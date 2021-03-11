Давтян станет главой Генштаба Армении без одобрения президента
20:12 11.03.2021 (обновлено: 20:42 11.03.2021)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян
© Пресс-служба Минобороны РФ
ЕРЕВАН, 11 мар — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян повторно не утвердил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна главой Генштаба. По закону он займет эту должность автоматически.
Согласно армянской Конституции, глава государства в трехдневный срок может вернуть премьеру проект указа об увольнении представителя высшего командного состава, представив свои возражения. Если председатель кабмина их не принимает, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. В противном случае указ вступает в силу автоматически.
Ранее в четверг Саркисян отказался назначить Давтяна на должность главы Генштаба, вернув проект указа с возражениями обратно в кабмин. В тот же день Пашинян направил ходатайство повторно.
"Президент республики не подпишет указ и не обратится в Конституционный суд", — говорится в сообщении на сайте Саркисяна.
Давтян возглавлял Генеральный штаб в 2018-2020 годах. В июле — ноябре 2020-го он был председателем Военно-промышленного комитета республики, командовал пятым армейским корпусом. О его назначении на должность ранее ходатайствовал премьер-министр Никол Пашинян. До 10 марта пост занимал генерал-полковник Оник Гаспарян, который заявил, что оспорит увольнение в Административном суде.
Политический кризис в Армении
Очередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.
По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба. Саркисян отказался подписывать указ об отставке, но не направил документ в Конституционный суд. Президент обратился туда с другой претензией — он оспорил положение закона о военной службе, которое регулирует кадровые вопросы в армии.
Вооруженные силы Армении потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента. Они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра, популярность которого упала после подписания перемирия с Баку.