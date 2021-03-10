https://ria.ru/20210310/zhaloba-1600655955.html

Редактор ITV заявил, что Меган Маркл подала жалобу на телеканал

Редактор ITV заявил, что Меган Маркл подала жалобу на телеканал

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл подала жалобу на телеканал ITV после критики со стороны ведущего в адрес интервью Гарри и Меган Опре Уинфри, заявил РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T17:56

2021-03-10T17:56

2021-03-10T17:56

меган маркл

ofcom

опра уинфри

сша

в мире

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл подала жалобу на телеканал ITV после критики со стороны ведущего в адрес интервью Гарри и Меган Опре Уинфри, заявил обозреватель ITV по вопросам, связанным с королевской семьей, Крис Шип.Ранее сообщалось, что британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении программы Good Morning Britain. Программа выходит на телеканале ITV, в понедельник ведущий шоу Пирс Морган обвинил в неуважении монархии Гарри и Меган, которые заявляли о расизме и давлении со стороны королевской семьи. Колонка Моргана на эту тему также вышла в издании Mail Online. Журналист обвинил Гарри и Меган в использовании расистской пропаганды, бездоказательных обвинениях и неуважении к отцу и бабушке принца. После заявления регулятора ITV сообщил, что Морган покидает программу."Герцогиня Сассекская официально подала жалобу на ITV в понедельник. Предполагается, что оно было направлено генеральному директору телевещательной компании. Меган выразила обеспокоенность по поводу того, как слова Моргана влияют на тему психического здоровья и как они могут отразиться на людях, размышляющих о самоубийстве", - написал Шип в Twitter.В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета Вторая, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт.Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что "некоторые воспоминания могут расходиться". Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности, расовую, частным образом.

https://ria.ru/20210309/televeduschiy-1600536188.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/velikobritaniya-1600535731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меган маркл, ofcom, опра уинфри, сша, в мире