https://ria.ru/20210311/armeniya-1600769866.html

Аппарат Пашиняна направит ходатайство о назначении главы генштаба

Аппарат Пашиняна направит ходатайство о назначении главы генштаба

Аппарат премьера Армении Никола Пашиняна повторно c обоснованиями направит президенту страны Армену Саркисяну ходатайство о назначении Артака Давтяна... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T14:09

2021-03-11T14:09

2021-03-11T14:09

оник гаспарян

никол пашинян

армен саркисян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 11 мар – РИА Новости. Аппарат премьера Армении Никола Пашиняна повторно c обоснованиями направит президенту страны Армену Саркисяну ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником генштаба ВС, сообщили РИА Новости в аппарате правительства.В четверг Саркисян вернул со своими возражениями предложение премьера о назначении Артака Давтяна начальником генерального штаба ВС."Аппарат премьер-министра со своими обоснованиями повторно направит президенту ходатайство о назначении начальником генштаба ВС", - говорится в сообщении.Ранее Пашинян представил Саркисяну ходатайство о назначении Давтяна начальником генерального штаба вооруженных сил вместо генерал-полковника Оника Гаспаряна, полномочия которого, по утверждению премьера, прекращены с 10 марта. Гаспарян заявил, что оспорит свое увольнение в Административном суде.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210311/sarkisyan-1600741715.html

https://ria.ru/20210310/pashinyan-1600639041.html

ереван

армения

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оник гаспарян, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире