https://ria.ru/20210311/avrora-1600698606.html

Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль

Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль

Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций авиакомпании "Аврора" за один рубль, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента с РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T02:56

2021-03-11T02:56

2021-03-11T03:15

виталий савельев

"аврора"

аэрофлот

сахалинская область

экономика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций авиакомпании "Аврора" за один рубль, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента с членами правительства.Он добавил, что Минтранс и Минвостокразвития совместно с субъектами ДФО определили маршрутную сеть – "это 535 социально значимых маршрутов, в том числе 100 маршрутов межрегиональных и 435 маршрутов местных".Президент РФ Владимир Путин ранее поручил создать единого дальневосточного авиаперевозчика. Цель этой работы - повышение транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа. В рамках этой задачи уже проработана перспективная маршрутная сеть, включающая 535 социально значимых маршрутов, которые свяжут между собой 410 населенных пунктов в ДФО.Такое решение, по задумке властей, позволит снизить расходы на выполнение авиаперевозок, выстроить оптимальный оборот воздушных судов, повысить регулярность, обеспечить удобное для пассажиров расписание полетов с максимально возможным количеством стыковок и минимальным временем ожидания рейсов.

https://ria.ru/20210310/aeroflot-1600542454.html

сахалинская область

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виталий савельев, "аврора", аэрофлот, сахалинская область, экономика