https://ria.ru/20210311/alkogol--1600611281.html
"Не умеют наши пить": как в Иркутской области вводят сухой закон
"Не умеют наши пить": как в Иркутской области вводят сухой закон
В Хамакаре — крошечном селе на самом севере Иркутской области — пытаются объявить сухой закон. За полный запрет продажи спиртного уже проголосовали на народном... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T08:00
2021-03-11T08:00
2021-03-11T08:03
пьянство
иркутская область
алкоголь
общество
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Хамакаре — крошечном селе на самом севере Иркутской области — пытаются объявить сухой закон. За полный запрет продажи спиртного уже проголосовали на народном сходе. Местные говорят, что хамакарцы гибнут из-за алкоголя. Других развлечений найти не могут. Электричество в селе включают на несколько часов в день, интернет — по карточкам. Правда, у инициативы есть побочный эффект: из магазина могут исчезнуть промтовары. По словам хозяина торговой точки, именно на прибыль с торговли горячительными напитками он закупал мебель, посуду, бытовую химию."Утонули пять человек"Хамакар фактически отрезан от Большой земли. До райцентра — поселка Ербогачен — 150 километров. В холода туда добираются по зимнику. Весной, летом и осенью — на вертолете. В месяц — два рейса."В теплое время года попасть к нам можно и на моторке. Но это целая экспедиция. В один конец плыть шесть часов", — поясняют хамакарцы.В селе живут эвенки — коренной малочисленный народ Севера. С алкоголем у них сложные отношения.Завязка с осложнениямиБросить пить хамакарцы пытаются давно. Несколько лет назад народный сход ограничил торговлю горячительным. Крепкий алкоголь разрешили продавать всего раз в неделю — по пятницам с 17:00 до 20:00."Не помогло, — вздыхает Каплина. — Просто начали привозить водку по зимнику или на вертолете и торговать из-под полы".Осенью вместе с соседками активистка попробовала своими силами бороться с нелегальными предпринимателями.Алкоголь в "трезвеющее село" поставляют и скупщики мяса. Приобретают дичь у охотников, но расплачиваются не наличными, а "жидкой валютой". После этого деревня гудит несколько дней.По словам старосты села Екатерины Сычегир, в Хамакар даже хотели выписать нарколога. Закодироваться подумывают многие, но сделать это не так просто, поясняет она. Ближайший нарколог — в Иркутске.Правда, замечает староста, дальше обсуждений дело не пошло — слишком хлопотно.В итоге устроили народный сход о запрете алкоголя. Большинство — 33 жителя — поддержали инициативу. Прописаны в населенном пункте около ста человек, но реально живут не больше пятидесяти.Глава села не скрывает: идею подсказали в администрации района. "Но за были не только женщины", — подчеркивает она."Пьют от безысходности"Проблема в том, что сухой закон способен сломать местную экономику. Сейчас легально в Хамакаре можно купить только слабоалкогольные напитки. Завозит их местный предприниматель и по совместительству директор Дома культуры Евгений Каплин. Пиво он отпускает желающим по 600 рублей за полуторалитровую бутылку. И берут — альтернативы-то нет. Владелец торговой точки обеими руками за трезвость. Но от поставок алкоголя зависит вся его торговля.В селе есть и второй магазин, но там только продукты. Евгений говорит, что конкурент выживает за счет субсидии на транспортные расходы. "Если бы мне тоже оказывали помощь, от спиртного в ассортименте я бы отказался", — поясняет он.Собеседник считает: пьют в Хамакаре от безысходности.Да и как на практике реализовать сухой закон, в селе не очень понимают."В случае нарушения мы вызовем участкового, — рассуждает Сычегир. — Но летом он сможет добраться только на рейсовом вертолете или лодке. Местные успеют все скупить и выпить".Пока решение народного схода в силу не вступило — прежде придется внести изменения в постановление правительства Иркутской области, регламентирующее розничную продажу алкоголя.Глава Ербогаченского муниципального образования Василий Юрьев отмечает: сухой закон — вынужденная мера.Утверждение, что люди пьют от неустроенности, он воспринимает в штыки."Чтобы эвенку нечем было заняться? Не смешите! У них есть скот, охота. Ограничения по подаче электроэнергии у нас во всех населенных пунктах района, кроме райцентра. Но ведь там так не пьют".Помимо полиции к антиалкогольной кампании Юрьев планирует привлечь сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних — чтобы наведывались в неблагополучные семьи.Хамакар — не первое село в России, пытающееся ввести локальный сухой закон. Полгода назад с такой же инициативой выступили в якутском Жиганске, кстати, тоже эвенкийском. Там из четырех тысяч человек на учете у нарколога — 130. На народном сходе за тотальный запрет продажи алкоголя проголосовали 62 процента жителей. Но спиртное с полок магазинов так и не исчезло. Местный предприниматель обратился в суд. По его мнению, органы местного самоуправления не имеют права запрещать торговлю спиртным. Верховный суд Якутии встал на сторону бизнесмена. О сухом законе пришлось забыть.
https://ria.ru/20210208/derevnya-1596189864.html
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пьянство, иркутская область, алкоголь, общество
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Анастасия Гнединская.
В Хамакаре — крошечном селе на самом севере Иркутской области
— пытаются объявить сухой закон. За полный запрет продажи спиртного уже проголосовали на народном сходе. Местные говорят, что хамакарцы гибнут из-за алкоголя. Других развлечений найти не могут. Электричество в селе включают на несколько часов в день, интернет — по карточкам. Правда, у инициативы есть побочный эффект: из магазина могут исчезнуть промтовары. По словам хозяина торговой точки, именно на прибыль с торговли горячительными напитками он закупал мебель, посуду, бытовую химию.
