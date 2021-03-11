Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"

"Мы сейчас ведем работу по заключению договоров о покупке 5 процентов акций авиакомпании "Аврора". Такие акционерные соглашения сейчас в стадии подписания, многие из них уже подписаны. И в ответ авиакомпания "Аврора" получит 25 процентов (акций), плюс одна, от региональных авиакомпаний Дальневосточного округа", - приводятся слова Савельева на сайте Кремля.