https://ria.ru/20210310/vaktsina-1600546291.html

Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"

Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил, что заключен контракт на поставку в страну российской вакцины против коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T03:41

2021-03-10T03:41

2021-03-10T03:41

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

хуан орландо эрнандес

российский фонд прямых инвестиций

гондурас

в мире

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МЕХИКО, 10 мар - РИА Новости. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил, что заключен контракт на поставку в страну российской вакцины против коронавируса "Спутник V".Гондурас зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры 25 февраля. Сейчас она одобрена более чем в 40 странах с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

гондурас

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, хуан орландо эрнандес, российский фонд прямых инвестиций, гондурас, в мире