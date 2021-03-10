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В Куйбышеве пьяная женщина убила не пускавшего ее домой сожителя
В Куйбышеве пьяная женщина убила не пускавшего ее домой сожителя
Суд в Новосибирской области арестовал 37-летнюю жительницу Куйбышева, которая обвиняется в том, что, вернувшись домой после празднования 8 Марта, убила своего... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:25
2021-03-10T14:25
следственный комитет россии (ск рф)
куйбышев
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 10 мар – РИА Новости. Суд в Новосибирской области арестовал 37-летнюю жительницу Куйбышева, которая обвиняется в том, что, вернувшись домой после празднования 8 Марта, убила своего любовника, который не хотел видеть ее пьяной, сообщает следственное управление СК РФ по региону."Подозреваемая отмечала праздник в гостях у соседей и распивала спиртные напитки. Когда поздним вечером женщина вернулась домой, ее сожитель стал высказывать претензии о том, что она слишком пьяна, и предложил ей отправиться ночевать в то место, где она праздновала. Разозлившись, подозреваемая взяла на кухне нож и нанесла сожителю удар в шею, от которого мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.По данным СК, после этого женщина пришла к соседям и рассказала о случившемся. Ее задержали прибывшие на место полицейские. Следователи СК провели осмотр места преступления, в ходе которого обнаружили и изъяли улики."Женщине предъявлено обвинение, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Вину в совершенном преступлении она признала в полном объеме и раскаялась. Сегодня по ходатайству следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в управлении.Санкция вменяемой женщине статьи УК РФ "Убийство" предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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следственный комитет россии (ск рф), куйбышев, новосибирская область, происшествия

В Куйбышеве пьяная женщина убила не пускавшего ее домой сожителя

14:25 10.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НОВОСИБИРСК, 10 мар – РИА Новости. Суд в Новосибирской области арестовал 37-летнюю жительницу Куйбышева, которая обвиняется в том, что, вернувшись домой после празднования 8 Марта, убила своего любовника, который не хотел видеть ее пьяной, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Подозреваемая отмечала праздник в гостях у соседей и распивала спиртные напитки. Когда поздним вечером женщина вернулась домой, ее сожитель стал высказывать претензии о том, что она слишком пьяна, и предложил ей отправиться ночевать в то место, где она праздновала. Разозлившись, подозреваемая взяла на кухне нож и нанесла сожителю удар в шею, от которого мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.
По данным СК, после этого женщина пришла к соседям и рассказала о случившемся. Ее задержали прибывшие на место полицейские. Следователи СК провели осмотр места преступления, в ходе которого обнаружили и изъяли улики.
"Женщине предъявлено обвинение, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Вину в совершенном преступлении она признала в полном объеме и раскаялась. Сегодня по ходатайству следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в управлении.
Санкция вменяемой женщине статьи УК РФ "Убийство" предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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Следственный комитет России (СК РФ)КуйбышевНовосибирская областьПроисшествия
 
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