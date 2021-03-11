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https://ria.ru/20210311/beremennye-1600856042.html
Пентагон отреагировал на критику беременных женщин в вооруженных силах
Пентагон отреагировал на критику беременных женщин в вооруженных силах
Пентагон поспорил в четверг с известным телеведущим Такером Карлсоном, который возмутился наличием беременных женщин в рядах вооруженных сил США. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T22:49
2021-03-11T22:49
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Пентагон поспорил в четверг с известным телеведущим Такером Карлсоном, который возмутился наличием беременных женщин в рядах вооруженных сил США.Карлсон в своей программе на телеканале Fox News заявил, что в Пентагоне завели специальную форму для беременных. "Беременные женщины будут воевать в наших войнах, это издевательство над вооруженными силами США", - заявил Карлсон. По его словам, китайские военные становятся "более мужественными", а военные США - "более женственными".Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что подобные комментарии ведущего "унижают все вооруженные силы США"."Мы совершенно не собираемся слушать советы по личному составу или китайским военным от ведущего ток-шоу", - заявил Кирби.В свою очередь, представитель Космических войск США Скотт Стокер в официальном канале этого рода войск в Twitter назвал высказывания Карлсона "телевизионной драмой"."Хочу напомнить всем, что его мнение, на которое он имеет полное право, основано ровным счетом на нулевом числе дней, проведенных в вооруженных силах", - заметил Стокер.Женщины составляют 16% личного состава вооруженных сил США и 19% офицерского состава.
https://ria.ru/20210310/skleroz-1600544868.html
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джон кирби, министерство обороны сша, сша, в мире

Пентагон отреагировал на критику беременных женщин в вооруженных силах

22:49 11.03.2021
 
© AP Photo / Manuel Balce CenetaКонтр-адмирал ВМС США, официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби
Контр-адмирал ВМС США, официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Пентагон поспорил в четверг с известным телеведущим Такером Карлсоном, который возмутился наличием беременных женщин в рядах вооруженных сил США.
Карлсон в своей программе на телеканале Fox News заявил, что в Пентагоне завели специальную форму для беременных. "Беременные женщины будут воевать в наших войнах, это издевательство над вооруженными силами США", - заявил Карлсон. По его словам, китайские военные становятся "более мужественными", а военные США - "более женственными".
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Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что подобные комментарии ведущего "унижают все вооруженные силы США".
"Мы совершенно не собираемся слушать советы по личному составу или китайским военным от ведущего ток-шоу", - заявил Кирби.
В свою очередь, представитель Космических войск США Скотт Стокер в официальном канале этого рода войск в Twitter назвал высказывания Карлсона "телевизионной драмой".
"Хочу напомнить всем, что его мнение, на которое он имеет полное право, основано ровным счетом на нулевом числе дней, проведенных в вооруженных силах", - заметил Стокер.
Женщины составляют 16% личного состава вооруженных сил США и 19% офицерского состава.
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