https://ria.ru/20210310/ubiystvo-1600554529.html

В Приамурье задержали подозреваемого в убийстве младенца

В Приамурье задержали подозреваемого в убийстве младенца

Подозреваемый в убийстве полуторамесячного мальчика задержан в Амурской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T08:50

2021-03-10T08:50

2021-03-10T08:50

следственный комитет россии (ск рф)

амурская область

происшествия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве полуторамесячного мальчика задержан в Амурской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.По версии следствия, мужчина проживал с сожительницей и двумя ее детьми в квартире в поселке Магдагачи. Шестого марта он "нанес полуторамесячному ребенку телесные повреждения, несовместимые с жизнью". В это время сожительница подозреваемого была со старшим ребенком в гостях у матери."Подозреваемый задержан, допрошен, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Кроме того, информацию о случившемся направили в органы системы профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних, чтобы проверили семью ребенка.

https://ria.ru/20210309/ubiystvo-1600496964.html

амурская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), амурская область, происшествия