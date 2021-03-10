https://ria.ru/20210310/tserkov--1600601910.html

Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии

Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии

По меньшей мере 29 человек погибли в результате нападения боевиков на церковь в эфиопском регионе Оромия, сообщило местное издание Addis Standard. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T13:23

2021-03-10T13:23

2021-03-10T13:23

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. По меньшей мере 29 человек погибли в результате нападения боевиков на церковь в эфиопском регионе Оромия, сообщило местное издание Addis Standard.Очевидцы сообщили изданию, что нападение произошло 5 марта в районе Восточная Веллега. Неизвестные атаковали здание храма, когда прихожане Эфиопской православной церкви отмечали начало поста. При нападении погиб настоятель этого храма, пишет издание.По словам местного жителя, нападавшие принадлежали к боевому крылу "Фронта освобождения Оромо" (OLF). Среди погибших 21 женщина, причем некоторые из них были вместе с младенцами. Боевики увели женщин в лес, там впоследствии были обнаружены их тела. Одна из женщин смогла сбежать из плена."Фронт освобождения Оромо" (OLF) до июля 2018 года входил в число организаций из террористического списка Эфиопии. Власти страны приняли решение о его исключении из списка, так как фронт заявил о готовности участвовать в политической жизни страны, прибегая исключительно к мирным средствам.

https://ria.ru/20210309/khristiane--1600477148.html

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