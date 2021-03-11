https://ria.ru/20210311/belorussiya-1600666004.html

"Все постсоветские республики развалились". К чему готовится Лукашенко

"Все постсоветские республики развалились". К чему готовится Лукашенко

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель сообщил о готовящихся к концу марта политических провокациях. Несколько экстремистов... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T08:00

2021-03-11T08:00

2021-03-11T08:23

светлана тихановская

дмитрий кулеба

кгб белоруссии

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москва

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акция оппозиции в минске в день выборов президента белоруссии - 2010

в мире

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Антон Лисицын. Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель сообщил о готовящихся к концу марта политических провокациях. Несколько экстремистов задержали, нашли взрывчатку. Традиционно 25 марта оппозиция и националисты отмечают так называемый День воли. Стоит ли Минску снова ждать массовых акций протеста и дестабилизации обстановки — разбиралось РИА Новости.Лукашенко мешаетПо словам Тертеля, у оппозиции есть три сценария. Первый — после подачи заявки на митинг протестующие соберутся на минской площади имени Якуба Коласа, затем пройдут до театра оперы и балета. И "по призыву известных телеграм-каналов" спровоцируют милицию на стычки.Согласно второму сценарию, тоже подадут заявку на демонстрацию в районе известной по другим выступлениям площади Бангалор. После чего — выход на акцию "с эмоциональным подогревом в центральные районы, с провоцированием действий правоохранительных органов". Третий сценарий — на тот случай, если власти не согласуют митинг — должен закончиться так же: столкновением с милицией в городе.Помимо этого, Тертель рассказал о "резкой активизации террористических угроз" для Белоруссии за последние полгода. Тайник с солидными запасами взрывчатки — прекрасная тому иллюстрация. Об этой находке уже упоминал Александр Лукашенко, глава КГБ привел подробности: "Тротил там исчисляется десятками килограммов. Обнаружено большое количество пластита, взрывных устройств, специального оружия, предназначенного для разведывательно-диверсионной деятельности, дистанционные средства по подрыву различных объектов". Угрозы же исходят, по словам Тертеля, с запада — он упоминал деятельность "отдельных террористических групп, члены которых находились на территории стран Западной Европы, Польши, Украины".О том, что весна будет политически жаркой, говорил и Лукашенко. Президент без обиняков заявил, что главная цель оппозиции — он сам: "Им надо раскачать народ. А как раскачать? Прежде всего снести голову. А голова — это президент. Вот и вся их политика".Лукашенко подчеркнул собственную роль в сохранении белорусской государственности. "По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Белоруссия еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, — держится в основном за счет того, что Лукашенко мешает", — еще раз объяснил президент.Лукашенко выступал много и часто. Во время посещения мотовелозавода убеждал рабочих, что не считает себя авторитарным правителем, в чем его упрекала оппозиция. "Если бы у нас была настоящая диктатура, я бы вообще запретил по Минску ездить на автомобиле — только на велосипедах. Вот это было бы здорово", — шутил глава республики.В обмен на кредитыБеспорядки, о которых говорили Лукашенко и Тертель, возможно, приурочены к 25 марта — празднику белорусских националистов. Дата связана с провозглашением в 1918-м Белорусской народной республики на оккупированной немецкими войсками территории. Оппозиция регулярно проводила шествия в этот день.И на этот раз бывшая соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала из-за рубежа к акциям протеста. Заявила, что нынешний глава государства "пытается продать Беларусь по частям в обмен на кредиты и поддержку, чтобы удержаться еще несколько месяцев". Кому белорусский президент якобы торгует страну, она не уточнила.Поэтому, продолжила оппозиционерка, она готовит белорусов "к данному дню уже сейчас — мобилизовать протестный дух, выстраивать безопасные сообщества, планировать возвращение на улицы": "Потому что единственная сила, способная остановить распродажу страны, — народ Беларуси".В начале марта Следственный комитет республики опубликовал видео — на нем люди, похожие на Тихановскую и ее окружение, обсуждают захват административных зданий. Запись датирована августом 2020-го.Заявление Тертеля произошло на фоне слабеющих с 2020-го связей с ЕС, США и западными соседями. Поэтому он так свободно говорил о пребывании террористов на территории стран Европы. Отношения Минска с Киевом, Варшавой и столицами Европы и так далеки от идеальных, жесткие слова, видимо, им уже не сильно повредят.