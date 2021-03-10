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Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19

Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19

Вакцина Pfizer/BioNTech против коронавируса в лабораторных условиях смогла нейтрализовать бразильский штамм, говорится в исследовании, опубликованном в... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T03:33

2021-03-10T03:33

2021-03-10T03:33

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

бразилия

сша

в мире

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вакцина Pfizer/BioNTech против коронавируса в лабораторных условиях смогла нейтрализовать бразильский штамм, говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале New England Journal of Medicine.Исследование проводилось разработчиками вакцины из обеих компаний совместно с учеными их Техасского Университета. Для проведения исследования были взяты образцы крови участников последней стадии клинических испытаний вакцины, которые уже сделали две прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Как выяснилось, в их крови появились антитела, способные нейтрализовать новые штаммы.Ранее фармацевтические компании Pfizer и BioNTech объявили о начале испытаний эффективности и безопасности введения третьей дозы своей вакцины от коронавируса. Это заявление последовало за высказыванием основателя Microsoft Билла Гейтса о вероятной необходимости третьей дозы вакцины от коронавируса из-за новых штаммов.

бразилия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, бразилия, сша, в мире