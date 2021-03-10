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https://ria.ru/20210310/vogue-1600651441.html
Победившая COVID 83-летняя жительница Челябинска попала на сайт Vogue
Победившая COVID 83-летняя жительница Челябинска попала на сайт Vogue
Жительница Челябинска Лидия Тучкова, которая в 83 года победила коронавирус, попала на страницы электронной версии модного журнала Vogue. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T17:34
2021-03-10T18:22
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мар — РИА Новости. Жительница Челябинска Лидия Тучкова, которая в 83 года победила коронавирус, попала на страницы электронной версии модного журнала Vogue."Мы провели фотосессию 6 марта. Лидия Константиновна (Тучкова) плакала, переживала все время. В процессе съемки я ей говорила, что у нее все впереди, и убеждала, что вы можете стать моделью. И это натолкнуло меня на то, что можно попробовать отправить фотографии в журнал Vogue. Зарегистрировалась, фото отправила, и их одобрили. Лидия Константиновна 8 марта появилась на странице электронной версии журнала", — рассказала РИА Новости фотограф Александра Саматова, которая снимала семью Тучковых.Она уточнила, что это — первая публикация работы.Как рассказала РИА Новости внучка Лидии Тучковой Евгения, ее бабушка всю жизнь проработала в библиотеке. В конце прошлого года она тяжело переболела коронавирусом. По словам Евгении, ее бабушка проходила лечение в городской клинической больнице № 2, находилась в реанимации, когда там произошел взрыв кислородного баллона."У бабушки было 60 процентов поражения легких, мы боялись, что это путь в один конец… Но все кончилось хорошо, бабушка вылечилась, и мы уговорили ее поучаствовать в фотосессии к празднику 8 Марта — она, ее дочь (мама Евгении), две внучки и моя дочка. Накануне фотосессии подобрали всем наряды, привезли бабушку на съемку. Конечно, она переживала. &lt;…&gt; Фотографу Саше я разрешила использовать фотографии с нашей фотосессии", — пояснила она.И все же фотография бабушки на страницах Vogue стала неожиданностью для семьи, добавила внучка Евгения. Она добавила, что все близкие очень любят и берегут Лидию Константиновну.
https://ria.ru/20210209/dolgozhitelnitsa-1596608743.html
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новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, челябинск, общество

Победившая COVID 83-летняя жительница Челябинска попала на сайт Vogue

17:34 10.03.2021 (обновлено: 18:22 10.03.2021)
 
© Фото : Vogue/Sasha SamatovaФотография жительницы Челябинска Лидии Тучковой, опубликованная в электронной версии модного журнала Vogue
Фотография жительницы Челябинска Лидии Тучковой, опубликованная в электронной версии модного журнала Vogue - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Фото : Vogue/Sasha Samatova
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мар — РИА Новости. Жительница Челябинска Лидия Тучкова, которая в 83 года победила коронавирус, попала на страницы электронной версии модного журнала Vogue.
"Мы провели фотосессию 6 марта. Лидия Константиновна (Тучкова) плакала, переживала все время. В процессе съемки я ей говорила, что у нее все впереди, и убеждала, что вы можете стать моделью. И это натолкнуло меня на то, что можно попробовать отправить фотографии в журнал Vogue. Зарегистрировалась, фото отправила, и их одобрили. Лидия Константиновна 8 марта появилась на странице электронной версии журнала", — рассказала РИА Новости фотограф Александра Саматова, которая снимала семью Тучковых.
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Она уточнила, что это — первая публикация работы.
Как рассказала РИА Новости внучка Лидии Тучковой Евгения, ее бабушка всю жизнь проработала в библиотеке. В конце прошлого года она тяжело переболела коронавирусом. По словам Евгении, ее бабушка проходила лечение в городской клинической больнице № 2, находилась в реанимации, когда там произошел взрыв кислородного баллона.
"У бабушки было 60 процентов поражения легких, мы боялись, что это путь в один конец… Но все кончилось хорошо, бабушка вылечилась, и мы уговорили ее поучаствовать в фотосессии к празднику 8 Марта — она, ее дочь (мама Евгении), две внучки и моя дочка. Накануне фотосессии подобрали всем наряды, привезли бабушку на съемку. Конечно, она переживала. <…> Фотографу Саше я разрешила использовать фотографии с нашей фотосессии", — пояснила она.
И все же фотография бабушки на страницах Vogue стала неожиданностью для семьи, добавила внучка Евгения. Она добавила, что все близкие очень любят и берегут Лидию Константиновну.
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