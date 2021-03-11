https://ria.ru/20210311/aspirin-1600730661.html

Ученые выяснили роль аспирина в профилактике COVID-19

Ученые выяснили роль аспирина в профилактике COVID-19

Израильские ученые выяснили, что аспирин — недорогой и безопасный препарат — снижает вероятность заражения COVID-19. Результаты исследования опубликованы в... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:56

2021-03-11T11:56

2021-03-11T11:56

наука

коронавирус covid-19

аспирин

биология

здоровье

израиль

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Израильские ученые выяснили, что аспирин — недорогой и безопасный препарат — снижает вероятность заражения COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале FEBS Journal.Известно, что аспирин — распространенное лекарство, которое часто назначают для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также как обезболивающее и жаропонижающее средство, может модулировать врожденные и адаптивные иммунные реакции, помогая иммунной системе человека бороться с некоторыми вирусными инфекциями. Его широко использовали во время пандемии испанского гриппа в 1918 году, а позднее ученые подтвердили его активности против РНК-вирусов in vitro.Исследователи из сети израильских клиник Leumit Health Services, Университета имени Бар-Илана и Медицинского центра Барзилай выдвинули гипотезу, что профилактический прием малых доз аспирина — около 75 миллиграмм в день — может снизить восприимчивость к коронавирусу и облегчить течение COVID-19 в случае заражения.Используя данные сети клиник семейной медицины Leumit Health Services и Национальной организации по поддержанию здоровья, авторы проанализировали результаты анализов 10 477 человек, которые прошли ПЦР-тестирование во время первой волны COVID-19 в Израиле с 1 февраля по 30 июня 2020 года. При этом в отдельную группу были выделены в целом здоровые люди, принимавшие аспирин для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.Оказалось, что применение аспирина снижало вероятность заражения коронавирусом на 29 процентов, а продолжительность заболевания у тех, кто принимал аспирин, была на 2-3 дня короче. Среди тех, кто был госпитализирован с коронавирусом, уровень смертности был также ниже в группе людей, принимающих аспирин: 14 процентов против 19 процентов в контрольной группе."Мы обнаружили, что аспирин однозначно является защитным фактором. Лекарство влияет как на продолжительность, так и на тяжесть заболевания и даже на смертность, — приводятся в пресс-релизе Университета имени Бар-Илана слова одного из авторов исследования доктора Илана Грина (Ilan Green) из Leumit Health Services. — Даже в эпоху вакцин это все еще важно. Во-первых, потому что не все население привилось. Во-вторых, вакцина действует не сразу, а через некоторый период времени. И кроме того, вакцина не на 100 процентов эффективна. Защита составляет 95 процентов, и аспирин может быть еще одним средством обезопасить себя".Авторы отмечают, что проведенное ими наблюдательное эпидемиологическое исследование является предварительным и они не ставили своей целью выяснение биологических механизмов действия аспирина на коронавирус. В то же время, ученые считают, что более быстрое выздоровление от COVID-19 вреди тех, кто принимал аспирин, происходит благодаря противовоспалительным свойствам препарата."Это наблюдение о благоприятном влиянии низких доз аспирина на инфекцию COVID-19 является предварительным, но кажется очень многообещающим", — говорит профессор Эли Маген (Eli Magen) из медицинского центра Барзилай, возглавлявший исследование."Настоящее исследование было направлено на то, чтобы лучше понять потенциальные благоприятные эффекты аспирина для иммунной системы человека в борьбе с COVID-19", — добавляет еще один участник исследования доктор Милана Френкель-Моргенштерн (Milana Frenkel‐Morgenstern) с медицинского факультета Университета имени Бар-Илана.Авторы подчеркивают необходимость продолжения исследований с использованием более крупных рандомизированных клинических выборок и включением пациентов из других больниц и стран для проверки полученных результатов, а также предостерегают от самостоятельного приема препарата без предварительной консультации с лечащим врачом.

https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600500374.html

https://ria.ru/20210309/pyltsa-1600436911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, аспирин, биология, здоровье, израиль