https://ria.ru/20210310/zaderzhannyy-1600656547.html
В Петербурге задержанный умер в отделе полиции
В Петербурге задержанный умер в отделе полиции
Задержанный за мелкое хулиганство мужчина скончался в отделе полиции в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и области. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T17:58
2021-03-10T17:58
2021-03-10T17:58
гумвд
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155155/11/1551551119_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d98c8291dc9ff5ef7a1c250ca41d911d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Задержанный за мелкое хулиганство мужчина скончался в отделе полиции в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и области.По данным пресс-службы, 56-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан после конфликта с хозяином квартиры, которую он снимал на Союзном проспекте. Его доставили в территориальный отдел полиции, где составили административный протокол за мелкое хулиганство. После этого мужчина был помещен в специальное помещение для содержания задержанных."По предварительной информации, ночью мужчине стало плохо. Правоохранители незамедлительно вызвали на место бригаду скорой помощи. После осмотра медиками мужчина подписал отказ от госпитализации. Утром, около 10.15, мужчине повторно стало плохо, полицейские снова вызвали в отдел "скорую". В присутствии бригады медработников в 11.15 мужчина скончался", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20210129/kaliningrad-1595142473.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155155/11/1551551119_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_619bb7be7ad7784ca5e3695e0b6eab48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости.
Задержанный за мелкое хулиганство мужчина скончался в отделе полиции в Петербурге
, сообщает пресс-служба ГУМВД
по городу и области.
По данным пресс-службы, 56-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан после конфликта с хозяином квартиры, которую он снимал на Союзном проспекте. Его доставили в территориальный отдел полиции, где составили административный протокол за мелкое хулиганство. После этого мужчина был помещен в специальное помещение для содержания задержанных.
"По предварительной информации, ночью мужчине стало плохо. Правоохранители незамедлительно вызвали на место бригаду скорой помощи. После осмотра медиками мужчина подписал отказ от госпитализации. Утром, около 10.15, мужчине повторно стало плохо, полицейские снова вызвали в отдел "скорую". В присутствии бригады медработников в 11.15 мужчина скончался", - сказано в сообщении.