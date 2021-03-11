https://ria.ru/20210311/armeniya-1600721572.html

В партии "Светлая Армения" приняли предложение встретиться с премьером

В партии "Светлая Армения" приняли предложение встретиться с премьером

Партия "Светлая Армения" согласилась с предложением президента Армена Саркисяна провести совместную встречу с премьером Николом Пашиняном, заявил в четверг... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T10:58

2021-03-11T10:58

2021-03-11T11:30

оник гаспарян

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 11 мар – РИА Новости. Партия "Светлая Армения" согласилась с предложением президента Армена Саркисяна провести совместную встречу с премьером Николом Пашиняном, заявил в четверг глава партии Эдмон Марукян.Ранее Саркисян пригласил на встречу в президентскую резиденцию 13 марта в 11.00 мск Пашиняна, лидеров парламентских фракций и "Движения спасения родины", объединяющего политические силы, требующие отставки главы кабмина."В ответ на распространенное вчера заявление президента от имени партии "Светлая Армения" и ее парламентской фракции заявляю, что мы принимаем приглашение и готовы участвовать в любом обсуждении, которое может помочь восстановить гражданскую солидарность и найти пути выхода из глубокого кризиса", - написал Марукян в Facebook.Другие парламентские фракции, премьер-министр и объединенная оппозиция пока свою позицию не обнародовали.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210310/armeniya-1600663051.html

https://ria.ru/20210310/pashinyan-1600639041.html

ереван

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оник гаспарян, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире