Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech
© AP Photo / Mary Altaffer
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вакцина Pfizer/BioNTech против коронавируса в лабораторных условиях смогла нейтрализовать бразильский штамм, говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале New England Journal of Medicine.
Исследование проводилось разработчиками вакцины из обеих компаний совместно с учеными их Техасского Университета. Для проведения исследования были взяты образцы крови участников последней стадии клинических испытаний вакцины, которые уже сделали две прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Как выяснилось, в их крови появились антитела, способные нейтрализовать новые штаммы.
"Таким образом, сравнивая с нейтрализацией (вакциной изолята вируса, распространенного в январе 2020 года) USA-WA1/2020, нейтрализация (британского - ред.) штамма B.1.1.7 и (бразильского) штамма P.1 примерно такая же; нейтрализация B.1.351 (южно-африканского – ред.) штамма немного ниже", - говорится в исследовании.
Ранее фармацевтические компании Pfizer и BioNTech объявили о начале испытаний эффективности и безопасности введения третьей дозы своей вакцины от коронавируса. Это заявление последовало за высказыванием основателя Microsoft Билла Гейтса о вероятной необходимости третьей дозы вакцины от коронавируса из-за новых штаммов.