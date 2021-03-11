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В туалете у главы алтайского Минздрава нашли почти шесть миллионов рублей
В туалете у главы алтайского Минздрава нашли почти шесть миллионов рублей
Около шести миллионов рублей нашли при обыске под досками уличного туалета у подозреваемого во взяточничестве главы Минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко, РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:25
2021-03-11T14:46
следственный комитет россии (ск рф)
республика алтай
происшествия
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БАРНАУЛ, 11 мар — РИА Новости. Около шести миллионов рублей нашли при обыске под досками уличного туалета у подозреваемого во взяточничестве главы Минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."Обыск проходил в среду в микрорайоне с частными особняками "Березовая роща" в Майме, на участке Коваленко. Правоохранители осматривали надворные постройки, в одной части которых находится помещение для хранения инвентаря, на другой — туалет. Деньги — порядка 5,8 миллиона рублей — нашли на туалетной части в тайнике под досками в разноцветном полимерном пакете", — рассказал источник.Также собеседник агентства уточнил, что в четверг состоится судебное заседание по поводу избрания меры пресечения для чиновника.Ранее сообщалось, что министра здравоохранения Республики Алтай Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова заподозрили во взятках за заключение госконтрактов и общее покровительство. По предварительным данным СК, с марта 2020 года по февраль 2021 года они получали от трех коммерческих организаций денежные взятки на общую сумму порядка 4,6 миллиона рублей как вознаграждение за заключение госконтрактов, а также за общее покровительство, помощь на аукционах по поставку медоборудования и СИЗ и так далее.Против обоих фигурантов и взяткодателей возбудили несколько уголовных дел.
https://ria.ru/20210310/korruptsiya-1600636131.html
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следственный комитет россии (ск рф), республика алтай, происшествия

В туалете у главы алтайского Минздрава нашли почти шесть миллионов рублей

10:25 11.03.2021 (обновлено: 14:46 11.03.2021)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкДенежные средства, изъятые у министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко
Денежные средства, изъятые у министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / СК РФ
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БАРНАУЛ, 11 мар — РИА Новости. Около шести миллионов рублей нашли при обыске под досками уличного туалета у подозреваемого во взяточничестве главы Минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Обыск проходил в среду в микрорайоне с частными особняками "Березовая роща" в Майме, на участке Коваленко. Правоохранители осматривали надворные постройки, в одной части которых находится помещение для хранения инвентаря, на другой — туалет. Деньги — порядка 5,8 миллиона рублей — нашли на туалетной части в тайнике под досками в разноцветном полимерном пакете", — рассказал источник.
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Также собеседник агентства уточнил, что в четверг состоится судебное заседание по поводу избрания меры пресечения для чиновника.
Ранее сообщалось, что министра здравоохранения Республики Алтай Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова заподозрили во взятках за заключение госконтрактов и общее покровительство. По предварительным данным СК, с марта 2020 года по февраль 2021 года они получали от трех коммерческих организаций денежные взятки на общую сумму порядка 4,6 миллиона рублей как вознаграждение за заключение госконтрактов, а также за общее покровительство, помощь на аукционах по поставку медоборудования и СИЗ и так далее.
Против обоих фигурантов и взяткодателей возбудили несколько уголовных дел.
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