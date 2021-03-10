Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/zhir-1600544305.html
Когда "сушка" организма во вред здоровью
Когда "сушка" организма во вред здоровью
Поддержание мышечной массы и сокращение в разумных пределах жировой ткани – альфа и омега здорового образа жизни. Каким должно быть их оптимальное соотношение,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T02:11
2021-03-10T02:11
жир
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149567/55/1495675522_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_b467de03a9da02df51196adce14bb9db.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Поддержание мышечной массы и сокращение в разумных пределах жировой ткани – альфа и омега здорового образа жизни. Каким должно быть их оптимальное соотношение, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, доцент кафедры анатомии Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта Екатерина Петренко.При тренировках и диетах необходимо учитывать, что норма во многом зависит от возраста и пола, подчеркнула она.По ее словам, со временем активность обменных процессов в организме снижается, распад веществ начинает преобладать над их синтезом. Поэтому у людей пожилого возраста доля мышечной массы относительно жировой ткани снижается, и это нормально, отметила эксперт.Другой фактор, влияющий на "строительство" мышц и "сжигание" жира, – индивидуальные особенности организма. Кому-то набор мышечной массы и уменьшение жировой прослойки даются относительно легко, а кому-то приходится почти ежедневно упражняться в спортзале и пристально следить за потребляемыми калориями. В любом случае, нужного результата можно достичь, но только постепенно, объяснила Екатерина Петренко. "Набрать мышечную массу можно даже астеникам. Но изменение веса – это вариант физического развития, а развитие всегда происходит постепенно", – констатировала она.Многие люди чересчур увлекаются "сушкой" своего тела, то есть резким сокращением массы жировой ткани, продолжила эксперт. По ее словам, подобные усилия могут принести вред вместо пользы. "Жировая ткань нужна не только для обеспечения энергии, она же ‒ источник гормонов, которые в том числе способствуют приросту мышечной массы", – добавила Екатерина Петренко в интервью радио Sputnik.
https://rsport.ria.ru/20210309/finiki-1600527053.html
https://ria.ru/20210307/pokhudenie-1600249893.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149567/55/1495675522_288:0:4640:3264_1920x0_80_0_0_e3ebdaf9783c942162097b509e37abbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жир, здоровье - общество, общество

Когда "сушка" организма во вред здоровью

02:11 10.03.2021
 
© Fotolia / Nungning20Человек проверяет вес
Человек проверяет вес - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Fotolia / Nungning20
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Поддержание мышечной массы и сокращение в разумных пределах жировой ткани – альфа и омега здорового образа жизни. Каким должно быть их оптимальное соотношение, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, доцент кафедры анатомии Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта Екатерина Петренко.
При тренировках и диетах необходимо учитывать, что норма во многом зависит от возраста и пола, подчеркнула она.
"У мужчины зрелого возраста, который спортом не занимается, но ведет нормальный активный образ жизни, на долю мышечной ткани приходится где-то от 36% до 42% от веса тела. У женщин поменьше. Естественно, у спортсменов она больше", – сказала Екатерина Петренко.
По ее словам, со временем активность обменных процессов в организме снижается, распад веществ начинает преобладать над их синтезом. Поэтому у людей пожилого возраста доля мышечной массы относительно жировой ткани снижается, и это нормально, отметила эксперт.
Финики - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 20:05ЗОЖ
Диетолог рассказала о продукте, восстанавливающем работу кишечника
Другой фактор, влияющий на "строительство" мышц и "сжигание" жира, – индивидуальные особенности организма. Кому-то набор мышечной массы и уменьшение жировой прослойки даются относительно легко, а кому-то приходится почти ежедневно упражняться в спортзале и пристально следить за потребляемыми калориями. В любом случае, нужного результата можно достичь, но только постепенно, объяснила Екатерина Петренко.
"Набрать мышечную массу можно даже астеникам. Но изменение веса – это вариант физического развития, а развитие всегда происходит постепенно", – констатировала она.
Многие люди чересчур увлекаются "сушкой" своего тела, то есть резким сокращением массы жировой ткани, продолжила эксперт. По ее словам, подобные усилия могут принести вред вместо пользы.
"Жировая ткань нужна не только для обеспечения энергии, она же ‒ источник гормонов, которые в том числе способствуют приросту мышечной массы", – добавила Екатерина Петренко в интервью радио Sputnik.
Девушка заглядывает в холодильник - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 08:50
Диетолог назвала три самых популярных, но бесполезных способа похудеть
 
жирЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38Жители Крыма и Донбасса подали восемь тысяч жалоб против Украины в ЕСПЧ
13:36"Норникель" полностью выплатил компенсацию из-за аварии в Норильске
13:34National Interest рассказал о возможностях США "победить" в Арктике
13:31Писательницу Татьяну Полякову похоронили во Владимире
13:30ЦБ раскрыл механизм манипулирования ценами на акции через Telegram-каналы
13:27КПРФ внесла в Госдуму проект о приравнивании стипендий к МРОТ
13:23Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
13:20В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу
13:14В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
13:12В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
13:09Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
13:09ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
13:07Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку
13:05Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу
13:05Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
13:01У журналистов "Новой газеты", освещавших протесты, не выявили травм
13:00"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС
12:58В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России
12:58Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
12:56Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
Лента новостейМолния