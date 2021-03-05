https://ria.ru/20210305/lukashenko-1600110028.html

Лукашенко рассказал о своем "дворце"

Лукашенко рассказал о своем "дворце"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "дворец", который пытается найти оппозиция, — это небольшой материнский дом в деревне. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T16:47

2021-03-05T16:47

2021-03-05T17:47

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МИНСК, 5 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "дворец", который пытается найти оппозиция, — это небольшой материнский дом в деревне.Об этом белорусский лидер сообщил в пятницу во время общения с коллективом завода "Мотовело". Видео опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого"."Я хочу, чтобы вы понимали: четверть века я президентом работаю, и, если б уже где-то какие-то миллиарды, как они (оппозиция. — Прим. ред.) говорят, или дворцы были, меня бы уже исполосовали налево-направо. Поэтому, если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь", — отметил он.По его словам, фейковые сообщения о его имуществе используются для дестабилизации ситуации в стране."Поэтому вам просто хочу повториться, сказав о том, что у меня есть "дворец". По-моему, семь на восемь домик (в агрогородке Александрия. — Прим. ред.), где я вырос с матерью. Вот это мой дворец… Все остальное принадлежит государству", — сказал Лукашенко.Он добавил, что оппозиция фотографирует дома богатых людей и пытается выдать их за принадлежащие президенту. "Украина рухнула, по периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить", — сказал он.Белорусский лидер добавил, что понимает план выехавших из страны оппозиционеров: они призывают Запад к санкциям, в том числе против предприятий, которые хотят экспортировать свою продукцию в ЕС. "Ну если нашим людям нужны санкции, пусть они их поблагодарят. Но им надо поднять людей к весне. Это у них вопрос номер один", — добавил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции и беспорядки. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов миновал, их проявления практически сошли на нет.В республике против лидеров оппозиции, входящих в координационный совет по транзиту власти, возбудили уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. После выборов ряд представителей оппозиции выехали в страны ЕС. Фигурантом уголовных дел является и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая продолжает политическую деятельность из Литвы.

https://ria.ru/20210303/tikhanovskaya-1599805483.html

https://ria.ru/20210226/lukashenko-1599070047.html

https://ria.ru/20210211/lukashenko-1596991694.html

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светлана тихановская, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире