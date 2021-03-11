https://ria.ru/20210311/avrora-1600699096.html
Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"
Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"
Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил во время заседания президента с правительством, что ведомство работает над заключением договоров о покупке 5% акций... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T03:05
2021-03-11T03:05
2021-03-11T03:05
"аврора"
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
виталий савельев
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил во время заседания президента с правительством, что ведомство работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры".
https://ria.ru/20210310/aeroflot-1600542454.html
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"аврора", россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), виталий савельев, экономика