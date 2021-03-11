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Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль
Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль
Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций авиакомпании "Аврора" за один рубль, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента с РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T02:56
2021-03-11T03:15
виталий савельев
"аврора"
аэрофлот
сахалинская область
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций авиакомпании "Аврора" за один рубль, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента с членами правительства.Он добавил, что Минтранс и Минвостокразвития совместно с субъектами ДФО определили маршрутную сеть – "это 535 социально значимых маршрутов, в том числе 100 маршрутов межрегиональных и 435 маршрутов местных".Президент РФ Владимир Путин ранее поручил создать единого дальневосточного авиаперевозчика. Цель этой работы - повышение транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа. В рамках этой задачи уже проработана перспективная маршрутная сеть, включающая 535 социально значимых маршрутов, которые свяжут между собой 410 населенных пунктов в ДФО.Такое решение, по задумке властей, позволит снизить расходы на выполнение авиаперевозок, выстроить оптимальный оборот воздушных судов, повысить регулярность, обеспечить удобное для пассажиров расписание полетов с максимально возможным количеством стыковок и минимальным временем ожидания рейсов.
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виталий савельев, "аврора", аэрофлот, сахалинская область, экономика

Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль

02:56 11.03.2021 (обновлено: 03:15 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аврора"
Самолет авиакомпании Аврора - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций авиакомпании "Аврора" за один рубль, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента с членами правительства.

"На текущий момент дальневосточная региональная компания "Аврора" создана. Хочу сказать, что проработан был вопрос, и Сахалинская область приобрела у ПАО "Аэрофлот" 51 процент акций авиакомпании "Аврора" за один рубль, как это было решено", - приводятся слова Савельева на сайте Кремля.

Он добавил, что Минтранс и Минвостокразвития совместно с субъектами ДФО определили маршрутную сеть – "это 535 социально значимых маршрутов, в том числе 100 маршрутов межрегиональных и 435 маршрутов местных".
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил создать единого дальневосточного авиаперевозчика. Цель этой работы - повышение транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа. В рамках этой задачи уже проработана перспективная маршрутная сеть, включающая 535 социально значимых маршрутов, которые свяжут между собой 410 населенных пунктов в ДФО.
Такое решение, по задумке властей, позволит снизить расходы на выполнение авиаперевозок, выстроить оптимальный оборот воздушных судов, повысить регулярность, обеспечить удобное для пассажиров расписание полетов с максимально возможным количеством стыковок и минимальным временем ожидания рейсов.
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Виталий Савельев"Аврора"АэрофлотСахалинская областьЭкономика
 
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