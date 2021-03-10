https://ria.ru/20210310/vzyatka-1600548208.html

Источник сообщил о задержании министра здравоохранения Алтая

Источник сообщил о задержании министра здравоохранения Алтая

Министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко задержали по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в местных силовых... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T07:00

2021-03-10T07:00

2021-03-10T10:47

республика алтай

происшествия

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БАРНАУЛ, 10 мар — РИА Новости. Министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко задержали по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в местных силовых структурах.Коваленко назначили министром здравоохранения региона в ноябре 2019 года. До этого он работал на различных должностях в ЦРБ и администрации Майминского района республики, был замглавы Минздрава Алтая.В 2020-м в России по коррупционным статьям осудили более 500 чиновников, 18 процентов от общего числа осужденных за такие преступления получили реальные сроки, ущерб по стране составил более 63 миллиардов рублей. Самыми коррумпированными регионами в прокуратуре назвали Москву, Татарстан, Ставропольский край и Подмосковье.

https://ria.ru/20210309/korruptsiya-1600085410.html

республика алтай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика алтай, происшествия