https://ria.ru/20210311/astrazeneca-1600771296.html
Дания приостановила использование вакцины от AstraZeneca
Дания приостановила использование вакцины от AstraZeneca
Власти Дании приостанавливают использование вакцины от коронавируса AstraZeneca в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок, сообщило... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:15
2021-03-11T14:15
2021-03-11T14:15
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вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
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в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Власти Дании приостанавливают использование вакцины от коронавируса AstraZeneca в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок, сообщило датское Управление здравоохранения."Управление здравоохранения в целях предосторожности приостанавливает использование вакцины от COVID-19 от AstraZeneca", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По предварительным данным, использование этой вакцины приостанавливается в стране на две недели."Важно подчеркнуть, что мы не отказываемся от вакцины AstraZeneca, а ставим ее на паузу. Есть надежные документы, показывающие, что эта вакцина безопасна и эффективна. Но мы должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах", - заявил директор Управления здравоохранения Дании Сёрен Брострём.Он отметил, что в Дании сейчас ведется крупнейшая и важнейшая в истории страны кампания по вакцинации."Сейчас нам нужны все вакцины, которые мы можем получить. Поэтому решение о приостановке использования этой вакцины совсем непростое", - подчеркнул Брострём.Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой после получения прививки. Сообщается, что вслед за Австрией использование партии AstraZeneca в качестве меры предосторожности также приостановили Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210306/vaktsinatsiya-1600199311.html
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , дания, в мире
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Власти Дании приостанавливают использование вакцины от коронавируса AstraZeneca
в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок, сообщило датское Управление здравоохранения.
"Управление здравоохранения в целях предосторожности приостанавливает использование вакцины от COVID-19 от AstraZeneca", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По предварительным данным, использование этой вакцины приостанавливается в стране на две недели.
"Важно подчеркнуть, что мы не отказываемся от вакцины AstraZeneca, а ставим ее на паузу. Есть надежные документы, показывающие, что эта вакцина безопасна и эффективна. Но мы должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах", - заявил директор Управления здравоохранения Дании Сёрен Брострём.
Он отметил, что в Дании
сейчас ведется крупнейшая и важнейшая в истории страны кампания по вакцинации.
"Сейчас нам нужны все вакцины, которые мы можем получить. Поэтому решение о приостановке использования этой вакцины совсем непростое", - подчеркнул Брострём.
Ранее сообщалось, что власти Австрии
в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой после получения прививки. Сообщается, что вслед за Австрией использование партии AstraZeneca в качестве меры предосторожности также приостановили Эстония
, Литва
, Люксембург
и Латвия
.