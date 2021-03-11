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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210311/aktsii-1600741009.html
Протоиерей РПЦ арестован за участие в несогласованных акциях
Протоиерей РПЦ арестован за участие в несогласованных акциях
Протоиерей Биробиджанской епархии Андрей Винарский арестован на 20 суток из-за встречи с активистами на площади Ленина в Хабаровске 18 января, сообщили РИА... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:27
2021-03-11T12:27
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
хабаровск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 11 мар - РИА Новости. Протоиерей Биробиджанской епархии Андрей Винарский арестован на 20 суток из-за встречи с активистами на площади Ленина в Хабаровске 18 января, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде города."Винарский получил 20 суток ареста по статье о повторном нарушении правил участия в публичных акциях (часть 8 ст. 20.2 КоАП), за участие 18 января. Суд состоялся в среду", - сообщила собеседница агентства.Как сообщила адвокат Татьяна Титкова, протоиерея задержали накануне и оставили в отделе полиции на ночь до суда. По ее словам, "на видеозаписях, которые предоставили полицейские, Винарский 18 января действительно был на площади, но это просто был сбор десяти человек, которые мирно общались между собой в центре площади". Как отметила Титкова, "по версии сотрудников полиции, он участвовал в несогласованном митинге в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и политика Алексея Навального". Защита собирается обжаловать решение суда.Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь Биробиджанской епархии Татьяна Машкина, никаких официальных комментариев и сообщения о задержании Винарского в епархию не поступало."Как сказал наш архиепископ Ефрем (Просянок), после первого задержания он категорически запретил протоиерею участвовать в мероприятиях в поддержку бывшего губернатора. Выражение отцом Андреем своей гражданской позиции переводится в политическую плоскость, но ни один служитель церкви не должен участвовать в политических акциях – это противоречит присяге при принятии священного сана. А мое мнение такое - лучше взять комментарий у того, кто на отца Андрея руку поднял, кто его арестовал. Вопрос об его исключении из епархии не стоит, таких разговоров пока нет", - сказала Машкина.Священник Андрей Винарский 1967 года рождения, имеет два высших образования. Окончил Дальневосточную академию госслужбы и Хабаровскую духовную семинарию. Служит настоятелем прихода святителя Николая в поселке Николаевка Еврейской автономии. "Наверное, назначат вместо него вести службы, это зависит от владыки Ефрема, там есть другие священники", - добавила Машкина.Винарский регулярно выступает в поддержку Фургала, что следует из видеороликов в соцсетях. Из-за этого его неоднократно задерживали на акциях протеста, назначили крупные штрафы и административные аресты.
https://ria.ru/20210212/svyaschenniki-1597215763.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, хабаровск, хабаровский край

Протоиерей РПЦ арестован за участие в несогласованных акциях

12:27 11.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВход в храм
Вход в храм - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ХАБАРОВСК, 11 мар - РИА Новости. Протоиерей Биробиджанской епархии Андрей Винарский арестован на 20 суток из-за встречи с активистами на площади Ленина в Хабаровске 18 января, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде города.
"Винарский получил 20 суток ареста по статье о повторном нарушении правил участия в публичных акциях (часть 8 ст. 20.2 КоАП), за участие 18 января. Суд состоялся в среду", - сообщила собеседница агентства.
Как сообщила адвокат Татьяна Титкова, протоиерея задержали накануне и оставили в отделе полиции на ночь до суда. По ее словам, "на видеозаписях, которые предоставили полицейские, Винарский 18 января действительно был на площади, но это просто был сбор десяти человек, которые мирно общались между собой в центре площади". Как отметила Титкова, "по версии сотрудников полиции, он участвовал в несогласованном митинге в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и политика Алексея Навального". Защита собирается обжаловать решение суда.
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Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь Биробиджанской епархии Татьяна Машкина, никаких официальных комментариев и сообщения о задержании Винарского в епархию не поступало.
"Как сказал наш архиепископ Ефрем (Просянок), после первого задержания он категорически запретил протоиерею участвовать в мероприятиях в поддержку бывшего губернатора. Выражение отцом Андреем своей гражданской позиции переводится в политическую плоскость, но ни один служитель церкви не должен участвовать в политических акциях – это противоречит присяге при принятии священного сана. А мое мнение такое - лучше взять комментарий у того, кто на отца Андрея руку поднял, кто его арестовал. Вопрос об его исключении из епархии не стоит, таких разговоров пока нет", - сказала Машкина.
Священник Андрей Винарский 1967 года рождения, имеет два высших образования. Окончил Дальневосточную академию госслужбы и Хабаровскую духовную семинарию. Служит настоятелем прихода святителя Николая в поселке Николаевка Еврейской автономии. "Наверное, назначат вместо него вести службы, это зависит от владыки Ефрема, там есть другие священники", - добавила Машкина.
Винарский регулярно выступает в поддержку Фургала, что следует из видеороликов в соцсетях. Из-за этого его неоднократно задерживали на акциях протеста, назначили крупные штрафы и административные аресты.
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