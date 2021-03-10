https://ria.ru/20210310/vaktsina-1600560709.html

Глава немецкого регулятора назвал "Спутник V" хорошей вакциной

Глава немецкого регулятора назвал "Спутник V" хорошей вакциной

Председатель постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при институте Роберта Коха в Германии, которая выносит рекомендации о вакцинации в стране, заявил, что... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T10:03

2021-03-10T10:03

2021-03-10T10:03

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при институте Роберта Коха в Германии, которая выносит рекомендации о вакцинации в стране, заявил, что считает "Спутник V" хорошим препаратом и подчеркнул, что российские исследователи имеют большой опыт в работе с вакцинами."Это хорошая вакцина, которую, вероятно, в какой-то момент одобрят в ЕС. Российские исследователи имеют богатый опыт с вакцинами", - заявил председатель STIKO Томас Мертенс в интервью изданию Rheinischen Post.Мертенс объяснил преимущества вакцины: ""Спутник V" умно построена: как и в случае с Astrazeneca, речь идет о векторной вакцине, основанной на аденовирусе. Однако в отличие от Astrazeneca, в нем используется два разных векторных вируса для первой и второй дозы. Это очень умно, тем что может помешать возможной потере эффективности из-за иммунного ответа на векторы".Он отметил, что в Германии наблюдается нехватка вакцин. "Причина для разочарования ясна: нехватка вакцин. Это прикрывается всеми возможными аргументами. Но проблема не в порядке приоритизации и не в центрах вакцинации, просто есть дефицит. Все нынешние проблемы связаны с этим", - сказал Мертенс.Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) составляет рекомендации по вакцинации для Германии и является независимым экспертным объединением, деятельность которого координирует входящий в структуру минздрава ФРГ институт Роберта Коха.

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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