https://ria.ru/20210310/vodonaeva-1600496378.html

Экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева показала себя с усами

Экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева показала себя с усами

Телеведущая, блогер и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" в беседе с подписчиками в сторис Instagram разместила свой любимый портретный снимок, на котором она... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T03:20

2021-03-10T03:20

2021-03-10T03:20

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шоубиз

алена водонаева

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Телеведущая, блогер и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" в беседе с подписчиками в сторис Instagram разместила свой любимый портретный снимок, на котором она запечатлена с усами.На снимке телезвезда смотрит в камеру, демонстрируя пухлые губы и еле заметную растительность над верхней губой, которая, надо сказать, придает знаменитости шарма. Алена Водонаева может позволить себе размещать такие смелые снимки, заряженные бодипозитивом. Почти каждая ее публикация набирает десятки тысяч лайков и сотни комментариев со словами восхищения.

https://ria.ru/20210305/bonya-1599947420.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

имидж, шоу-бизнес, алена водонаева, знаменитости, звезды