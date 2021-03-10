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В Петербурге задержанный умер в отделе полиции
В Петербурге задержанный умер в отделе полиции
Задержанный за мелкое хулиганство мужчина скончался в отделе полиции в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и области. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T17:58
2021-03-10T17:58
гумвд
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Задержанный за мелкое хулиганство мужчина скончался в отделе полиции в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и области.По данным пресс-службы, 56-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан после конфликта с хозяином квартиры, которую он снимал на Союзном проспекте. Его доставили в территориальный отдел полиции, где составили административный протокол за мелкое хулиганство. После этого мужчина был помещен в специальное помещение для содержания задержанных."По предварительной информации, ночью мужчине стало плохо. Правоохранители незамедлительно вызвали на место бригаду скорой помощи. После осмотра медиками мужчина подписал отказ от госпитализации. Утром, около 10.15, мужчине повторно стало плохо, полицейские снова вызвали в отдел "скорую". В присутствии бригады медработников в 11.15 мужчина скончался", - сказано в сообщении.
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РИА Новости
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гумвд, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержанный умер в отделе полиции

17:58 10.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Задержанный за мелкое хулиганство мужчина скончался в отделе полиции в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и области.
По данным пресс-службы, 56-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан после конфликта с хозяином квартиры, которую он снимал на Союзном проспекте. Его доставили в территориальный отдел полиции, где составили административный протокол за мелкое хулиганство. После этого мужчина был помещен в специальное помещение для содержания задержанных.
"По предварительной информации, ночью мужчине стало плохо. Правоохранители незамедлительно вызвали на место бригаду скорой помощи. После осмотра медиками мужчина подписал отказ от госпитализации. Утром, около 10.15, мужчине повторно стало плохо, полицейские снова вызвали в отдел "скорую". В присутствии бригады медработников в 11.15 мужчина скончался", - сказано в сообщении.
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