https://ria.ru/20210311/adygeya-1600806194.html
Сенаторы осмотрели новые медучреждения, открытые в Адыгее
Сенаторы осмотрели новые медучреждения, открытые в Адыгее
Сенаторы осмотрели новые медицинские учреждения, открытые в Адыгее благодаря индивидуальной программе развития региона, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:59
2021-03-11T16:59
2021-03-11T16:59
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КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Сенаторы осмотрели новые медицинские учреждения, открытые в Адыгее благодаря индивидуальной программе развития региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Члены комитета Совфеда по экономической политике изучают на месте, как реализуется индивидуальная программа развития Адыгеи. В среду они осмотрели учреждения культуры, отремонтированные по индивидуальной программе."Сегодня они смотрели объекты здравоохранения в Майкопе... В рамках реализации индивидуальной программы создан комплекс учреждений здравоохранения в густонаселенном микрорайоне города Майкопа. В прошлом году открыт новый медицинский центр. Рядом построено новое здание для детской поликлиники, которое недавно открылось. Эти медучреждения ранее располагались в старых зданиях, нуждались в расширении и улучшении условий работы для повышения качества медицинских услуг", - отмечается в сообщении.Помимо этого в четверг сенаторы ознакомились с работой центра "Мой бизнес", где предпринимателям Адыгеи помогают оформлять микрозаймы, поручительства, и на базе которого работает центр поддержки экспорта.
https://ria.ru/20210226/adygeya-1599080049.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, майкоп, республика адыгея, общество