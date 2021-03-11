https://ria.ru/20210311/astrazeneca-1600771296.html

Дания приостановила использование вакцины от AstraZeneca

Дания приостановила использование вакцины от AstraZeneca

Власти Дании приостанавливают использование вакцины от коронавируса AstraZeneca в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок, сообщило... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T14:15

2021-03-11T14:15

2021-03-11T14:15

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вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

коронавирусы

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в мире

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Власти Дании приостанавливают использование вакцины от коронавируса AstraZeneca в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок, сообщило датское Управление здравоохранения."Управление здравоохранения в целях предосторожности приостанавливает использование вакцины от COVID-19 от AstraZeneca", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По предварительным данным, использование этой вакцины приостанавливается в стране на две недели."Важно подчеркнуть, что мы не отказываемся от вакцины AstraZeneca, а ставим ее на паузу. Есть надежные документы, показывающие, что эта вакцина безопасна и эффективна. Но мы должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах", - заявил директор Управления здравоохранения Дании Сёрен Брострём.Он отметил, что в Дании сейчас ведется крупнейшая и важнейшая в истории страны кампания по вакцинации."Сейчас нам нужны все вакцины, которые мы можем получить. Поэтому решение о приостановке использования этой вакцины совсем непростое", - подчеркнул Брострём.Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой после получения прививки. Сообщается, что вслед за Австрией использование партии AstraZeneca в качестве меры предосторожности также приостановили Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.

https://radiosputnik.ria.ru/20210306/vaktsinatsiya-1600199311.html

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