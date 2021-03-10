https://ria.ru/20210310/tunnel-1600548315.html

Рабочие случайно обнаружили "секретный" туннель возрастом 900 лет

Рабочие случайно обнаружили "секретный" туннель возрастом 900 лет

В Уэльсе во время электромонтажных работ обнаружили "секретный" средневековый туннель возрастом около 900 лет. Об этом сообщила газета The Independent. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T07:03

2021-03-10T07:03

2021-03-10T11:28

наука

уэльс

в мире

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Уэльсе во время электромонтажных работ обнаружили "секретный" средневековый туннель возрастом около 900 лет. Об этом сообщила газета The Independent.Строение располагается в графстве Монмутшир неподалеку от руин древнего аббатства, основанного в 1131 году. Туннель обнаружили рабочие, копавшие траншею для подземного кабеля.Сооружение выложено из кирпича, его высота составляет около 1,2 метра, оно проходит под пешеходной дорогой, идущей параллельно протекающему рядом ручью. Как отметили в компании, найденного прохода нет ни на одной из имеющихся топографических карт, также о нем не было известно местным жителям и властям.Сообщается, что для подробного изучения находки потребуются годы археологических исследований. Очевидцы также рассказали, что никогда прежде не видели ничего столь "захватывающего и впечатляющего".

https://ria.ru/20210227/nakhodka-1599228567.html

уэльс

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уэльс, в мире