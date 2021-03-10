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Депутат Рады назвал Украину мировым центром торговли детьми
Депутат Рады назвал Украину мировым центром торговли детьми
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Павленко заявил, что Украина стала в последние годы мировым центром торговли детьми. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:56
2021-03-10T15:34
оппозиционная платформа - за жизнь
юрий павленко
верховная рада украины
киевская область
украина
в мире
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Павленко заявил, что Украина стала в последние годы мировым центром торговли детьми."Мы, к сожалению, видим, как страна за последние годы начала превращаться в мировой центр торговли детьми", - заявил Павленко в среду в эфире телеканала "Наш".По словам политика, в 2020 году в Киевской области национальное усыновление упало вдвое. В то же время, вдвое выросло межгосударственное усыновление."В основном это Штаты и европейские государства. Это нонсенс. На национальное усыновление, говорят, пандемия повлияла, но как она не повлияла на межгосударственное? Точно, есть какая-то схема, которая была разрушена, и которая начала возрождаться", - добавил он.
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оппозиционная платформа - за жизнь, юрий павленко, верховная рада украины, киевская область, украина, в мире

Депутат Рады назвал Украину мировым центром торговли детьми

14:56 10.03.2021 (обновлено: 15:34 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Павленко заявил, что Украина стала в последние годы мировым центром торговли детьми.
"Мы, к сожалению, видим, как страна за последние годы начала превращаться в мировой центр торговли детьми", - заявил Павленко в среду в эфире телеканала "Наш".
По словам политика, в 2020 году в Киевской области национальное усыновление упало вдвое. В то же время, вдвое выросло межгосударственное усыновление.
"В основном это Штаты и европейские государства. Это нонсенс. На национальное усыновление, говорят, пандемия повлияла, но как она не повлияла на межгосударственное? Точно, есть какая-то схема, которая была разрушена, и которая начала возрождаться", - добавил он.
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Оппозиционная платформа - За жизньЮрий ПавленкоВерховная Рада УкраиныКиевская областьУкраинаВ мире
 
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