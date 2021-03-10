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Источник сообщил о задержании министра здравоохранения Алтая
Источник сообщил о задержании министра здравоохранения Алтая
Министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко задержали по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в местных силовых... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T07:00
2021-03-10T10:47
республика алтай
происшествия
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БАРНАУЛ, 10 мар — РИА Новости. Министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко задержали по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в местных силовых структурах.Коваленко назначили министром здравоохранения региона в ноябре 2019 года. До этого он работал на различных должностях в ЦРБ и администрации Майминского района республики, был замглавы Минздрава Алтая.В 2020-м в России по коррупционным статьям осудили более 500 чиновников, 18 процентов от общего числа осужденных за такие преступления получили реальные сроки, ущерб по стране составил более 63 миллиардов рублей. Самыми коррумпированными регионами в прокуратуре назвали Москву, Татарстан, Ставропольский край и Подмосковье.
https://ria.ru/20210309/korruptsiya-1600085410.html
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республика алтай, происшествия

Источник сообщил о задержании министра здравоохранения Алтая

07:00 10.03.2021 (обновлено: 10:47 10.03.2021)
 
© Фото : пресс-служба Правительства Республики АлтайМинистр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко
Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Фото : пресс-служба Правительства Республики Алтай
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БАРНАУЛ, 10 мар — РИА Новости. Министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко задержали по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в местных силовых структурах.

"Идет разбирательство. Сейчас он находится в следственном управлении", — добавил собеседник агентства.

Коваленко назначили министром здравоохранения региона в ноябре 2019 года. До этого он работал на различных должностях в ЦРБ и администрации Майминского района республики, был замглавы Минздрава Алтая.
В 2020-м в России по коррупционным статьям осудили более 500 чиновников, 18 процентов от общего числа осужденных за такие преступления получили реальные сроки, ущерб по стране составил более 63 миллиардов рублей. Самыми коррумпированными регионами в прокуратуре назвали Москву, Татарстан, Ставропольский край и Подмосковье.
Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации Виктор Балдин - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 12:00
Виктор Балдин: мелкие взятки чаще берет полиция, педагоги, сотрудники УИС
 
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