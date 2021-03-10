https://ria.ru/20210310/zatsepin-1600632783.html

Путин поздравил композитора Зацепина с юбилеем

Путин поздравил композитора Зацепина с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил композитора Александра Зацепина с юбилеем, отметив, что его произведения дарят радость от встречи с настоящим... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T16:00

2021-03-10T16:00

2021-03-10T16:00

культура

музыка

новости культуры

александр зацепин

владимир путин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил композитора Александра Зацепина с юбилеем, отметив, что его произведения дарят радость от встречи с настоящим искусством, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Композитор Александр Зацепин отмечает в среду 95-летие.Всего Зацепин написал музыку к более чем 90 фильмам. Он является автором свыше 300 песен, среди них "Остров невезения", "А нам все равно", "Есть только миг…" и другие.Александр Зацепин был удостоен различных званий и наград. В 1997 году он стал заслуженным деятелем искусств РФ, в 2003 году ему было присвоено звание Народный артист РФ. В 2011 году за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность композитор был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2015 году он был удостоен Премии дружбы народов "Белые журавли России".

https://ria.ru/20210310/zatsepin-1600430436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, александр зацепин, владимир путин