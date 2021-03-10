https://ria.ru/20210310/vaktsiny-1600662281.html

Попова посоветовала прививаться от COVID-19 вакциной, которая "под рукой"

Попова посоветовала прививаться от COVID-19 вакциной, которая "под рукой"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала прививаться любой из трех российских вакцин, все они "безусловно хороши". РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T18:27

2021-03-10T18:27

2021-03-10T18:27

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599751197_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_62fdcfee8e16cae8a7aa06bb65217208.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала прививаться любой из трех российских вакцин, все они "безусловно хороши".Она отметила, что сама прививалась вакциной "ЭпиВакКорона", пояснив, что выбрала именно эту вакцину из-за аллергии, а также назвала ее "мягкой" и "ювелирной"."Эту вакцину можно использовать два раза, можно использовать три раза, потому что скорость иммунного ответа у нас разная", - отметила Попова.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество