https://ria.ru/20210310/volna-1600655176.html

Ученые спрогнозировали вероятность третьей волны коронавируса в Европе

Ученые спрогнозировали вероятность третьей волны коронавируса в Европе

Третья волна COVID-19 может ударить по Европе в ближайшее время, если не будет привито достаточно людей, то ограничения вернут осенью, заявил в среду президент... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T17:50

2021-03-10T17:50

2021-03-10T17:54

распространение коронавируса

институт роберта коха

коронавирус covid-19

германия

европа

в мире

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ЖЕНЕВА, 10 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Третья волна COVID-19 может ударить по Европе в ближайшее время, если не будет привито достаточно людей, то ограничения вернут осенью, заявил в среду президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер.По его словам, государства должны соблюдать эти меры по максимуму, потому что они помогли спасти тысячи жизней. Ответственность при этом лежит и на самих людях."В Германии я вижу, что третья волна уже началась. И это вызывает особое беспокойство. Так что мы должны привить как можно больше людей за наиболее короткое время, иначе мы получим больше серьезных заболевших, чем мы сможем справиться", - отметил он.Глава института Коха добавил, что вакцинация показала свой эффект, в частности, среди групп пожилых людей в Германии, где сократилось количество серьезных случаев заболевания.Однако существует опасность выхода ситуации из-под контроля и возвращения ограничительных мер. К примеру, если та или иная фармацевтическая компания не сможет произвести достаточно вакцин или в СМИ будет создан имидж опасности прививки.

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600481383.html

https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589843244.html

https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600371541.html

германия

европа

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институт роберта коха, коронавирус covid-19, германия, европа, в мире