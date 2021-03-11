https://ria.ru/20210311/adygeya-1600806194.html

Сенаторы осмотрели новые медучреждения, открытые в Адыгее

Сенаторы осмотрели новые медучреждения, открытые в Адыгее

Сенаторы осмотрели новые медицинские учреждения, открытые в Адыгее благодаря индивидуальной программе развития региона, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:59

2021-03-11T16:59

2021-03-11T16:59

республика адыгея

совет федерации рф

майкоп

республика адыгея

общество

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КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Сенаторы осмотрели новые медицинские учреждения, открытые в Адыгее благодаря индивидуальной программе развития региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Члены комитета Совфеда по экономической политике изучают на месте, как реализуется индивидуальная программа развития Адыгеи. В среду они осмотрели учреждения культуры, отремонтированные по индивидуальной программе."Сегодня они смотрели объекты здравоохранения в Майкопе... В рамках реализации индивидуальной программы создан комплекс учреждений здравоохранения в густонаселенном микрорайоне города Майкопа. В прошлом году открыт новый медицинский центр. Рядом построено новое здание для детской поликлиники, которое недавно открылось. Эти медучреждения ранее располагались в старых зданиях, нуждались в расширении и улучшении условий работы для повышения качества медицинских услуг", - отмечается в сообщении.Помимо этого в четверг сенаторы ознакомились с работой центра "Мой бизнес", где предпринимателям Адыгеи помогают оформлять микрозаймы, поручительства, и на базе которого работает центр поддержки экспорта.

https://ria.ru/20210226/adygeya-1599080049.html

майкоп

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, майкоп, республика адыгея, общество