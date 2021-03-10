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Путин поздравил композитора Зацепина с юбилеем
Путин поздравил композитора Зацепина с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил композитора Александра Зацепина с юбилеем, отметив, что его произведения дарят радость от встречи с настоящим... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T16:00
2021-03-10T16:00
2021-03-10T16:00
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александр зацепин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил композитора Александра Зацепина с юбилеем, отметив, что его произведения дарят радость от встречи с настоящим искусством, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Композитор Александр Зацепин отмечает в среду 95-летие.Всего Зацепин написал музыку к более чем 90 фильмам. Он является автором свыше 300 песен, среди них "Остров невезения", "А нам все равно", "Есть только миг…" и другие.Александр Зацепин был удостоен различных званий и наград. В 1997 году он стал заслуженным деятелем искусств РФ, в 2003 году ему было присвоено звание Народный артист РФ. В 2011 году за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность композитор был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2015 году он был удостоен Премии дружбы народов "Белые журавли России".
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музыка, новости культуры, александр зацепин, владимир путин
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил композитора Александра Зацепина с юбилеем, отметив, что его произведения дарят радость от встречи с настоящим искусством, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Композитор Александр Зацепин отмечает в среду 95-летие.
"Талант музыканта и композитора, целеустремленность и поистине неиссякаемая энергия помогли вам добиться успеха на творческом поприще, создать замечательные произведения, заслужившие поистине всенародную любовь. Многие годы они звучат в исполнении известных эстрадных артистов, украшают художественные и мультипликационные фильмы, дарят слушателям радость от встречи с настоящим искусством", - говорится в телеграмме.
Всего Зацепин написал музыку к более чем 90 фильмам. Он является автором свыше 300 песен, среди них "Остров невезения", "А нам все равно", "Есть только миг…" и другие.
Александр Зацепин был удостоен различных званий и наград. В 1997 году он стал заслуженным деятелем искусств РФ, в 2003 году ему было присвоено звание Народный артист РФ. В 2011 году за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность композитор был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2015 году он был удостоен Премии дружбы народов "Белые журавли России".