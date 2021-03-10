https://ria.ru/20210310/twitter-1600584955.html

Хинштейн прокомментировал решение замедлить работу Twitter

Хинштейн прокомментировал решение замедлить работу Twitter

Замедление трафика Twitter -адекватная мера, дальше мириться с таким отношением соцсети к исполнению российского законодательства нельзя, заявил журналистам... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:30

2021-03-10T12:30

2021-03-10T12:54

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

александр хинштейн

twitter

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Замедление трафика Twitter -адекватная мера, дальше мириться с таким отношением соцсети к исполнению российского законодательства нельзя, заявил журналистам глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.Роскомнадзор в среду пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомством было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств."Я считаю, что мера абсолютно адекватная. Здесь у меня двойственное положение: с одной стороны, я подписчик, Twitter у меня с большим количеством подписчиков, у меня порядка 380 тысяч подписчиков. Конечно, мне обидно и жалко, что так ситуация сейчас складывается, но я прекрасно понимаю, что дальше смотреть и мириться с подобным отношением социальной сети (к российским требованиям – ред.) нельзя", - сказал Хинштейн журналистам.Он подчеркнул, что либо социальная сеть соблюдает требования законодательства РФ и продолжает свою деятельность, либо она теряет возможность работать и зарабатывать в стране."Как один из авторов, инициаторов закона, который позволяет частичное замедление трафика (соцсетей), как, впрочем, и полную блокировку, я считаю, что сегодняшние меры, реализуемые Роскомнадзором, абсолютно правильные", - добавил он.

https://ria.ru/20210310/twitter-1600584575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, александр хинштейн, twitter, общество