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https://ria.ru/20210310/vaktsina-1600560709.html
Глава немецкого регулятора назвал "Спутник V" хорошей вакциной
Глава немецкого регулятора назвал "Спутник V" хорошей вакциной
Председатель постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при институте Роберта Коха в Германии, которая выносит рекомендации о вакцинации в стране, заявил, что... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T10:03
2021-03-10T10:03
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
германия
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при институте Роберта Коха в Германии, которая выносит рекомендации о вакцинации в стране, заявил, что считает "Спутник V" хорошим препаратом и подчеркнул, что российские исследователи имеют большой опыт в работе с вакцинами."Это хорошая вакцина, которую, вероятно, в какой-то момент одобрят в ЕС. Российские исследователи имеют богатый опыт с вакцинами", - заявил председатель STIKO Томас Мертенс в интервью изданию Rheinischen Post.Мертенс объяснил преимущества вакцины: ""Спутник V" умно построена: как и в случае с Astrazeneca, речь идет о векторной вакцине, основанной на аденовирусе. Однако в отличие от Astrazeneca, в нем используется два разных векторных вируса для первой и второй дозы. Это очень умно, тем что может помешать возможной потере эффективности из-за иммунного ответа на векторы".Он отметил, что в Германии наблюдается нехватка вакцин. "Причина для разочарования ясна: нехватка вакцин. Это прикрывается всеми возможными аргументами. Но проблема не в порядке приоритизации и не в центрах вакцинации, просто есть дефицит. Все нынешние проблемы связаны с этим", - сказал Мертенс.Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) составляет рекомендации по вакцинации для Германии и является независимым экспертным объединением, деятельность которого координирует входящий в структуру минздрава ФРГ институт Роберта Коха.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , германия, в мире

Глава немецкого регулятора назвал "Спутник V" хорошей вакциной

10:03 10.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при институте Роберта Коха в Германии, которая выносит рекомендации о вакцинации в стране, заявил, что считает "Спутник V" хорошим препаратом и подчеркнул, что российские исследователи имеют большой опыт в работе с вакцинами.
"Это хорошая вакцина, которую, вероятно, в какой-то момент одобрят в ЕС. Российские исследователи имеют богатый опыт с вакцинами", - заявил председатель STIKO Томас Мертенс в интервью изданию Rheinischen Post.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Мертенс объяснил преимущества вакцины: ""Спутник V" умно построена: как и в случае с Astrazeneca, речь идет о векторной вакцине, основанной на аденовирусе. Однако в отличие от Astrazeneca, в нем используется два разных векторных вируса для первой и второй дозы. Это очень умно, тем что может помешать возможной потере эффективности из-за иммунного ответа на векторы".
Он отметил, что в Германии наблюдается нехватка вакцин. "Причина для разочарования ясна: нехватка вакцин. Это прикрывается всеми возможными аргументами. Но проблема не в порядке приоритизации и не в центрах вакцинации, просто есть дефицит. Все нынешние проблемы связаны с этим", - сказал Мертенс.
Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) составляет рекомендации по вакцинации для Германии и является независимым экспертным объединением, деятельность которого координирует входящий в структуру минздрава ФРГ институт Роберта Коха.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоAstraZenecaГерманияВ мире
 
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