https://ria.ru/20210310/zatsepin-1600430436.html

Биография Александра Зацепина

Биография Александра Зацепина

Композитор Александр Сергеевич Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске. Его отец был хирургом, мать работала учительницей русского языка и литературы. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T03:41

2021-03-10T03:41

2021-03-10T03:41

александр зацепин

справки

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Композитор Александр Сергеевич Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске. Его отец был хирургом, мать работала учительницей русского языка и литературы. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано. С четвертого класса сочинял маленькие музыкальные пьески. В старших классах руководил небольшим джаз-оркестром, исполнявшим танго и фокстроты. В 1944 году после окончания школы Александр Зацепин поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне Сибирский государственный университет путей сообщения), но оркестром занимался больше, чем учебой, поэтому не сдал первую сессию и был отчислен. В этом же году его призвали в армию и направили в Тюменское офицерское пехотное училище. В армии Зацепин самостоятельно научился играть на нескольких музыкальных инструментах и был принят в Ансамбль песни и пляски Сибирского военного округа. Впоследствии он поступил в Алма-Атинскую консерваторию (ныне Казахская национальная консерватория имени Курмангазы), которую окончил в 1956 году по классу композиции у Евгения Брусиловского. Дипломной работой Зацепина был балет "Старик Хоттабыч", поставленный в Алма-Атинском театре оперы и балета (ныне Казахский Государственный академический театр оперы и балета имени Абая). В 1957 году Зацепин написал музыку к комедии "Наш милый доктор", песня из которого "Надо мною небо синее" стала популярной. Музыка к кинофильму привлекла внимание дирижера Виктора Кнушевицкого, который пригласил композитора в Москву.С 1965 года Зацепин постоянно работал с режиссером Леонидом Гайдаем (1923-1993), написал музыку к его комедиям "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965), "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1967), "Бриллиантовая рука" (1969), "Двенадцать стульев" (1971), "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), "Не может быть" (1975) и др. В 1969 году был снят фильм "Красная палатка" – совместный советско-итальянский проект, музыку для которого написал Зацепин, а в итальянском варианте звучали мелодии Эннио Морриконе.В 1970-х годах Зацепин создал музыку к кинофильмам к таким кинофильмам, как "Командир счастливой "Щуки" (1972), "Земля Санникова" (1973), "Капитан Немо" (1975), "Центровой из поднебесья" (1975), "Фантазии Веснухина" (1977), "31 июня" (1978) и др.В середине 1970-х годов состоялось знакомство композитора с Аллой Пугачевой. В его студии она записала около 20 песен, среди них "Куда уходит детство", "Этот мир", "До свидания, лето", "Волшебник-недоучка". Песни, созданные Зацепиным, вошли в музыкальный телефильм "Женщина, которая поет" (1978) с Аллой Пугачевой в главной роли. Фильм стал лидером проката и собрал на своих сеансах 54,9 миллиона зрителей.В 1980-1990-х годах Зацепин создал музыку к комедиям Леонида Гайдая "За спичками" (1980), "Спортлото-82" (1982) и "Частный детектив или операция "Кооперация" (1989), "На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992), музыкальным фильмам "Душа" (1981) и "Остров погибших кораблей" (1987), сказке "Она с метлой, он в черной шляпе" (1987), комедиям "Где находится нофелет" (1987), "Артистка из Грибова" (1988) и др.В 2000-х годах он написал музыку к фильмам и сериалам "Казус Белли" (2002), "Красная капелла" (2004), "Завтрашние заботы" (2006), "В июне 41-го" (2008), "Лекарство против страха" (2013) и римейку комедии Гайдая "Кавказская пленница" (2014). Зацепин создал музыку к анимационным фильмам "Фильм, фильм, фильм" (1968), "Ну, погоди!" (1969-2006), "Тайна третьей планеты" (1981), "Оранжевая корова" (2018-2019).Всего композитор написал музыку к свыше 90 фильмам.Он является автором свыше 300 песен, среди них "Остров невезения", "А нам все равно", "Есть только миг…" и др.Зацепин написал оперетту "Золотые ключи" (1974), нескольких мюзиклов. В 1975 году в Братиславе был поставлен его мюзикл "Две женщины и зависть". В 1992-1993 годах во Франции был поставлен и шел его мюзикл "Русское Рождество в Париже". В 2014 году в Санкт-Петербурге театр "Карамболь" осуществил постановку мюзикла Зацепина "31 июня". В 2018 году театр "Карамболь" поставил его мюзикл "Тайна третьей планеты". В этом же году в Москве в Центральном театре кукол С.В. Образцова состоялась премьера спектакля "Барон Мюнхаузен" с музыкальным оформлением Зацепина.Александр Зацепин был удостоен различных званий и наград. В 2003 году ему было присвоено звание Народный артист РФ. Заслуженный деятель искусств РФ (1997). В 2011 году за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность композитор был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2015 году он был удостоен Премии дружбы народов "Белые журавли России".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр зацепин, справки