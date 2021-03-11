https://ria.ru/20210311/altay-1600716731.html

В туалете у главы алтайского Минздрава нашли почти шесть миллионов рублей

В туалете у главы алтайского Минздрава нашли почти шесть миллионов рублей

Около шести миллионов рублей нашли при обыске под досками уличного туалета у подозреваемого во взяточничестве главы Минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко, РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T10:25

2021-03-11T10:25

2021-03-11T14:46

следственный комитет россии (ск рф)

республика алтай

происшествия

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БАРНАУЛ, 11 мар — РИА Новости. Около шести миллионов рублей нашли при обыске под досками уличного туалета у подозреваемого во взяточничестве главы Минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."Обыск проходил в среду в микрорайоне с частными особняками "Березовая роща" в Майме, на участке Коваленко. Правоохранители осматривали надворные постройки, в одной части которых находится помещение для хранения инвентаря, на другой — туалет. Деньги — порядка 5,8 миллиона рублей — нашли на туалетной части в тайнике под досками в разноцветном полимерном пакете", — рассказал источник.Также собеседник агентства уточнил, что в четверг состоится судебное заседание по поводу избрания меры пресечения для чиновника.Ранее сообщалось, что министра здравоохранения Республики Алтай Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова заподозрили во взятках за заключение госконтрактов и общее покровительство. По предварительным данным СК, с марта 2020 года по февраль 2021 года они получали от трех коммерческих организаций денежные взятки на общую сумму порядка 4,6 миллиона рублей как вознаграждение за заключение госконтрактов, а также за общее покровительство, помощь на аукционах по поставку медоборудования и СИЗ и так далее.Против обоих фигурантов и взяткодателей возбудили несколько уголовных дел.

https://ria.ru/20210310/korruptsiya-1600636131.html

https://ria.ru/20210309/vzyatka-1600393961.html

республика алтай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), республика алтай, происшествия