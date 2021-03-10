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Путин подписал указ о ранжировании размера выплаты на детей от 3 до 7 лет
Путин подписал указ о ранжировании размера выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от трех до семи лет. Она будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-10T19:42
2021-03-11T01:22
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от трех до семи лет. Она будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. В соответствии с документом, ее размер может составить 50 процентов, 75 процентов или 100 процентов от прожиточного минимума ребенка по региону.Если среднедушевой доход семьи после получения выплаты половины прожиточного минимума ребенка не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то ее повысят до 75 процентов.Если же этого недостаточно, чтобы среднедушевой доход семьи был выше прожиточного минимума, тогда она составит 100 процентов.По указу, размер таких выплат будут пересчитывать каждый год, исходя из изменения величины прожиточного минимума для детей.Выплата в обновленных размерах осуществляется с 1 января. Перерасчитывать их будут по заявлению, которое надо подать после 1 апреля 2021 года.
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владимир путин, общество

Путин подписал указ о ранжировании размера выплаты на детей от 3 до 7 лет

19:42 10.03.2021 (обновлено: 01:22 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от трех до семи лет. Она будет зависеть от среднедушевого дохода семьи.
В соответствии с документом, ее размер может составить 50 процентов, 75 процентов или 100 процентов от прожиточного минимума ребенка по региону.
Если среднедушевой доход семьи после получения выплаты половины прожиточного минимума ребенка не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то ее повысят до 75 процентов.
Если же этого недостаточно, чтобы среднедушевой доход семьи был выше прожиточного минимума, тогда она составит 100 процентов.
По указу, размер таких выплат будут пересчитывать каждый год, исходя из изменения величины прожиточного минимума для детей.
Выплата в обновленных размерах осуществляется с 1 января. Перерасчитывать их будут по заявлению, которое надо подать после 1 апреля 2021 года.
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