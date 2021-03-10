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Попова посоветовала прививаться от COVID-19 вакциной, которая "под рукой"
Попова посоветовала прививаться от COVID-19 вакциной, которая "под рукой"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала прививаться любой из трех российских вакцин, все они "безусловно хороши". РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T18:27
2021-03-10T18:27
2021-03-10T18:27
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анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала прививаться любой из трех российских вакцин, все они "безусловно хороши".Она отметила, что сама прививалась вакциной "ЭпиВакКорона", пояснив, что выбрала именно эту вакцину из-за аллергии, а также назвала ее "мягкой" и "ювелирной"."Эту вакцину можно использовать два раза, можно использовать три раза, потому что скорость иммунного ответа у нас разная", - отметила Попова.
РИА Новости
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