https://ria.ru/20210311/batut-1600740054.html

Американский "батут" работает так себе, считает Рогозин

Американский "батут" работает так себе, считает Рогозин

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил очередную покупку США места на российском корабле "Союз" для доставки астронавта на МКС тем, что... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:26

2021-03-11T12:26

2021-03-11T12:26

наука

илон маск

олег новицкий

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

космос - риа наука

роскосмос

наса

spacex

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил очередную покупку США места на российском корабле "Союз" для доставки астронавта на МКС тем, что полеты новых американских пилотируемых кораблей пока "нестабильны".Ранее стало известно о покупке американской компанией Axiom Space у "Роскосмоса" места для астронавта НАСА Марка Ванде Хая на корабле "Союз МС-18". НАСА отметило, что в обмен предоставит Axiom Space место на американском корабле в 2023 году.Он добавил, что "нам приходится с этим считаться, чтобы не получить необратимых проблем на станции в целом". "Полученные (от контракта с Axiom Space - ред.) средства вложим в новые разработки", - добавил глава "Роскосмоса".Запуск корабля "Союз МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 9 апреля. В состав экипажа помимо Ванде Хая входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров.В апреле 2014 года Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера РФ, в ответ на американские санкции против российской ракетно-космической отрасли предложил США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Позже Рогозин отмечал, что это его заявление было реальной угрозой, к которой прислушались в США, что спасло российскую отрасль от санкций.В мае 2020 года после запуска корабля Crew Dragon с экипажем на МКС основатель компании SpaceX Илон Маск, вспомнив то высказывание Рогозина, пошутил, что "батут работает", вызвав смех других участников брифинга со стороны НАСА. Рогозин, передавая по-английски через главу НАСА поздравление Маску с успешной стыковкой Crew Dragon к МКС, сказал, что оценил шутку. Маск в ответ написал Рогозину по-русски "спасибо, сэр, ха-ха" и добавил, что рассчитывает на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество.

https://ria.ru/20210310/nasa-1600546121.html

https://ria.ru/20210309/mks-1600401879.html

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