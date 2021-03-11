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Норвегия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Норвегия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Власти Норвегии приостанавливают использование в стране вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca после сообщений о возможном образовании тромбов у... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T17:04
2021-03-11T17:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
норвегия
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Власти Норвегии приостанавливают использование в стране вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca после сообщений о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей, сообщает местная газета Norway Today со ссылкой на институт общественного здравоохранения."Мы ожидаем увидеть, есть ли какая-либо связь между вакцинацией и этими случаями образования тромбов", - заявил представитель института Геир Букольм. По его словам, норвежское медицинское агентство инициировало расследование в отношении вакцины.В четверг власти Дании решили приостановить использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок, они заявили об одном летальном исходе, который может быть связан с введением вакцины. Кроме того, есть подозрения о случаях подобной реакции в Австрии, где также есть один смертельный случай, власти страны приостановили вакцинацию препаратом из определенной партии.Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия после сообщений о смерти и заболеваниях вакцинированных также приняли решение приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca до окончания расследования для выявления причинно-следственной связи. В большинстве других стран вакцинация препаратом AstraZeneca продолжается.Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) - сообщил, что в целом эта партия общим количеством в миллион доз была доставлена в семнадцать стран Евросоюза: Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию. Регулятор ЕС пообещал продолжить изучение партии вакцины.Ранее британские власти и регулятор заявляли о безопасности вакцины от AstraZeneca для всех совершеннолетних. Представитель AstraZeneca также заявил о безопасности вакцины.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , норвегия, в мире

Норвегия приостановила использование вакцины AstraZeneca

17:04 11.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Власти Норвегии приостанавливают использование в стране вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca после сообщений о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей, сообщает местная газета Norway Today со ссылкой на институт общественного здравоохранения.
"Мы ожидаем увидеть, есть ли какая-либо связь между вакцинацией и этими случаями образования тромбов", - заявил представитель института Геир Букольм. По его словам, норвежское медицинское агентство инициировало расследование в отношении вакцины.
В четверг власти Дании решили приостановить использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок, они заявили об одном летальном исходе, который может быть связан с введением вакцины. Кроме того, есть подозрения о случаях подобной реакции в Австрии, где также есть один смертельный случай, власти страны приостановили вакцинацию препаратом из определенной партии.
Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия после сообщений о смерти и заболеваниях вакцинированных также приняли решение приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca до окончания расследования для выявления причинно-следственной связи. В большинстве других стран вакцинация препаратом AstraZeneca продолжается.
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Вчера, 09:10Распространение коронавируса
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Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) - сообщил, что в целом эта партия общим количеством в миллион доз была доставлена в семнадцать стран Евросоюза: Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию. Регулятор ЕС пообещал продолжить изучение партии вакцины.
Ранее британские власти и регулятор заявляли о безопасности вакцины от AstraZeneca для всех совершеннолетних. Представитель AstraZeneca также заявил о безопасности вакцины.
 
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