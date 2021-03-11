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Давтян станет главой Генштаба Армении без одобрения президента
Давтян станет главой Генштаба Армении без одобрения президента
Президент Армении Армен Саркисян повторно не утвердил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна главой Генштаба. По закону он... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T20:12
2021-03-11T20:42
оник гаспарян
никол пашинян
ереван
в мире
ситуация в армении
армен саркисян
армения
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ЕРЕВАН, 11 мар — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян повторно не утвердил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна главой Генштаба. По закону он займет эту должность автоматически.Согласно армянской Конституции, глава государства в трехдневный срок может вернуть премьеру проект указа об увольнении представителя высшего командного состава, представив свои возражения. Если председатель кабмина их не принимает, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. В противном случае указ вступает в силу автоматически.Ранее в четверг Саркисян отказался назначить Давтяна на должность главы Генштаба, вернув проект указа с возражениями обратно в кабмин. В тот же день Пашинян направил ходатайство повторно."Президент республики не подпишет указ и не обратится в Конституционный суд", — говорится в сообщении на сайте Саркисяна.Давтян возглавлял Генеральный штаб в 2018-2020 годах. В июле — ноябре 2020-го он был председателем Военно-промышленного комитета республики, командовал пятым армейским корпусом. О его назначении на должность ранее ходатайствовал премьер-министр Никол Пашинян. До 10 марта пост занимал генерал-полковник Оник Гаспарян, который заявил, что оспорит увольнение в Административном суде.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба. Саркисян отказался подписывать указ об отставке, но не направил документ в Конституционный суд. Президент обратился туда с другой претензией — он оспорил положение закона о военной службе, которое регулирует кадровые вопросы в армии.Вооруженные силы Армении потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента. Они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра, популярность которого упала после подписания перемирия с Баку.
https://ria.ru/20210310/gasparyan-1600577052.html
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оник гаспарян, никол пашинян, ереван, в мире, ситуация в армении, армен саркисян, армения

Давтян станет главой Генштаба Армении без одобрения президента

20:12 11.03.2021 (обновлено: 20:42 11.03.2021)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Пресс-служба Минобороны РФ
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ЕРЕВАН, 11 мар — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян повторно не утвердил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна главой Генштаба. По закону он займет эту должность автоматически.
Согласно армянской Конституции, глава государства в трехдневный срок может вернуть премьеру проект указа об увольнении представителя высшего командного состава, представив свои возражения. Если председатель кабмина их не принимает, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. В противном случае указ вступает в силу автоматически.
Оник Гаспарян - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 11:50
Глава Генштаба Армении назвал свое увольнение противоречащим конституции
Ранее в четверг Саркисян отказался назначить Давтяна на должность главы Генштаба, вернув проект указа с возражениями обратно в кабмин. В тот же день Пашинян направил ходатайство повторно.
"Президент республики не подпишет указ и не обратится в Конституционный суд", — говорится в сообщении на сайте Саркисяна.
Давтян возглавлял Генеральный штаб в 2018-2020 годах. В июле — ноябре 2020-го он был председателем Военно-промышленного комитета республики, командовал пятым армейским корпусом. О его назначении на должность ранее ходатайствовал премьер-министр Никол Пашинян. До 10 марта пост занимал генерал-полковник Оник Гаспарян, который заявил, что оспорит увольнение в Административном суде.

Политический кризис в Армении

Очередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.
По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба. Саркисян отказался подписывать указ об отставке, но не направил документ в Конституционный суд. Президент обратился туда с другой претензией — он оспорил положение закона о военной службе, которое регулирует кадровые вопросы в армии.
Вооруженные силы Армении потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента. Они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра, популярность которого упала после подписания перемирия с Баку.
Участники митинга оппозиции на проспекте Баграмяна у здания Национальной академии наук в Еревaне - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 16:40
Представитель оппозиции рассказал о встрече с президентом Армении
 
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