https://ria.ru/20210310/vesna-1600568597.html
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весеннее тепло
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весеннее тепло
Весна в Москве начнет наступать после Масленицы, однако мощного потепления ждать не стоит, еще возможны похолодания, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T10:59
2021-03-10T10:59
2021-03-10T10:59
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Весна в Москве начнет наступать после Масленицы, однако мощного потепления ждать не стоит, еще возможны похолодания, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Рассчитывать на мощное потепление не стоит. Разумеется, (сейчас - ред.) это последние значимое похолодание в сезоне, но волны холода еще будут. Конечно, после Масленицы весна медленно будет наступать по всем фронтам, точно по климатическому графику", - сообщил Тишковец.Он уточнил, что с приближением выходных к Москве подойдет мощный североатлантический циклон и в ночь на субботу столицу начнет накрывать снеговыми облаками, морозы будут отступать. Температура к воскресенью поднимется до плюс трех градусов и вернется в рамки климатической нормы.
https://ria.ru/20210310/moskva-1600551437.html
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евгений тишковец, москва, общество