Еще в 2020-м верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Брюссель не признает Александра Лукашенко законным президентом республики. Но работать с ним все равно будет.Ближайший сосед — Варшава — выступает категоричнее. В марте посол Польши в Европейском союзе Анджей Садось объявил, что дальнейшие санкции ЕС против Минска неизбежны. "Евросоюз продолжит давление на режим Лукашенко, — утверждал дипломат. — С другой стороны, я напомню, что мы приняли программу экономической поддержки оппозиции".С Варшавой у Минска ничего не складывается даже на дипломатическом уровне. В МИД Белоруссии вызвали временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского. Там дипломату вручили ноту протеста из-за того, что в Бресте польский консул принял участие в мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат" — участникам антисоветского подполья. Реакция Минска объясняется тем, что один из полевых командиров в 1946-м провел карательную операцию против белорусских деревень на востоке Польши, убив стариков, женщин и детей.Отношения с Киевом своеобразны. Между главами государств постоянная заочная пикировка. В начале года украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Лукашенко не поучать президента Украины Владимира Зеленского. Ранее белорусский лидер заявлял, что не злится на "Володю", но предупредил, что тому стоит беспокоиться, "чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом".На заявления Минска о взрывчатке и угрозе с юга в Киеве отреагировали так: "Полнейший вздор, который уже не первый раз звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии с Украины".Истории прошлых летКак напоминает белорусский политолог Денис Мельянцов, даже с учетом высокой информированности КГБ к историям с экстремистами остаются вопросы. "В 2017-м силовики рассказывали о "Белом легионе" — бандформировании, еще раньше — о том, что кто-то хочет отравить минский водопровод. Но когда менялся политический момент, все сходило на нет, доказательства не появлялись. Задержанные со взрывчаткой — это не дестабилизаторы извне, это наши люди", — говорит эксперт."Есть большая вероятность, что 25 марта соберется масса народа, потому что революционный задор с прошлого года сохранился. Плюс это календарное мероприятие, в нем всегда участвуют люди. Но насчет проявлений экстремизма — осенью 2020-го многие были обозлены, господствовали радикальные настроения, но тогда не дошло до терактов и взрывов. Непонятно, почему это должно случиться сейчас, — недоумевает политолог.Некоторое изменение в подходе Тихановской, ее критику Лукашенко из-за кредитов и поддержки России Мельянцов связывает с тем, что белорусские противники "режима" пытались зондировать почву на предмет контактов с Москвой. Но позиция российских властей их разочаровала."Раньше они вели себя крайне осмотрительно. Сейчас меньше стесняются в выражениях, но все же учитывают — значительная часть людей, настроенных против Лукашенко, хорошо относится к России. Социологические исследования показывают: если ставить вопрос — ЕС или Россия, подавляющее большинство выбирает вторую опцию. Поэтому даже самую непримиримую риторику Тихановская делает все же умеренной — ее сдерживает общественное мнение, она понимает, что надо учитывать чувства людей", — объясняет Мельянцов.Российский политолог Александр Носович полагает, что у белорусских властей на самом деле есть основания опасаться выступления 25 марта. "Потому что День воли раскручивает как альтернативный государственный праздник не только оппозиция, но и Запад. Так они отрицают правопреемство Белоруссии по отношению к БССР. В прошлые годы посол ЕС в Минске открыто призывала отмечать этот "праздник" и радовалась в 2018-м, еще до выборов и беспорядков 2020-го, тому, что на него под бело-красно-белыми флагами вышло больше людей, чем на предыдущие. И называла завышенную цифру явившихся на митинг", — отмечает эксперт.По словам Носовича, проникновение в республику экстремистов из-за границы — вполне вероятный сценарий. "У соседей наработан опыт по дестабилизации обстановки. В Литве белорусских оппозиционеров не первое десятилетие обучают тактике уличных акций на базе Европейского гуманитарного университета. С 2014-го Минск также системно сталкивается с угрозой украинского экстремизма в сфере госбезопасности, активисты давно хотят экспортировать свой Майдан "братьям", оторвать Белоруссию от России", — заключает политолог.Вместе с тем в предыдущие годы Минск сквозь пальцы смотрел на колонны митингующих на День воли под бело-красно-белыми флагами — националистическая оппозиция в качестве альтернативы Лукашенко считалась козырем в переговорах с Россией.

https://ria.ru/20210121/belorussiya-1593891650.html

https://ria.ru/20210309/mezentsev-1600436618.html

москва

минск

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