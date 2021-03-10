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Итальянская "ЧИБ Унигаз" начала строительство завода в Подмосковье
Итальянская "ЧИБ Унигаз" начала строительство завода в Подмосковье
Итальянский производитель промышленных и бытовых горелок ООО "ЧИБ Унигаз" приступил к строительству в Московской области своего первого предприятия за пределам... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T16:43
2021-03-10T16:43
2021-03-10T16:43
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Итальянский производитель промышленных и бытовых горелок ООО "ЧИБ Унигаз" приступил к строительству в Московской области своего первого предприятия за пределам Италии, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки области.Производственно-складской цех будет располагаться в индустриальном парке "Технопарк М4"."Завершить строительство завода планируется меньше, чем за год, – уже к ноябрю 2021 года. Объем инвестиций в проект составит более 200 миллионов рублей. Мы ожидаем, что в текущем году на территории Подмосковья будет реализовано около 70 проектов с иностранным капиталом. А общий объем инвестиций по ним достигнет порядка 50 миллиардов рублей", - сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Планируется, что после ввода российского завода "ЧИБ Унигаз" в эксплуатацию объем производства составит 3000 горелок в год. В настоящее время компания ведет переговоры об экспорте продукции в Казахстан, Белоруссию, Армению и Грузию, отметили в министерстве.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости
. Итальянский производитель промышленных и бытовых горелок ООО "ЧИБ Унигаз" приступил к строительству в Московской области
своего первого предприятия за пределам Италии, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки области.
Производственно-складской цех будет располагаться в индустриальном парке "Технопарк М4".
"Завершить строительство завода планируется меньше, чем за год, – уже к ноябрю 2021 года. Объем инвестиций в проект составит более 200 миллионов рублей. Мы ожидаем, что в текущем году на территории Подмосковья будет реализовано около 70 проектов с иностранным капиталом. А общий объем инвестиций по ним достигнет порядка 50 миллиардов рублей", - сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Планируется, что после ввода российского завода "ЧИБ Унигаз" в эксплуатацию объем производства составит 3000 горелок в год. В настоящее время компания ведет переговоры об экспорте продукции в Казахстан, Белоруссию, Армению и Грузию, отметили в министерстве.