, должны регистрироваться, а соответствующий реестр следует вести Роскомнадзору, таким образом, новые медиа получат и необходимые права, и аналогичные СМИ обязанности, заявил РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич.
"При освещении митингов мы однозначно выступаем за то, что должен быть реестр зарегистрированных блогеров. Сейчас только вопрос в том, кто готов такую миссию на себя взвалить. Это проще делать Роскомнадзору, потому что у них база по зарегистрированным СМИ", - рассказал Малькевич.
По его словам, Общественная палата готова оказать поддержку в ведении такого реестра.
"Хочешь идти освещать любое массовое мероприятие - зарегистрируйся. Но это ставит более сложный вопрос, палата все время выступает за это: необходимо приравнять крупных блогеров к СМИ. Потому что у нас сплошь и рядом идут сообщения о том, что кого-то задержали, кого-то не пустили, а потом оказывается, что это журналист интернет-СМИ, которое не зарегистрировано. От этого возникает огромное количество конфликтов. Зарегистрировался - имеешь полные права на ведение легальной деятельности. Мы обязаны признать, что новые медиа - неотъемлемая часть новой жизни. И они нуждаются в регулировании. Но регулировании не запретительном, а в наделении их правами, а вместе с ними и обязанностями", - считает Малькевич.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 17:30Сказано в эфире
"Колоссальные усилия". Блогер оценила идею налога за рекламу в соцмедиа
Закон о реестре блогеров, согласно которому авторы сайтов, блогов и иных платформ с аудиторией более трех тысяч пользователей в сутки, обязаны регистрироваться, был принят в 2014 году. Однако с 1 августа 2017 года Роскомнадзор прекратил вести реестр, соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.
"Федеральным законом от 29.07.2017 №276-ФЗ признаются утратившими силу положения законодательства, касающиеся регулирования деятельности блогеров. В частности, признана утратившей силу статья 10.2 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и п. 2 ст. 1 Федерального закона от 05.05.2014 №97-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей", - говорится на сайте ведомства.
Андрей Пыж - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 15:42
Блогеру Пыжу продлили срок содержания в СИЗО
Союз журналистов России ранее сообщал, что на несогласованных акциях 23, 31 января и 2 февраля более 100 представителей СМИ пострадали или были задержаны. Союз призвал разработать регламент МВД, в котором было бы указано, какие документы сотрудники полиции имеют право проверять у журналиста, а также разумное время для проверки. Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
Блогер Илья Варламов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 08:46
Глава Башкирии пригласил блогера Варламова на брейнсторминг с чиновниками
 
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