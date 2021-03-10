Редактор ITV заявил, что Меган Маркл подала жалобу на телеканал
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл подала жалобу на телеканал ITV после критики со стороны ведущего в адрес интервью Гарри и Меган Опре Уинфри, заявил обозреватель ITV по вопросам, связанным с королевской семьей, Крис Шип.
Ранее сообщалось, что британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении программы Good Morning Britain. Программа выходит на телеканале ITV, в понедельник ведущий шоу Пирс Морган обвинил в неуважении монархии Гарри и Меган, которые заявляли о расизме и давлении со стороны королевской семьи. Колонка Моргана на эту тему также вышла в издании Mail Online. Журналист обвинил Гарри и Меган в использовании расистской пропаганды, бездоказательных обвинениях и неуважении к отцу и бабушке принца. После заявления регулятора ITV сообщил, что Морган покидает программу.
"Герцогиня Сассекская официально подала жалобу на ITV в понедельник. Предполагается, что оно было направлено генеральному директору телевещательной компании. Меган выразила обеспокоенность по поводу того, как слова Моргана влияют на тему психического здоровья и как они могут отразиться на людях, размышляющих о самоубийстве", - написал Шип в Twitter.
В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета Вторая, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт.
So ... the Duchess of Sussex formally filed a complaint to @ITV on Monday.— Chris Ship (@chrisshipitv) March 10, 2021
It’s thought to have been sent to the broadcaster’s CEO.
Meghan raised concerns about how @piersmorgan’s words affect the issue of mental health and what it might do to others contemplating suicide pic.twitter.com/rA09dOQ4GN
Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что "некоторые воспоминания могут расходиться". Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности, расовую, частным образом.