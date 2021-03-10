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МиГ-31 перехватил на учениях в Арктике скоростной самолет-нарушитель
МиГ-31 перехватил на учениях в Арктике скоростной самолет-нарушитель
Тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ в ходе учений в Арктике перехватил самолет-нарушитель условного противника, пытавшийся прорваться в воздушное... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T05:40
2021-03-10T09:41
россия
арктика
миг-31
безопасность
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АЭРОДРОМ АНАДЫРЬ (Чукотский автономный округ), 10 мар - РИА Новости. Тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ в ходе учений в Арктике перехватил самолет-нарушитель условного противника, пытавшийся прорваться в воздушное пространство России на большой высоте и сверхзвуке, в роли нарушителя выступил второй МиГ-31, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту."Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, провели за полярным кругом учения по перехвату самолета-нарушителя границы Российской Федерации в воздушном пространстве", - сообщили в пресс-службе.В роли нарушителя выступил один из истребителей МиГ-31БМ морской авиации ТОФ. "Перед его экипажем стояла задача на сверхзвуковой скорости, на высоте около 20 километров, проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж, а в случае обнаружения уйти от преследования", - рассказали в пресс-службе.На перехват цели с аэродрома Анадырь был поднят дежурный МиГ-31БМ, вместе с наземными радарами обнаруживший условного противника. После захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет "воздух - воздух" большой дальности.С 1 декабря 2020 года для усиления группировки авиации в арктической зоне экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации ТОФ заступили на боевое дежурство по ПВО на аэродроме Анадырь.Дальний истребитель перехватчик МиГ-31БМ имеет максимальную скорость 3000 километров в час, максимальный потолок - до 30 километров, экипаж самолета состоит из двух человек. Истребитель способен перехватывать крылатые ракеты.
https://radiosputnik.ria.ru/20200305/1568176586.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Перехват самолета "противника": МиГ-31 на учениях в Арктике
Российский МиГ-31 на учениях в Арктике перехватил самолет-нарушитель "противника", пытавшийся прорваться в воздушное пространство страны на большой высоте и сверхзвуке.
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60
россия, арктика, миг-31, безопасность

МиГ-31 перехватил на учениях в Арктике скоростной самолет-нарушитель

05:40 10.03.2021 (обновлено: 09:41 10.03.2021)
 
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АЭРОДРОМ АНАДЫРЬ (Чукотский автономный округ), 10 мар - РИА Новости. Тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ в ходе учений в Арктике перехватил самолет-нарушитель условного противника, пытавшийся прорваться в воздушное пространство России на большой высоте и сверхзвуке, в роли нарушителя выступил второй МиГ-31, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
"Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, провели за полярным кругом учения по перехвату самолета-нарушителя границы Российской Федерации в воздушном пространстве", - сообщили в пресс-службе.
В роли нарушителя выступил один из истребителей МиГ-31БМ морской авиации ТОФ. "Перед его экипажем стояла задача на сверхзвуковой скорости, на высоте около 20 километров, проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж, а в случае обнаружения уйти от преследования", - рассказали в пресс-службе.
На перехват цели с аэродрома Анадырь был поднят дежурный МиГ-31БМ, вместе с наземными радарами обнаруживший условного противника. После захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет "воздух - воздух" большой дальности.
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С 1 декабря 2020 года для усиления группировки авиации в арктической зоне экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации ТОФ заступили на боевое дежурство по ПВО на аэродроме Анадырь.
Дальний истребитель перехватчик МиГ-31БМ имеет максимальную скорость 3000 километров в час, максимальный потолок - до 30 километров, экипаж самолета состоит из двух человек. Истребитель способен перехватывать крылатые ракеты.
 
РоссияАрктикаМиГ-31Безопасность
 
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