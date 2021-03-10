https://ria.ru/20210310/zhivotnye-1600561579.html
В правительство направили законопроект, ограничивающий продажу животных
В правительство направили законопроект, ограничивающий продажу животных
Законопроект, который подразумевает запрет на продажу животных в местах, где условия их содержания можно сравнить с жестоким обращением, направлен в... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T10:09
2021-03-10T10:09
2021-03-10T10:09
владимир бурматов
правительство рф
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Законопроект, который подразумевает запрет на продажу животных в местах, где условия их содержания можно сравнить с жестоким обращением, направлен в правительство РФ для получения отзыва, сообщил РИА Новости в среду его автор, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Изменения вносятся в закон об ответственном обращении с животными и другие законы."Механизм запрета (продажи животных в зоомагазинах и на птичьих рынках) - это установление требований к местам, используемых для продажи животных", - пояснил Бурматов. Уполномоченный правительством РФ федеральный орган исполнительной власти будет устанавливать требования, и это, в свою очередь, "позволит исключить из этого процесса птичьи рынки и зоомагазины". "Это позволит не допускать жестокого обращения с животными при их продаже", - отметил автор проекта.Такой механизм, по его мнению, позволит "не увести торговлю животными в подполье", так как спрос на животных есть и "их продавать все равно будут", однако "отсечет" несоответствующие для этих целей места.Бурматов добавил, что, например, в питомниках, где есть вольеры и все условия для содержания животных, в том числе возможность оказания ветеринарной помощи, продажа животных сможет осуществляться.Ранее он отмечал, что условия содержания животных в зоомагазинах можно приравнять к жестокому обращению, так как животные долгое время находятся там без нормальной вентиляции, питания и других необходимых условий.
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владимир бурматов, правительство рф, общество
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Законопроект, который подразумевает запрет на продажу животных в местах, где условия их содержания можно сравнить с жестоким обращением, направлен в правительство РФ для получения отзыва, сообщил РИА Новости в среду его автор, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
.
Изменения вносятся в закон об ответственном обращении с животными и другие законы.
"Механизм запрета (продажи животных в зоомагазинах и на птичьих рынках) - это установление требований к местам, используемых для продажи животных", - пояснил Бурматов. Уполномоченный правительством РФ федеральный орган исполнительной власти будет устанавливать требования, и это, в свою очередь, "позволит исключить из этого процесса птичьи рынки и зоомагазины". "Это позволит не допускать жестокого обращения с животными при их продаже", - отметил автор проекта.
Такой механизм, по его мнению, позволит "не увести торговлю животными в подполье", так как спрос на животных есть и "их продавать все равно будут", однако "отсечет" несоответствующие для этих целей места.
Бурматов добавил, что, например, в питомниках, где есть вольеры и все условия для содержания животных, в том числе возможность оказания ветеринарной помощи, продажа животных сможет осуществляться.
Ранее он отмечал, что условия содержания животных в зоомагазинах можно приравнять к жестокому обращению, так как животные долгое время находятся там без нормальной вентиляции, питания и других необходимых условий.