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Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
По меньшей мере 29 человек погибли в результате нападения боевиков на церковь в эфиопском регионе Оромия, сообщило местное издание Addis Standard. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:23
2021-03-10T13:23
2021-03-10T13:23
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. По меньшей мере 29 человек погибли в результате нападения боевиков на церковь в эфиопском регионе Оромия, сообщило местное издание Addis Standard.Очевидцы сообщили изданию, что нападение произошло 5 марта в районе Восточная Веллега. Неизвестные атаковали здание храма, когда прихожане Эфиопской православной церкви отмечали начало поста. При нападении погиб настоятель этого храма, пишет издание.По словам местного жителя, нападавшие принадлежали к боевому крылу "Фронта освобождения Оромо" (OLF). Среди погибших 21 женщина, причем некоторые из них были вместе с младенцами. Боевики увели женщин в лес, там впоследствии были обнаружены их тела. Одна из женщин смогла сбежать из плена."Фронт освобождения Оромо" (OLF) до июля 2018 года входил в число организаций из террористического списка Эфиопии. Власти страны приняли решение о его исключении из списка, так как фронт заявил о готовности участвовать в политической жизни страны, прибегая исключительно к мирным средствам.
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религия, новости - религия и мировоззрение, эфиопия, в мире
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. По меньшей мере 29 человек погибли в результате нападения боевиков на церковь в эфиопском регионе Оромия, сообщило местное издание Addis Standard.
Очевидцы сообщили изданию, что нападение произошло 5 марта в районе Восточная Веллега. Неизвестные атаковали здание храма, когда прихожане Эфиопской православной церкви отмечали начало поста. При нападении погиб настоятель этого храма, пишет издание.
По словам местного жителя, нападавшие принадлежали к боевому крылу "Фронта освобождения Оромо" (OLF). Среди погибших 21 женщина, причем некоторые из них были вместе с младенцами. Боевики увели женщин в лес, там впоследствии были обнаружены их тела. Одна из женщин смогла сбежать из плена.
"Фронт освобождения Оромо" (OLF) до июля 2018 года входил в число организаций из террористического списка Эфиопии. Власти страны приняли решение о его исключении из списка, так как фронт заявил о готовности участвовать в политической жизни страны, прибегая исключительно к мирным средствам.