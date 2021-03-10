https://ria.ru/20210310/zhir-1600544305.html

Когда "сушка" организма во вред здоровью

Когда "сушка" организма во вред здоровью

Поддержание мышечной массы и сокращение в разумных пределах жировой ткани – альфа и омега здорового образа жизни. Каким должно быть их оптимальное соотношение,... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T02:11

2021-03-10T02:11

2021-03-10T02:11

жир

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Поддержание мышечной массы и сокращение в разумных пределах жировой ткани – альфа и омега здорового образа жизни. Каким должно быть их оптимальное соотношение, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, доцент кафедры анатомии Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта Екатерина Петренко.При тренировках и диетах необходимо учитывать, что норма во многом зависит от возраста и пола, подчеркнула она.По ее словам, со временем активность обменных процессов в организме снижается, распад веществ начинает преобладать над их синтезом. Поэтому у людей пожилого возраста доля мышечной массы относительно жировой ткани снижается, и это нормально, отметила эксперт.Другой фактор, влияющий на "строительство" мышц и "сжигание" жира, – индивидуальные особенности организма. Кому-то набор мышечной массы и уменьшение жировой прослойки даются относительно легко, а кому-то приходится почти ежедневно упражняться в спортзале и пристально следить за потребляемыми калориями. В любом случае, нужного результата можно достичь, но только постепенно, объяснила Екатерина Петренко. "Набрать мышечную массу можно даже астеникам. Но изменение веса – это вариант физического развития, а развитие всегда происходит постепенно", – констатировала она.Многие люди чересчур увлекаются "сушкой" своего тела, то есть резким сокращением массы жировой ткани, продолжила эксперт. По ее словам, подобные усилия могут принести вред вместо пользы. "Жировая ткань нужна не только для обеспечения энергии, она же ‒ источник гормонов, которые в том числе способствуют приросту мышечной массы", – добавила Екатерина Петренко в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20210309/finiki-1600527053.html

https://ria.ru/20210307/pokhudenie-1600249893.html

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жир, здоровье - общество, общество