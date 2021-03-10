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Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил, что заключен контракт на поставку в страну российской вакцины против коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T03:41
2021-03-10T03:41
2021-03-10T03:41
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
хуан орландо эрнандес
российский фонд прямых инвестиций
гондурас
в мире
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МЕХИКО, 10 мар - РИА Новости. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил, что заключен контракт на поставку в страну российской вакцины против коронавируса "Спутник V".Гондурас зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры 25 февраля. Сейчас она одобрена более чем в 40 странах с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, хуан орландо эрнандес, российский фонд прямых инвестиций, гондурас, в мире