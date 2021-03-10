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В Приамурье задержали подозреваемого в убийстве младенца
В Приамурье задержали подозреваемого в убийстве младенца
Подозреваемый в убийстве полуторамесячного мальчика задержан в Амурской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T08:50
2021-03-10T08:50
2021-03-10T08:50
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве полуторамесячного мальчика задержан в Амурской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.По версии следствия, мужчина проживал с сожительницей и двумя ее детьми в квартире в поселке Магдагачи. Шестого марта он "нанес полуторамесячному ребенку телесные повреждения, несовместимые с жизнью". В это время сожительница подозреваемого была со старшим ребенком в гостях у матери."Подозреваемый задержан, допрошен, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Кроме того, информацию о случившемся направили в органы системы профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних, чтобы проверили семью ребенка.
https://ria.ru/20210309/ubiystvo-1600496964.html
амурская область
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), амурская область, происшествия
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Подозреваемый в убийстве полуторамесячного мальчика задержан в Амурской области
, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК
РФ.
По версии следствия, мужчина проживал с сожительницей и двумя ее детьми в квартире в поселке Магдагачи. Шестого марта он "нанес полуторамесячному ребенку телесные повреждения, несовместимые с жизнью". В это время сожительница подозреваемого была со старшим ребенком в гостях у матери.
"Подозреваемый задержан, допрошен, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Кроме того, информацию о случившемся направили в органы системы профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних, чтобы проверили семью ребенка.