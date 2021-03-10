Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210310/vodonaeva-1600496378.html
Экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева показала себя с усами
Экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева показала себя с усами
Телеведущая, блогер и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" в беседе с подписчиками в сторис Instagram разместила свой любимый портретный снимок, на котором она... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T03:20
2021-03-10T03:20
имидж
шоу-бизнес
шоубиз
алена водонаева
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156389/04/1563890437_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_2d3ecb4fcf7489afb02be303630a9689.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Телеведущая, блогер и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" в беседе с подписчиками в сторис Instagram разместила свой любимый портретный снимок, на котором она запечатлена с усами.На снимке телезвезда смотрит в камеру, демонстрируя пухлые губы и еле заметную растительность над верхней губой, которая, надо сказать, придает знаменитости шарма. Алена Водонаева может позволить себе размещать такие смелые снимки, заряженные бодипозитивом. Почти каждая ее публикация набирает десятки тысяч лайков и сотни комментариев со словами восхищения.
https://ria.ru/20210305/bonya-1599947420.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156389/04/1563890437_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85e507c8ad3468709974f54a589c09d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
имидж, шоу-бизнес, алена водонаева, знаменитости, звезды

Экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева показала себя с усами

03:20 10.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Алена Водонаева
Алена Водонаева - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Телеведущая, блогер и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" в беседе с подписчиками в сторис Instagram разместила свой любимый портретный снимок, на котором она запечатлена с усами.
© Фото : alenavodonaevaСкрин сторис из инстаграма Алены Водонавевой
Скрин сторис из инстаграма Алены Водонавевой - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Фото : alenavodonaeva
Скрин сторис из инстаграма Алены Водонавевой
"Пусть будет эта. Мне тут 22 года, и у меня усы", — написала Водонаева.
На снимке телезвезда смотрит в камеру, демонстрируя пухлые губы и еле заметную растительность над верхней губой, которая, надо сказать, придает знаменитости шарма.
Алена Водонаева может позволить себе размещать такие смелые снимки, заряженные бодипозитивом. Почти каждая ее публикация набирает десятки тысяч лайков и сотни комментариев со словами восхищения.
Татьяна Новикова и Виктория Боня - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 03:45Шоубиз
Пользователи призвали располневшую Боню сесть на диету
 
ШоубизимиджШоу-бизнесАлена ВодонаеваЗнаменитостизвезды
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38Жители Крыма и Донбасса подали восемь тысяч жалоб против Украины в ЕСПЧ
13:36"Норникель" полностью выплатил компенсацию из-за аварии в Норильске
13:34National Interest рассказал о возможностях США "победить" в Арктике
13:31Писательницу Татьяну Полякову похоронили во Владимире
13:30ЦБ раскрыл механизм манипулирования ценами на акции через Telegram-каналы
13:27КПРФ внесла в Госдуму проект о приравнивании стипендий к МРОТ
13:23Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
13:20В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу
13:14В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
13:12В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
13:09Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
13:09ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
13:07Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку
13:05Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу
13:05Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
13:01У журналистов "Новой газеты", освещавших протесты, не выявили травм
13:00"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС
12:58В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России
12:58Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
12:56Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
Лента новостейМолния