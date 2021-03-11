Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210311/astrazeneca-1600771296.html
Дания приостановила использование вакцины от AstraZeneca
Дания приостановила использование вакцины от AstraZeneca
Власти Дании приостанавливают использование вакцины от коронавируса AstraZeneca в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок, сообщило... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:15
2021-03-11T14:15
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
дания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600110542_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bae71399f043f53c38ff67de9333e963.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Власти Дании приостанавливают использование вакцины от коронавируса AstraZeneca в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок, сообщило датское Управление здравоохранения."Управление здравоохранения в целях предосторожности приостанавливает использование вакцины от COVID-19 от AstraZeneca", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По предварительным данным, использование этой вакцины приостанавливается в стране на две недели."Важно подчеркнуть, что мы не отказываемся от вакцины AstraZeneca, а ставим ее на паузу. Есть надежные документы, показывающие, что эта вакцина безопасна и эффективна. Но мы должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах", - заявил директор Управления здравоохранения Дании Сёрен Брострём.Он отметил, что в Дании сейчас ведется крупнейшая и важнейшая в истории страны кампания по вакцинации."Сейчас нам нужны все вакцины, которые мы можем получить. Поэтому решение о приостановке использования этой вакцины совсем непростое", - подчеркнул Брострём.Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой после получения прививки. Сообщается, что вслед за Австрией использование партии AstraZeneca в качестве меры предосторожности также приостановили Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210306/vaktsinatsiya-1600199311.html
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600110542_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e52acd60ed725bff7b35b373b185ac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , дания, в мире

Дания приостановила использование вакцины от AstraZeneca

14:15 11.03.2021
 
© REUTERS / Sergio PerezФлаконы с вакциной AstraZeneca COVID-19
Флаконы с вакциной AstraZeneca COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© REUTERS / Sergio Perez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Власти Дании приостанавливают использование вакцины от коронавируса AstraZeneca в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок, сообщило датское Управление здравоохранения.
"Управление здравоохранения в целях предосторожности приостанавливает использование вакцины от COVID-19 от AstraZeneca", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По предварительным данным, использование этой вакцины приостанавливается в стране на две недели.
"Важно подчеркнуть, что мы не отказываемся от вакцины AstraZeneca, а ставим ее на паузу. Есть надежные документы, показывающие, что эта вакцина безопасна и эффективна. Но мы должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах", - заявил директор Управления здравоохранения Дании Сёрен Брострём.
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 14:02
ЕС обратился к США с просьбой экспортировать вакцину AstraZeneca
Он отметил, что в Дании сейчас ведется крупнейшая и важнейшая в истории страны кампания по вакцинации.
"Сейчас нам нужны все вакцины, которые мы можем получить. Поэтому решение о приостановке использования этой вакцины совсем непростое", - подчеркнул Брострём.
Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой после получения прививки. Сообщается, что вслед за Австрией использование партии AstraZeneca в качестве меры предосторожности также приостановили Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоAstraZenecaДанияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
01:52"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
01:33Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
01:25Центробанк рассмотрит регулирование плавающих ставок по потребкредитам
01:16Специалист научил, что нужно удалить из памяти смартфона
Лента новостейМолния