"Утонули пять человек"
Хамакар фактически отрезан от Большой земли. До райцентра — поселка Ербогачен — 150 километров. В холода туда добираются по зимнику. Весной, летом и осенью — на вертолете. В месяц — два рейса.
"В теплое время года попасть к нам можно и на моторке. Но это целая экспедиция. В один конец плыть шесть часов", — поясняют хамакарцы.
В селе живут эвенки — коренной малочисленный народ Севера. С алкоголем у них сложные отношения.
"Ну не умеют наши пить! — жалуется местная жительница Любовь Каплина. — Если "промочат губу", ничем хорошим это не заканчивается. Только за прошлое лето утонули пять человек. Сперва трое. Отправились на рыбалку, естественно, не на сухую. Лодка перевернулась, выплыл только один. Вскоре похожая трагедия. Ребята задумали сгонять в райцентр "за добавкой". Домой не вернулись — утонули".
Завязка с осложнениями
Бросить пить хамакарцы пытаются давно. Несколько лет назад народный сход ограничил торговлю горячительным. Крепкий алкоголь
разрешили продавать всего раз в неделю — по пятницам с 17:00 до 20:00.
"Не помогло, — вздыхает Каплина. — Просто начали привозить водку по зимнику или на вертолете и торговать из-под полы".
Осенью вместе с соседками активистка попробовала своими силами бороться с нелегальными предпринимателями.
"Сделали контрольную закупку, потом вызвали полицию, — вспоминает она. — Приехал наряд, изъяли шесть ящиков. А что толку? Следующим же рейсом уже другой "предприниматель" новую партию завез".
Алкоголь в "трезвеющее село" поставляют и скупщики мяса. Приобретают дичь у охотников, но расплачиваются не наличными, а "жидкой валютой". После этого деревня гудит несколько дней.
По словам старосты села Екатерины Сычегир, в Хамакар даже хотели выписать нарколога. Закодироваться подумывают многие, но сделать это не так просто, поясняет она. Ближайший нарколог — в Иркутске.
"Билет на самолет стоит девять тысяч в один конец, — говорит Сычегир. — Плюс в ожидании обратного рейса нужно где-то жить. Да и сама процедура недешевая. Мы с женщинами подсчитали, что выгоднее скинуться и привезти нарколога к нам".
Правда, замечает староста, дальше обсуждений дело не пошло — слишком хлопотно.
В итоге устроили народный сход о запрете алкоголя. Большинство — 33 жителя — поддержали инициативу. Прописаны в населенном пункте около ста человек, но реально живут не больше пятидесяти.
Глава села не скрывает: идею подсказали в администрации района. "Но за были не только женщины", — подчеркивает она.
"Пьют от безысходности"
Проблема в том, что сухой закон способен сломать местную экономику.
Сейчас легально в Хамакаре можно купить только слабоалкогольные напитки. Завозит их местный предприниматель и по совместительству директор Дома культуры Евгений Каплин. Пиво он отпускает желающим по 600 рублей за полуторалитровую бутылку. И берут — альтернативы-то нет. Владелец торговой точки обеими руками за трезвость. Но от поставок алкоголя зависит вся его торговля.
"Отсюда идет основная прибыль, — не скрывает Евгений. — На эти деньги я закупаю непродовольственные товары: посуду, мебель, бытовую химию, стройматериалы. Закроюсь — людям даже зубную пасту купить будет негде".
В селе есть и второй магазин, но там только продукты. Евгений говорит, что конкурент выживает за счет субсидии на транспортные расходы. "Если бы мне тоже оказывали помощь, от спиртного в ассортименте я бы отказался", — поясняет он.
Собеседник считает: пьют в Хамакаре от безысходности.
"А что людям еще делать? Свет дают на несколько часов два раза в день. Школу, фельдшерско-акушерский пункт закрыли. Из благ цивилизации остались только детский сад, почта и клуб. Я тоже за то, чтобы деревня не гуляла. Но для этого нужно создать хоть какие-то условия. Одними запретами проблему не решить".
Да и как на практике реализовать сухой закон, в селе не очень понимают.
"В случае нарушения мы вызовем участкового, — рассуждает Сычегир. — Но летом он сможет добраться только на рейсовом вертолете или лодке. Местные успеют все скупить и выпить".
Пока решение народного схода в силу не вступило — прежде придется внести изменения в постановление правительства Иркутской области, регламентирующее розничную продажу алкоголя.
Глава Ербогаченского муниципального образования Василий Юрьев отмечает: сухой закон — вынужденная мера.
"У меня ни в одном населенном пункте не было столько трагедий, сколько в крошечном Хамакаре, — говорит он. — В прошлом году, помимо пятерых взрослых, утонули еще двое детей. Провалились под лед. А все потому, что родители пьяные были — недосмотрели".
Утверждение, что люди пьют от неустроенности, он воспринимает в штыки.
"Чтобы эвенку нечем было заняться? Не смешите! У них есть скот, охота. Ограничения по подаче электроэнергии у нас во всех населенных пунктах района, кроме райцентра. Но ведь там так не пьют".
Помимо полиции к антиалкогольной кампании Юрьев планирует привлечь сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних — чтобы наведывались в неблагополучные семьи.
Хамакар — не первое село в России
, пытающееся ввести локальный сухой закон. Полгода назад с такой же инициативой выступили в якутском Жиганске, кстати, тоже эвенкийском. Там из четырех тысяч человек на учете у нарколога — 130. На народном сходе за тотальный запрет продажи алкоголя проголосовали 62 процента жителей. Но спиртное с полок магазинов так и не исчезло. Местный предприниматель обратился в суд. По его мнению, органы местного самоуправления не имеют права запрещать торговлю спиртным. Верховный суд Якутии встал на сторону бизнесмена. О сухом законе пришлось забыть.