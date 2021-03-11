В партии "Светлая Армения" приняли предложение встретиться с премьером
10:58 11.03.2021 (обновлено: 11:30 11.03.2021)
ЕРЕВАН, 11 мар – РИА Новости. Партия "Светлая Армения" согласилась с предложением президента Армена Саркисяна провести совместную встречу с премьером Николом Пашиняном, заявил в четверг глава партии Эдмон Марукян.
Ранее Саркисян пригласил на встречу в президентскую резиденцию 13 марта в 11.00 мск Пашиняна, лидеров парламентских фракций и "Движения спасения родины", объединяющего политические силы, требующие отставки главы кабмина.
10 марта, 18:32Президент Армении пригласил премьера и оппозицию на встречу
"В ответ на распространенное вчера заявление президента от имени партии "Светлая Армения" и ее парламентской фракции заявляю, что мы принимаем приглашение и готовы участвовать в любом обсуждении, которое может помочь восстановить гражданскую солидарность и найти пути выхода из глубокого кризиса", - написал Марукян в Facebook.
Другие парламентские фракции, премьер-министр и объединенная оппозиция пока свою позицию не обнародовали.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.