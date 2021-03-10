https://ria.ru/20210310/volna-1600655176.html
Ученые спрогнозировали вероятность третьей волны коронавируса в Европе
Ученые спрогнозировали вероятность третьей волны коронавируса в Европе
Третья волна COVID-19 может ударить по Европе в ближайшее время, если не будет привито достаточно людей, то ограничения вернут осенью, заявил в среду президент... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T17:50
2021-03-10T17:50
2021-03-10T17:54
распространение коронавируса
институт роберта коха
коронавирус covid-19
германия
европа
в мире
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ЖЕНЕВА, 10 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Третья волна COVID-19 может ударить по Европе в ближайшее время, если не будет привито достаточно людей, то ограничения вернут осенью, заявил в среду президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер.По его словам, государства должны соблюдать эти меры по максимуму, потому что они помогли спасти тысячи жизней. Ответственность при этом лежит и на самих людях."В Германии я вижу, что третья волна уже началась. И это вызывает особое беспокойство. Так что мы должны привить как можно больше людей за наиболее короткое время, иначе мы получим больше серьезных заболевших, чем мы сможем справиться", - отметил он.Глава института Коха добавил, что вакцинация показала свой эффект, в частности, среди групп пожилых людей в Германии, где сократилось количество серьезных случаев заболевания.Однако существует опасность выхода ситуации из-под контроля и возвращения ограничительных мер. К примеру, если та или иная фармацевтическая компания не сможет произвести достаточно вакцин или в СМИ будет создан имидж опасности прививки.
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600481383.html
https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589843244.html
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институт роберта коха, коронавирус covid-19, германия, европа, в мире
ЖЕНЕВА, 10 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова.
Третья волна COVID-19
может ударить по Европе
в ближайшее время, если не будет привито достаточно людей, то ограничения вернут осенью, заявил в среду президент института Роберта Коха
профессор Лотар Вилер.
"В Европе мы должны опасаться (начала третьей волны COVID-19 – ред.). Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры. Что касается Германии
, то у нас начинается третья волна. У нас есть четкие сигналы. И совершенно ясно, что меры общественного здравоохранения, в том числе сокращение контактов и ношение масок, до сих пор действительны", - сказал он на пресс-конференции Ассоциации иностранных корреспондентов, аккредитованных при женевском офисе ООН.
По его словам, государства должны соблюдать эти меры по максимуму, потому что они помогли спасти тысячи жизней. Ответственность при этом лежит и на самих людях.
"В Германии я вижу, что третья волна уже началась. И это вызывает особое беспокойство. Так что мы должны привить как можно больше людей за наиболее короткое время, иначе мы получим больше серьезных заболевших, чем мы сможем справиться", - отметил он.
Глава института Коха добавил, что вакцинация показала свой эффект, в частности, среди групп пожилых людей в Германии, где сократилось количество серьезных случаев заболевания.
Однако существует опасность выхода ситуации из-под контроля и возвращения ограничительных мер. К примеру, если та или иная фармацевтическая компания не сможет произвести достаточно вакцин или в СМИ будет создан имидж опасности прививки.
"Если внезапно вакцинация не будет проведена, или недостаточное количество людей по какой-либо причине будет привито, то я абсолютно уверен, что контроль в Германии и других европейских странах вернется этой осенью", - подчеркнул эксперт.