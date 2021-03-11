Аппарат Пашиняна направит ходатайство о назначении главы генштаба
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияНикол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности
ЕРЕВАН, 11 мар – РИА Новости. Аппарат премьера Армении Никола Пашиняна повторно c обоснованиями направит президенту страны Армену Саркисяну ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником генштаба ВС, сообщили РИА Новости в аппарате правительства.
В четверг Саркисян вернул со своими возражениями предложение премьера о назначении Артака Давтяна начальником генерального штаба ВС.
"Аппарат премьер-министра со своими обоснованиями повторно направит президенту ходатайство о назначении начальником генштаба ВС", - говорится в сообщении.
Ранее Пашинян представил Саркисяну ходатайство о назначении Давтяна начальником генерального штаба вооруженных сил вместо генерал-полковника Оника Гаспаряна, полномочия которого, по утверждению премьера, прекращены с 10 марта. Гаспарян заявил, что оспорит свое увольнение в Административном суде.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.