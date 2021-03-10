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Попова посоветовала прививаться от COVID-19 вакциной, которая "под рукой"
Попова посоветовала прививаться от COVID-19 вакциной, которая "под рукой"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала прививаться любой из трех российских вакцин, все они "безусловно хороши". РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T18:27
2021-03-10T18:27
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала прививаться любой из трех российских вакцин, все они "безусловно хороши".Она отметила, что сама прививалась вакциной "ЭпиВакКорона", пояснив, что выбрала именно эту вакцину из-за аллергии, а также назвала ее "мягкой" и "ювелирной"."Эту вакцину можно использовать два раза, можно использовать три раза, потому что скорость иммунного ответа у нас разная", - отметила Попова.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова посоветовала прививаться от COVID-19 вакциной, которая "под рукой"

18:27 10.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от COVID-19
Пункт вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала прививаться любой из трех российских вакцин, все они "безусловно хороши".
"Я обычно на вопрос, какой прививаться... Надо прививаться той, которая под рукой - вот какая ближе, все российские вакцины безусловно хороши", - сказала она на заседании думского комитета по охране здоровья в среду.
Она отметила, что сама прививалась вакциной "ЭпиВакКорона", пояснив, что выбрала именно эту вакцину из-за аллергии, а также назвала ее "мягкой" и "ювелирной".
"Эту вакцину можно использовать два раза, можно использовать три раза, потому что скорость иммунного ответа у нас разная", - отметила Попова.
 
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