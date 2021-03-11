https://ria.ru/20210311/armeniya-1600843492.html

Давтян станет главой Генштаба Армении без одобрения президента

Давтян станет главой Генштаба Армении без одобрения президента

Президент Армении Армен Саркисян повторно не утвердил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна главой Генштаба. По закону он... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T20:12

2021-03-11T20:12

2021-03-11T20:42

оник гаспарян

никол пашинян

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армен саркисян

армения

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ЕРЕВАН, 11 мар — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян повторно не утвердил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна главой Генштаба. По закону он займет эту должность автоматически.Согласно армянской Конституции, глава государства в трехдневный срок может вернуть премьеру проект указа об увольнении представителя высшего командного состава, представив свои возражения. Если председатель кабмина их не принимает, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. В противном случае указ вступает в силу автоматически.Ранее в четверг Саркисян отказался назначить Давтяна на должность главы Генштаба, вернув проект указа с возражениями обратно в кабмин. В тот же день Пашинян направил ходатайство повторно."Президент республики не подпишет указ и не обратится в Конституционный суд", — говорится в сообщении на сайте Саркисяна.Давтян возглавлял Генеральный штаб в 2018-2020 годах. В июле — ноябре 2020-го он был председателем Военно-промышленного комитета республики, командовал пятым армейским корпусом. О его назначении на должность ранее ходатайствовал премьер-министр Никол Пашинян. До 10 марта пост занимал генерал-полковник Оник Гаспарян, который заявил, что оспорит увольнение в Административном суде.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба. Саркисян отказался подписывать указ об отставке, но не направил документ в Конституционный суд. Президент обратился туда с другой претензией — он оспорил положение закона о военной службе, которое регулирует кадровые вопросы в армии.Вооруженные силы Армении потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента. Они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра, популярность которого упала после подписания перемирия с Баку.

https://ria.ru/20210310/gasparyan-1600577052.html

https://ria.ru/20210307/armeniya-1600285485.html

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