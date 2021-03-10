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Путин подписал указ о ранжировании размера выплаты на детей от 3 до 7 лет

Путин подписал указ о ранжировании размера выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от трех до семи лет. Она будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-10T19:42

2021-03-10T19:42

2021-03-11T01:22

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от трех до семи лет. Она будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. В соответствии с документом, ее размер может составить 50 процентов, 75 процентов или 100 процентов от прожиточного минимума ребенка по региону.Если среднедушевой доход семьи после получения выплаты половины прожиточного минимума ребенка не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то ее повысят до 75 процентов.Если же этого недостаточно, чтобы среднедушевой доход семьи был выше прожиточного минимума, тогда она составит 100 процентов.По указу, размер таких выплат будут пересчитывать каждый год, исходя из изменения величины прожиточного минимума для детей.Выплата в обновленных размерах осуществляется с 1 января. Перерасчитывать их будут по заявлению, которое надо подать после 1 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20210309/lgoty-1600520431.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество