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Депутат Рады назвал Украину мировым центром торговли детьми
Депутат Рады назвал Украину мировым центром торговли детьми
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Павленко заявил, что Украина стала в последние годы мировым центром торговли детьми. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:56
2021-03-10T14:56
2021-03-10T15:34
оппозиционная платформа - за жизнь
юрий павленко
верховная рада украины
киевская область
украина
в мире
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Павленко заявил, что Украина стала в последние годы мировым центром торговли детьми."Мы, к сожалению, видим, как страна за последние годы начала превращаться в мировой центр торговли детьми", - заявил Павленко в среду в эфире телеканала "Наш".По словам политика, в 2020 году в Киевской области национальное усыновление упало вдвое. В то же время, вдвое выросло межгосударственное усыновление."В основном это Штаты и европейские государства. Это нонсенс. На национальное усыновление, говорят, пандемия повлияла, но как она не повлияла на межгосударственное? Точно, есть какая-то схема, которая была разрушена, и которая начала возрождаться", - добавил он.
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оппозиционная платформа - за жизнь, юрий павленко, верховная рада украины, киевская область, украина, в мире