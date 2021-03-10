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Хинштейн прокомментировал решение замедлить работу Twitter
Хинштейн прокомментировал решение замедлить работу Twitter
Замедление трафика Twitter -адекватная мера, дальше мириться с таким отношением соцсети к исполнению российского законодательства нельзя, заявил журналистам... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:30
2021-03-10T12:54
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
александр хинштейн
twitter
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Замедление трафика Twitter -адекватная мера, дальше мириться с таким отношением соцсети к исполнению российского законодательства нельзя, заявил журналистам глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.Роскомнадзор в среду пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомством было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств."Я считаю, что мера абсолютно адекватная. Здесь у меня двойственное положение: с одной стороны, я подписчик, Twitter у меня с большим количеством подписчиков, у меня порядка 380 тысяч подписчиков. Конечно, мне обидно и жалко, что так ситуация сейчас складывается, но я прекрасно понимаю, что дальше смотреть и мириться с подобным отношением социальной сети (к российским требованиям – ред.) нельзя", - сказал Хинштейн журналистам.Он подчеркнул, что либо социальная сеть соблюдает требования законодательства РФ и продолжает свою деятельность, либо она теряет возможность работать и зарабатывать в стране."Как один из авторов, инициаторов закона, который позволяет частичное замедление трафика (соцсетей), как, впрочем, и полную блокировку, я считаю, что сегодняшние меры, реализуемые Роскомнадзором, абсолютно правильные", - добавил он.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, александр хинштейн, twitter, общество

Хинштейн прокомментировал решение замедлить работу Twitter

12:30 10.03.2021 (обновлено: 12:54 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Замедление трафика Twitter -адекватная мера, дальше мириться с таким отношением соцсети к исполнению российского законодательства нельзя, заявил журналистам глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Роскомнадзор в среду пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомством было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.
"Я считаю, что мера абсолютно адекватная. Здесь у меня двойственное положение: с одной стороны, я подписчик, Twitter у меня с большим количеством подписчиков, у меня порядка 380 тысяч подписчиков. Конечно, мне обидно и жалко, что так ситуация сейчас складывается, но я прекрасно понимаю, что дальше смотреть и мириться с подобным отношением социальной сети (к российским требованиям – ред.) нельзя", - сказал Хинштейн журналистам.
Он подчеркнул, что либо социальная сеть соблюдает требования законодательства РФ и продолжает свою деятельность, либо она теряет возможность работать и зарабатывать в стране.
"Как один из авторов, инициаторов закона, который позволяет частичное замедление трафика (соцсетей), как, впрочем, и полную блокировку, я считаю, что сегодняшние меры, реализуемые Роскомнадзором, абсолютно правильные", - добавил он.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
12:27
В Общественной палате прокомментировали решение Роскомнадзора по Twitter
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФАлександр ХинштейнTwitterОбщество
 
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