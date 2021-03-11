https://ria.ru/20210311/alkogol--1600611281.html

"Не умеют наши пить": как в Иркутской области вводят сухой закон

"Не умеют наши пить": как в Иркутской области вводят сухой закон

В Хамакаре — крошечном селе на самом севере Иркутской области — пытаются объявить сухой закон. За полный запрет продажи спиртного уже проголосовали на народном... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T08:00

2021-03-11T08:00

2021-03-11T08:03

пьянство

иркутская область

алкоголь

общество

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Хамакаре — крошечном селе на самом севере Иркутской области — пытаются объявить сухой закон. За полный запрет продажи спиртного уже проголосовали на народном сходе. Местные говорят, что хамакарцы гибнут из-за алкоголя. Других развлечений найти не могут. Электричество в селе включают на несколько часов в день, интернет — по карточкам. Правда, у инициативы есть побочный эффект: из магазина могут исчезнуть промтовары. По словам хозяина торговой точки, именно на прибыль с торговли горячительными напитками он закупал мебель, посуду, бытовую химию."Утонули пять человек"Хамакар фактически отрезан от Большой земли. До райцентра — поселка Ербогачен — 150 километров. В холода туда добираются по зимнику. Весной, летом и осенью — на вертолете. В месяц — два рейса."В теплое время года попасть к нам можно и на моторке. Но это целая экспедиция. В один конец плыть шесть часов", — поясняют хамакарцы.В селе живут эвенки — коренной малочисленный народ Севера. С алкоголем у них сложные отношения.Завязка с осложнениямиБросить пить хамакарцы пытаются давно. Несколько лет назад народный сход ограничил торговлю горячительным. Крепкий алкоголь разрешили продавать всего раз в неделю — по пятницам с 17:00 до 20:00."Не помогло, — вздыхает Каплина. — Просто начали привозить водку по зимнику или на вертолете и торговать из-под полы".Осенью вместе с соседками активистка попробовала своими силами бороться с нелегальными предпринимателями.Алкоголь в "трезвеющее село" поставляют и скупщики мяса. Приобретают дичь у охотников, но расплачиваются не наличными, а "жидкой валютой". После этого деревня гудит несколько дней.По словам старосты села Екатерины Сычегир, в Хамакар даже хотели выписать нарколога. Закодироваться подумывают многие, но сделать это не так просто, поясняет она. Ближайший нарколог — в Иркутске.Правда, замечает староста, дальше обсуждений дело не пошло — слишком хлопотно.В итоге устроили народный сход о запрете алкоголя. Большинство — 33 жителя — поддержали инициативу. Прописаны в населенном пункте около ста человек, но реально живут не больше пятидесяти.Глава села не скрывает: идею подсказали в администрации района. "Но за были не только женщины", — подчеркивает она."Пьют от безысходности"Проблема в том, что сухой закон способен сломать местную экономику. Сейчас легально в Хамакаре можно купить только слабоалкогольные напитки. Завозит их местный предприниматель и по совместительству директор Дома культуры Евгений Каплин. Пиво он отпускает желающим по 600 рублей за полуторалитровую бутылку. И берут — альтернативы-то нет. Владелец торговой точки обеими руками за трезвость. Но от поставок алкоголя зависит вся его торговля.В селе есть и второй магазин, но там только продукты. Евгений говорит, что конкурент выживает за счет субсидии на транспортные расходы. "Если бы мне тоже оказывали помощь, от спиртного в ассортименте я бы отказался", — поясняет он.Собеседник считает: пьют в Хамакаре от безысходности.Да и как на практике реализовать сухой закон, в селе не очень понимают."В случае нарушения мы вызовем участкового, — рассуждает Сычегир. — Но летом он сможет добраться только на рейсовом вертолете или лодке. Местные успеют все скупить и выпить".Пока решение народного схода в силу не вступило — прежде придется внести изменения в постановление правительства Иркутской области, регламентирующее розничную продажу алкоголя.Глава Ербогаченского муниципального образования Василий Юрьев отмечает: сухой закон — вынужденная мера.Утверждение, что люди пьют от неустроенности, он воспринимает в штыки."Чтобы эвенку нечем было заняться? Не смешите! У них есть скот, охота. Ограничения по подаче электроэнергии у нас во всех населенных пунктах района, кроме райцентра. Но ведь там так не пьют".Помимо полиции к антиалкогольной кампании Юрьев планирует привлечь сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних — чтобы наведывались в неблагополучные семьи.Хамакар — не первое село в России, пытающееся ввести локальный сухой закон. Полгода назад с такой же инициативой выступили в якутском Жиганске, кстати, тоже эвенкийском. Там из четырех тысяч человек на учете у нарколога — 130. На народном сходе за тотальный запрет продажи алкоголя проголосовали 62 процента жителей. Но спиртное с полок магазинов так и не исчезло. Местный предприниматель обратился в суд. По его мнению, органы местного самоуправления не имеют права запрещать торговлю спиртным. Верховный суд Якутии встал на сторону бизнесмена. О сухом законе пришлось забыть.

https://ria.ru/20210208/derevnya-1596189864.html

https://ria.ru/20201226/internet-1590904776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пьянство, иркутская область, алкоголь, общество