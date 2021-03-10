Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210310/volna-1600655176.html
Ученые спрогнозировали вероятность третьей волны коронавируса в Европе
Ученые спрогнозировали вероятность третьей волны коронавируса в Европе
Третья волна COVID-19 может ударить по Европе в ближайшее время, если не будет привито достаточно людей, то ограничения вернут осенью, заявил в среду президент... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T17:50
2021-03-10T17:54
распространение коронавируса
институт роберта коха
коронавирус covid-19
германия
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578170194_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_742cc47201cf26adb33fc83eed51c09d.jpg
ЖЕНЕВА, 10 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Третья волна COVID-19 может ударить по Европе в ближайшее время, если не будет привито достаточно людей, то ограничения вернут осенью, заявил в среду президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер.По его словам, государства должны соблюдать эти меры по максимуму, потому что они помогли спасти тысячи жизней. Ответственность при этом лежит и на самих людях."В Германии я вижу, что третья волна уже началась. И это вызывает особое беспокойство. Так что мы должны привить как можно больше людей за наиболее короткое время, иначе мы получим больше серьезных заболевших, чем мы сможем справиться", - отметил он.Глава института Коха добавил, что вакцинация показала свой эффект, в частности, среди групп пожилых людей в Германии, где сократилось количество серьезных случаев заболевания.Однако существует опасность выхода ситуации из-под контроля и возвращения ограничительных мер. К примеру, если та или иная фармацевтическая компания не сможет произвести достаточно вакцин или в СМИ будет создан имидж опасности прививки.
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600481383.html
https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589843244.html
https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600371541.html
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578170194_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ffdfd09d1461e088564cdd13cb6ce8c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
институт роберта коха, коронавирус covid-19, германия, европа, в мире

Ученые спрогнозировали вероятность третьей волны коронавируса в Европе

17:50 10.03.2021 (обновлено: 17:54 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках на улице Гран-Виа в Мадриде
Прохожие в защитных масках на улице Гран-Виа в Мадриде - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 10 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Третья волна COVID-19 может ударить по Европе в ближайшее время, если не будет привито достаточно людей, то ограничения вернут осенью, заявил в среду президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер.
"В Европе мы должны опасаться (начала третьей волны COVID-19 – ред.). Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры. Что касается Германии, то у нас начинается третья волна. У нас есть четкие сигналы. И совершенно ясно, что меры общественного здравоохранения, в том числе сокращение контактов и ношение масок, до сих пор действительны", - сказал он на пресс-конференции Ассоциации иностранных корреспондентов, аккредитованных при женевском офисе ООН.
Центральная улица в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
Вчера, 08:00
В борьбе с коронавирусом и Россией ЕС примеряет роль моськи
По его словам, государства должны соблюдать эти меры по максимуму, потому что они помогли спасти тысячи жизней. Ответственность при этом лежит и на самих людях.
"В Германии я вижу, что третья волна уже началась. И это вызывает особое беспокойство. Так что мы должны привить как можно больше людей за наиболее короткое время, иначе мы получим больше серьезных заболевших, чем мы сможем справиться", - отметил он.
Глава института Коха добавил, что вакцинация показала свой эффект, в частности, среди групп пожилых людей в Германии, где сократилось количество серьезных случаев заболевания.
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 10:04Распространение коронавируса
Назван новый фактор, повышающий риск заражения коронавирусом
Однако существует опасность выхода ситуации из-под контроля и возвращения ограничительных мер. К примеру, если та или иная фармацевтическая компания не сможет произвести достаточно вакцин или в СМИ будет создан имидж опасности прививки.
"Если внезапно вакцинация не будет проведена, или недостаточное количество людей по какой-либо причине будет привито, то я абсолютно уверен, что контроль в Германии и других европейских странах вернется этой осенью", - подчеркнул эксперт.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 08:00
Русско-китайская вакцина против "политического вируса"
 
Распространение коронавирусаИнститут Роберта КохаКоронавирус COVID-19ГерманияЕвропаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины
05:15В Красноярске возбудили третье дело после массового отравления в школах
04:32Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
04:23WP: обвиняемый в штурме Капитолия ранее служил в президентской эскадрилье
03:53СМИ: 2020 год стал самым смертоносным в истории США
03:40Директора Приморского океанариума будут судить за взятку
03:26Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене
03:19США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
03:14Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного
03:11Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
03:09"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства
03:06Немец прилетел в Россию ради "Спутника V" и поделился впечатлениями
03:05Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"
03:04Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
03:00В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
02:56Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль
02:33Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате
02:17Украинцы высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
02:17В Канаде осудили мужчину, протаранившего резиденцию генерал-губернатора
02:17Специалист научила, как получить доход с кредитки
Лента новостейМолния