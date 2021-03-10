https://ria.ru/20210310/vodonaeva-1600496378.html
Экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева показала себя с усами
Экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева показала себя с усами
Телеведущая, блогер и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" в беседе с подписчиками в сторис Instagram разместила свой любимый портретный снимок, на котором она... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T03:20
2021-03-10T03:20
2021-03-10T03:20
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Телеведущая, блогер и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" в беседе с подписчиками в сторис Instagram разместила свой любимый портретный снимок, на котором она запечатлена с усами.На снимке телезвезда смотрит в камеру, демонстрируя пухлые губы и еле заметную растительность над верхней губой, которая, надо сказать, придает знаменитости шарма. Алена Водонаева может позволить себе размещать такие смелые снимки, заряженные бодипозитивом. Почти каждая ее публикация набирает десятки тысяч лайков и сотни комментариев со словами восхищения.
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имидж, шоу-бизнес, алена водонаева, знаменитости, звезды
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Телеведущая, блогер и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" в беседе с подписчиками в сторис Instagram разместила свой любимый портретный снимок, на котором она запечатлена с усами.
"Пусть будет эта. Мне тут 22 года, и у меня усы", — написала Водонаева.
На снимке телезвезда смотрит в камеру, демонстрируя пухлые губы и еле заметную растительность над верхней губой, которая, надо сказать, придает знаменитости шарма.
Алена Водонаева может позволить себе размещать такие смелые снимки, заряженные бодипозитивом. Почти каждая ее публикация набирает десятки тысяч лайков и сотни комментариев со словами восхищения.